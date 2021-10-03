Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "забыть обиды" и сплотиться

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине по возвращении из Украины, обратился в воскресенье, 3 октября, в Тбилиси к лидеру оппозиционной партии "Единое национальное движение", кандидату на пост мэра Тбилиси Никанору Мелии с призывом во втором туре муниципальных выборов объединить усилия с другими оппозиционными партиями.

Как заявил Саакашвили, не следует "расслабляться", как во время президентских выборов 2018 года. "Мы, наоборот, должны пойти в большую атаку. Мы должны объединить все оппозиционные и просто здоровые силы, забыть все обиды и раз и навсегда вернуть демократию и свободу нашей стране", - написано в сообщении, выложенном в аккаунте политика в Facebook.

Пока на выборах побеждает правящая партия

На выборах, прошедших накануне, граждане Грузии выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, включая Тбилиси. Согласно данным ЦИК после подсчета 99 процентов бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". У нее 46,68 процента голосов. На втором месте – оппозиционная партия "Единое национальное движение". Она получила 36,7 процента голосов.

По первоначальным данным, в 20 из 64 муниципалитетах, в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, 30 октября пройдет второй тур голосования.

Хозяин квартиры, принявший Саакашвили, задержан

Между тем владельцу квартиры в Тбилиси, где Саакашвили находился по возвращении в грузинскую столицу, гражданину Грузии Э.Ц. (его полное имя не указывается), предъявлено обвинение по статье об "укрывательстве преступлений", передает информационно-политический портал "Грузия Online".

По версии прокуратуры Грузии, обвиняемый был в курсе того, что политик разыскивается правоохранительными органами за совершение тяжкого преступления, и тем не менее предоставил ему свою квартиру. Э.Ц. задержан 1 октября. Ему грозит лишение свободы от одного года до четырех лет. Прокуратура также отмечает, что по факту незаконного пересечения границы Грузии Михаилом Саакашвили следствие ведет МВД.

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