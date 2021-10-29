Фактор Миши, или Второй тур выборов в Грузии как референдум

Активист Гиорги Саванели в прошлом был противником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, однако теперь он выходит на акции в его поддержку. "При нынешней власти начался такой регресс! Они переняли все порочное и негативное, что было во время последних лет правления Саакашвили - насилие, коррупцию, криминал, а потом возвели это в абсолют, - восклицает Гиорги. - Поэтому сегодня они не имеют никакого политического и морального права критиковать Саакашвили и его власть".

Многотысячные акции в Тбилиси

Мы разговариваем с Гиорги на площади Свободы в центре Тбилиси. Активист был среди тех, кто пришел сюда на многотысячную акцию протеста две недели назад. Демонстрацию провела оппозиционная партия "Единое национальное движение". На ней собрались, по разным подсчетам, до 50 тысяч человек из разных районов страны. С транспортом в тот день помогла оппозиция.

Гиорги Саванели рассказывает, что он никогда не был членом ни одной партии, но "его гражданская позиция, также как и всех тех, кто участвовал в акции оппозиции, кто заполнил эту площадь, - это не только поддержка личности Саакашвили, но, в первую очередь, это поддержка ориентации государства, так как общество не хочет уже терпеть несправедливость".

Задержание Михаила Саакашвили

Противники нынешних властей, в частности, требуют освобождения Михаила Саакашвили, который уже почти месяц держит голодовку в тюрьме города Рустави. 29 сентября, накануне первого тура выборов в местные органы власти страны, экс-президент тайно прибыл в Грузию, а 1 октября был задержан. При этом в Грузии в отношении бывшего главы государства ранее уже было возбуждено четыре уголовных дела, он заочно осужден на шесть лет тюрьмы.

Демонстрация "Грузинской мечты"

В минувшую среду, 27 октября, демонстрацию провела также правящая партия "Грузинская мечта" олигарха Бидзины Иванишвили. По словам политологов, властям тоже было крайне важно собрать не менее 50 тысяч человек, чтобы продемонстрировать поддержку избирателей. Для этого, отмечают наблюдатели, был задействован административный ресурс, бюджетников свозили из разных регионов.

Корреспондент DW наблюдал десятки микроавтобусов и больших рейсовых автобусов на всех прилегающих к центру города улицах. В итоге половина Тбилиси полдня была парализована. По разным данным, власти, чтобы люди из регионов согласились приехать в столицу на акцию, могли платить от 50 до 300 лари (в пересчете от 1100 до 6600 рублей).

Референдум для народа Грузии

На 30 октября в Грузии назначен второй тур муниципальных выборов, в том числе в Тбилиси и других крупных городах. В первом туре 47 процентов набрала правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте закрепилось "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. "У его партии есть хорошие шансы выиграть второй тур на западе Грузии, в Батуми, а также в Зугдиди, - объясняет политолог Торнике Шарашенидзе. - В Тбилиси будет очень трудно, так как здесь до сих пор остается сильное неприятие к его партии, к его наследству. Ведь не секрет, что партия Саакашвили злоупотребляла властью. Но даже если оппозиция выиграет маленький город Зугдиди, то это будет уже хорошая заявка".

Торнике Шарашенидзе

Оппозиция рассчитывает, что если власть все же проиграет, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Результаты голосования прошлого года противники партии власти не признали, назвав их сфальсифицированными. По словам Нино Бурджанадзе, лидера партии "Единая Грузия" и бывшей соратницы Саакашвили, в "нормальной цивилизованной стране любая нормальная власть должна была назначить досрочные выборы, которые раз и навсегда на этом этапе ответили бы на вопрос, какую власть, какую партию, каких лидеров народ хочет видеть во главе Грузии". Однако власть олигархов, отмечает экс-спикер парламента страны, всеми силами старается сохранить власть. В этой связи второй тур местных выборов превратился в своеобразный референдум, который должен ответить, хотят ли жители Грузии досрочных выборов или нет, считает Бурджанадзе.

Фактор Миши

Многие в Грузии отмечают, что общество в стране сильно поляризовано - и недавнее громкое возвращение Михаила Саакашвили еще более усилило этот раскол. "Ты или за Мишу, или против Миши, - говорит политолог Торнике Шарашенидзе. - Среднего почти не дано. У нас еще такое понятие появилось - середняк. То есть не за Мишу, не против Миши. Такие середняки становятся объектами агрессии с обеих сторон".

По мнению Шарашенидзе , фактор Саакашвили играет сейчас в стране почти что решающую роль. Политолог считает, что лично от экс-президента сегодня зависит очень многое в Грузии. "Даже не от результатов выборов, а сколько от того, как он будет держаться. Потому что в Грузии политика, к сожалению, по-прежнему персонифицирована. Она тут обычно держится на личностях: Гамсахурдия, Шеварднадзе, Миша Саакашвили, Иванишвили и так далее. Пока что Миша прекрасно держался, честно говоря, я это не ожидал. Человек, такой гиперактивный, привыкший к комфорту, вдруг оказался в тюрьме, он там голодает. Миша проявил характер, мужество", - говорит политолог.

Непростые выборы в Грузии

Независимые наблюдатели за выборами во время первого тура местных выборов фиксировали случаи подкупа голосов избирателей. Не исключено, что подобное будет происходить и в эту субботу, отмечает Нино Долидзе, исполнительный директор "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED).

Гиорги Саванели

"Причем на самих избирательных участках, как мы ожидаем, все будет относительно спокойно, в соответствии с законодательством, - отмечает наблюдатель. - Если будет подкуп голосов, то это будет происходить вне участков". По словам Долидзе, обе стороны постараются мобилизовать как можно больше людей, так как результаты очень сильно будут зависеть от того, сколько избирателей придет, какая из политических сил приведет больше своих сторонников. Еще одна проблема на выборах в Грузии - это "использование административного ресурса, оказывание давление на людей, работающих в госсекторе", отмечает Долидзе.

Грузия живет в условиях политического кризиса уже не один месяц. Но многие здесь уверены, что и после второго тура выборов ситуация в стране не улучшится. Активист Гиорги Саванели надеется, что оппозиция сможет по крайней мере выиграть в нескольких больших городах. Это, в первую очередь, станет надеждой для людей, что изменения возможны даже в условиях тотальной несправедливости, говорит Гиорги. По его мнению , политическая конкуренция - это главное условие для развития Грузии.

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