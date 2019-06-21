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Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Фото: Michele Tantussi/REUTERS

Саломе Зурабишвили

Публикации по теме

Саломе Зурабишвили - первая в истории Грузии женщина-президент.

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Контекст

Тбилисский международный аэропорт

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. Подробности - у DW.
Общество24 мая 2023 г.
На акции сторонников Саакашвили у здания суда

Суд в Тбилиси продолжает решать судьбу больного Саакашвили

Суд в Тбилиси продолжает решать судьбу больного Саакашвили

В Тбилисском городском суде продолжилось рассмотрение дела об отсрочке исполнения наказания для экс-президента Грузии.
Правосудие и закон29 декабря 2022 г.
Протесты в Тбилиси против вторжения России в Украину

Президент Грузии: Нам никогда не выиграть войну с Россией

Президент Грузии: Нам никогда не выиграть войну с Россией

Саломе Зурабишвили в интервью DW о том, почему для Грузии так важна интеграция с ЕС и НАТО.
Политика12 мая 2022 г.
27 декабря к Тбилисскому городскому суду пришли только журналисты

Что будет с Саакашвили? В Грузии ищут компромисс

Что будет с Саакашвили? В Грузии ищут компромисс

На фоне протестов сторонников Саакашвили и его пребывания в госпитале, власти Грузии решают, что делать дальше.
Политика27 декабря 2021 г.
Президенты Украины, Молдовы и Грузии Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель Евросовета Шарль Мишель в Батуми

Грузия, Молдова и Украина заявили о стремлении вступить в ЕС

Грузия, Молдова и Украина заявили о стремлении вступить в ЕС

На международной конференции в Батуми Зурабишвили, Санду и Зеленский подписали декларацию о стремлении вступить в ЕС.
Политика19 июля 2021 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Зурабишвили против возможного назначения Саакашвили в Киеве

Зурабишвили против возможного назначения Саакашвили в Киеве

Саакашвили, в отношении которого в Грузии вынесены обвинительные приговоры, в Украине предложили пост вице-премьера.
Политика29 апреля 2020 г.
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Мнения

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы

Константин Эггерт
Комментарий
Политика21 июня 2019 г.