Грузинская оппозиция грозит вывести людей на улицы, не признав итоги выборов

В Грузии лидер “Единого национального движения” (ЕНД), основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили, и один из кандидатов в мэры Тбилиси Никанор Мелия в полдень воскресенья, 31 октября, объявил мобилизацию своих сторонников. Он призвал всех собраться у здания парламента в Тбилиси в 19 часов (18.00 мск), чтобы огласить дальнейшие планы оппозиции, которая не признала результаты второго тура муниципальных выборов в Грузии. Политик назвал итоги голосования сфальсифицированными, насильственными и украденными.

Митингующие перекрыли проспект в центре Тбилиси

Демонстранты у здания парламента Грузии

К началу вечерней акции в столице площадь возле здания парламента Грузии заняли около полутора тысяч человек. Через полчаса количество митингующих увеличилось примерно вдвое, и люди сразу же вышли на шестиполосную проезжую часть центрального проспекта Руставели. Полиции пришлось перекрыть подъезды к месту скопления людей, но протестующим они никак не препятствовали.

После этого начался митинг, который оказался достаточно коротким. Лидер ЕНД лишь анонсировал дальнейшую тактику опротестования фальсифицированных, по его мнению, выборов. По словам Мелии, сперва акции протеста будут проходить в разных городах страны, а 7 ноября в Тбилиси оппозиция проведет самую масштабную манифестацию. Акция в столице должна собрать еще больше людей, чем митинг за освобождение Михаила Саакашвили 14 октября, считает политик.

Лидер ЕНД Никанор Мелия

Кроме того, лидер ЕНД назвал причины непризнания выборов и заявил, что оппозиция обжалует забракованные избирательными комиссиями бюллетени. К акции на этот раз присоединились и другие оппозиционные партии - “Лело для Грузии”, “Дроа” и “Европейская Грузия - движение за свободу”, которые накануне второго тура выборов вошли в коалицию с ЕНД.

Итоги второго тура выборов в Грузии

По итогам голосования, обнародованным ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов, и лишь один кандидат от оппозиционного “Единого национального движения” стал мэром города Цаленджиха на северо-западе Грузии. И если в Тбилиси ситуация была достаточно понятна - там победил действующий мэр Каха Каладзе с большим отрывом, набрав 55,6 процента голосов, - то в других городах обстановка иная.

Так, в Батуми кандидат от объединенной оппозиции Гиорги Киртадзе получил 48,98 процента, а его оппонент от “Грузинской мечты” - 51,02 процента. Разница между ними составила всего 1200 голосов, а избирательными комиссиями при этом был аннулирован 2071 бюллетень. Это вызвало возмущение у оппозиционеров, которые считают, что власти намеренно аннулируют голоса, отданные за них. Похожая ситуация сложилась в Кутаиси и других городах.

Выводы наблюдателей

Днем 31 октября свои результаты представили наблюдатели. В отчете неправительственной организации Transparency International-Georgia говорится, что зафиксированные в ходе второго тура местных выборов нарушения могли существенно повлиять на окончательный результат, поскольку во многих избирательных округах была зафиксирована небольшая разница в голосах.

“Международное общество за справедливые выборы и демократию” (ISFED) в своем отчете указало, что выявленные во втором туре нарушения “препятствовали свободному волеизъявлению граждан и могли повлиять на результаты в некоторых муниципалитетах”. Эксперты назвали среди зафиксированных инцидентов факты повторного голосования, нарушения, связанные со списками избирателей и переносной урной для голосования, случаи неправильного и умышленно неправильного аннулирования избирательных бюллетеней.

За выборами 30 октября наблюдали 149 международных наблюдателей из 31 страны, в том числе 142 эксперта Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и семь наблюдателей от Европарламента. Глава наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Йонссон, представляя оценочный отчет по второму туру выборов, отметил, что кампания была конкурентной, у кандидатов в целом была возможность ее свободного ведения, но поступали жалобы о запугивании и давлении, а “острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти”.

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