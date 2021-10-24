Омбудсмен считает невозможным обеспечить безопасность Саакашвили в тюремной больнице

Тюремная больница, в которую могут доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в случае ухудшения его состояния на фоне голодовки, не может обеспечить его безопасность и адекватное лечение, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. К такому выводу пришли ее уполномоченные, которые провели проверку лечебного учреждения №18, указала она в воскресенье, 24 октября.

Кроме того, тюремное лечебное учреждение не отвечает рекомендациям врачей, наблюдающих за состоянием Саакашвили, говорится в заявлении омбудсмена. "К примеру, в данном учреждении не сможет быть проведено магнитно-резонансное обследование, компьютерная томография, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент не работает врач-реаниматолог, однако, как объясняют в администрации, ждут соответствующего специалиста в ближайший период", - цитирует "Интерфакс". Ломджария также указала на "определенные риски с точки зрения безопасности".

Глава Минюста пригласил врачей осмотреть тюремную больницу

Тем временем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пригласил врачей, наблюдающих за состоянием Саакашвили, посетить тюремную больницу. "Сегодня мы вместе с заместителем министра здравоохранения осмотрели эту больницу, и местные врачи заявляют, что инфраструктура полностью готова для приемы пациента в случае необходимости", - заявил он.

В свою очередь личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе указал, что состояние экс-президента может внезапно ухудшиться. "Голодовку он не прекращает и ни при каких условиях не желает госпитализироваться в тюремную больницу. Саакашвили согласен перейти на госпитализацию в любую городскую больницу", - отметил медик.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в симуляции голодовки, назвав его "обманщиком", оскорбляющим общество, передает "Грузия Online".

Саакашвили держит голодовку более трех недель

Голодовка экс-президента Грузии, арестованного после возвращения на родину, продолжается уже 24 дня. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Эту позицию поддерживают и адвокаты политика.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", - заявил адвокат политика, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

Экс-президенту Грузии предъявлено пять обвинений

Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.

Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы - было предъявлено экс-президенту 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

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