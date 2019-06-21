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Фото: Michele Tantussi/REUTERS
Саломе Зурабишвили
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Саломе Зурабишвили - первая в истории Грузии женщина-президент.
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Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию
Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию
Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. Подробности - у DW.
Общество
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Суд в Тбилиси продолжает решать судьбу больного Саакашвили
Суд в Тбилиси продолжает решать судьбу больного Саакашвили
В Тбилисском городском суде продолжилось рассмотрение дела об отсрочке исполнения наказания для экс-президента Грузии.
Правосудие и закон
29.12.2022
29 декабря 2022 г.
Президент Грузии: Нам никогда не выиграть войну с Россией
Президент Грузии: Нам никогда не выиграть войну с Россией
Саломе Зурабишвили в интервью DW о том, почему для Грузии так важна интеграция с ЕС и НАТО.
Политика
12.05.2022
12 мая 2022 г.
Что будет с Саакашвили? В Грузии ищут компромисс
Что будет с Саакашвили? В Грузии ищут компромисс
На фоне протестов сторонников Саакашвили и его пребывания в госпитале, власти Грузии решают, что делать дальше.
Политика
27.12.2021
27 декабря 2021 г.
Грузия, Молдова и Украина заявили о стремлении вступить в ЕС
Грузия, Молдова и Украина заявили о стремлении вступить в ЕС
На международной конференции в Батуми Зурабишвили, Санду и Зеленский подписали декларацию о стремлении вступить в ЕС.
Политика
19.07.2021
19 июля 2021 г.
Зурабишвили против возможного назначения Саакашвили в Киеве
Зурабишвили против возможного назначения Саакашвили в Киеве
Саакашвили, в отношении которого в Грузии вынесены обвинительные приговоры, в Украине предложили пост вице-премьера.
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29.04.2020
29 апреля 2020 г.
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Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы
Константин Эггерт
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21.06.2019
21 июня 2019 г.
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