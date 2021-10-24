Адвокат Саакашвили заявил о готовящейся "ликвидации" экс-президента

В тюремной больнице, куда могут перевести продолжающего уже 24-й день голодовку Михаила Саакашвили, планируется "ликвидация" экс-президента. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил на брифинге для журналистов адвокат политика, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

"Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили", - цитирует его слова агентство "Новости-Грузия".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявление адвоката Саакашвили о готовящемся покушении "полным бредом и провокацией".

В Минюсте Грузии согласны госпитализировать Саакашвили в больницу тюрьмы в Тбилиси

Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Эту позицию поддерживают и адвокаты политика.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", - заявил Ника Гварамия. Он призвал грузинского омбудсмена Нино Ломджария следить за ситуацией.

Экс-президенту Грузии предъявлено пять обвинений

Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.

Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы - было предъявлено экс-президенту 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными.

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