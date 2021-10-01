Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила вероятность принятия решения о помиловании экс-президента страны Михаила Саакашвили, задержанного по возвращении на родину. "Многие спрашивают сегодня, президент планирует или нет помиловать его - ответ один, простой и окончательный - нет и никогда", - заявила Зурабишвили в пятницу, 1 октября.
В заявлении, распространенном президентской администрацией, она поблагодарила правоохранительные органы за операцию по задержанию Саакашвили, которая была проведена "на высоком профессиональном уровне". "Государство и его институты не распались, а, наоборот, усилились... Защищена граница, территория, порядок и верховенство закона", - указала Саломе Зурабишвили и подчеркнула равенство всех граждан перед законом.
Зурабишвили отметила, что никогда не забудет глаза людей, пострадавших за время президентства Саакашвили, который "растоптал права человека, свободный бизнес и закон", а также "пожертвовал здоровьем людей и жизнями ради сохранения своей власти". Экс-президент "с нарушением границы и закона ворвался на грузинскую территорию и этим пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов", отметила далее глава грузинского государства, обвинив своего предшественника в намерении "посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения".
Задержание Саакашвили после возвращения в Грузию
Михаил Саакашвили был задержан в пятницу после возвращения в Грузию. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, маршрут передвижения экс-президента контролировали грузинские спецслужбы. Грузинские телеканалы показали видеокадры, как сотрудники правоохранительных органов доставили Саакашвили в наручниках в Руставскую тюрьму. Бывший президент держался бодро и улыбался в камеры.
Генпрокуратура Грузии расследует незаконное пересечение Саакашвили границы
В тот же день Генпрокуратура Грузии заявила о начале расследования в связи с незаконным пересечением Саакашвили государственной границы. Ведомство напомнило, что экс-президент признан в Грузии виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили, а также по уголовным делам об убийстве Сандро Гиргвлиани, и заочно осужден на шесть лет тюрьмы.
Кроме того, в отношении бывшего главы государства возбуждено четыре уголовных дела о разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года в Тбилиси, погроме в телекомпании "Имеди", незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари, указала Генпрокуратура.
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Автор: Анастасия Аринушкина