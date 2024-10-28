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ПолитикаГрузия

Немецкие СМИ о выборах в Грузии: Путь в Европу закрывается

Владимир Дорохов
28 октября 2024 г.

Комментируя итоги выборов в парламент Грузии, масс-медиа ФРГ пишут о многочисленных нарушениях в ходе голосования и полагают, что теперь путь в Европу для Тбилиси на время будет закрыт.

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Сторонники правящей партии "Грузинская мечта" празднуют ее победу на парламентских выборах, 26 октября 2024 года
Сторонники правящей партии "Грузинская мечта" празднуют ее победу на парламентских выборах, 26 октября 2024 года Фото: Zurab Javakhadze/REUTERS

Немецкие СМИ и политики не оставили без внимания результаты парламентских выборов в Грузии, которые прошли в субботу, 26 октября. По данным Центризбиркома, на них, набрав 54,08% голосов, победила правящая партия "Грузинская мечта", которую ее оппоненты называют пророссийской. ЦИК также сообщил, что в парламент прошли четыре главных оппозиционных блока, в сумме получившие более 37%.

Оппозиция, сославшись на многочисленные нарушения в ходе голосования, отказалась признать итоги выборов, как и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала сограждан выйти на массовые протесты.

FAZ: "Грузинская мечта" утратила демократическую легитимность

"Грузинская мечта" становится кошмаром"- так озаглавил свой комментарий, посвященный выборам в парламент Грузии, Райнхард Фезер (Reinhard Veser), обозреватель консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его мнению, у грузинской оппозиции есть веские причины не признавать объявленные властями результаты выборов: "Количество случаев нарушения тайного голосования и запугивания избирателей, зафиксированных наблюдателями, многочисленные признаки систематического двойного голосования и жестокие нападения на представителей оппозиции в день выборов делают невозможным говорить о свободных и справедливых выборах".

Райнхард Фезер
Райнхард ФезерФото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Фезер сомневается и в названном ЦИК числе голосов, отданных за правящую "Грузинскую мечту": "Учитывая настроения в стране, не верится, что партия смогла честным образом мобилизовать столько же людей, как и во время своей первой победы на выборах двенадцать лет назад, когда она была на волне энтузиазма и воспринималась как маяк надежды".

С этими выборами "Грузинская мечта" утратила прежнюю демократическую легитимность, отмечается в комментарии. Однако его автор считает, что нельзя делать и обратный вывод - о том, что проевропейская оппозиция действительно получила большинство, поскольку неясен масштаб манипуляций. Массовые и регулярные протесты в Тбилиси десятков тысяч людей против авторитарной, антизападной и все более откровенно пророссийской политики "Грузинской мечты", уточняет Фезер, не должны "заслонять того факта, что партия также пользуется искренней поддержкой и что ее непристойная игра на страхе повторения российско-грузинской войны 2008 года нравится многим людям".

По выражению обозревателя FAZ, этими выборами "Грузинская мечта" превращает в кошмар жизнь страны, которой теперь угрожает внутренняя конфронтация с непредсказуемыми последствиями. "Перед ЕС стоит сложный вопрос, как с этим справиться. Ясно одно: если "Грузинская мечта" останется у власти, путь страны-кандидата в Европу на время будет закрыт. Российский режим, с другой стороны, может с удовольствием наблюдать за разворачивающейся драмой", - резюмирует Райнхард Фезер в публикации в FAZ.

Tageszeitung: Итог выборов - горькое разочарование для оппозиции

Леволиберальное издание Tageszeitung пишет о том, что стояло на кону в этой избирательной кампании: "Возможно, мы никогда не узнаем, сколько избирателей в Грузии на самом деле проголосовали за правящую партию "Грузинская мечта" и повелись на ее грубую антивоенную пропаганду. Но, несмотря на это, результат выборов - горькое разочарование для оппозиции, которая сумела сплотиться, невзирая на все внутренние разногласия. В конце концов, речь шла и идет не о чем ином, как о том, сохранит ли южнокавказская республика свои шансы на вступление в ЕС или продолжит движение в сторону Москвы".

Бидзинa Иванишвили
Бидзинa ИванишвилиФото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

На международный аспект грузинских выборов обращает внимание и газета Lausitzer Rundschau из Котбуса: "Политики из антилиберальных партий от Португалии до Румынии, вероятно, с интересом будут следить за линией сильного человека Грузии Бидзины Иванишвили (миллиардер, основатель и почетный председатель "Грузинской мечты", в прошлом премьер-министр страны. - Ред.).

Его правительство демонстративно поворачивается спиной к Западу, чтобы служить Москве. В этом году парламентское большинство последовало примеру Владимира Путина и приняло законы, направленные против ЛГБТ-сообщества и критически настроенных НПО. Демократию и ее нормы и правила все больше число политических деятелей топчет ногами. Путинская модель входит в моду".

Tagesschau: Оппозиция призывает Запад не признавать результаты выборов

Сильвия Штёбер (Silvia Stöber) в публикации на сайте Tagesschau, новостной программы телеканала ARD, в свою очередь, подчеркивает, что парламентская кампания в Грузии прошла в атмосфере страха и давления со стороны властей. И напоминает, что правящая партия изменила законодательство таким образом, чтобы иметь возможность в значительной степени определять состав Центризбиркома.

"День выборов стал кульминацией многомесячной кампании правящей партии, которая характеризовалась массированным давлением на либеральную оппозицию и пропагандой, направленной на нагнетание страха среди населения перед войной с Россией и потерей суверенитета в случае победы проевропейской оппозиции.

Международные и местные наблюдатели за выборами жаловались на манипуляции на многих участках для голосования, особенно в регионах, где проживают этнические меньшинства, такие как армяне и азербайджанцы. Там результаты в пользу "Грузинской мечты" были особенно высоки", - констатирует Штёбер. И добавляет, что оппозиция надеется на поддержку ЕС и США: "Она призывает (Запад. - Ред.) не признавать результаты выборов, в то время как поздравления (в адрес "Грузинской мечты". - Ред.) уже поступают из авторитарных государств - от Венгрии до России".

Реакция немецких политиков

Эксперт по европейской политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крихбаум (Gunther Krichbaum) уже в воскресенье утром отозвался на итоги выборов в Грузии. "Мы самым решительным образом осуждаем массовые нарушения избирательного законодательства, о которых идет речь. Они должны быть расследованы в срочном порядке", - сказал Крихбаум. И пообещал, что оппозиционная фракция ХДС/ХСС "естественно" продолжит поддерживать проевропейские силы в Грузии.

Рената Альт
Рената АльтФото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Со своей стороны, Рената Альт (Renata Alt), представитель Свободной демократической партии (СвДП) и глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи, заявила, что "фальсификация итогов парламентских выборов в Грузии - это еще один пугающий результат российской гибридной войны и вмешательства в грузинскую политику".

По ее словам, серьезные расхождения между данными экзитполов и официальными итогами голосования, критика со стороны ОБСЕ и многочисленные сообщения очевидцев о фальсификациях - "это и многое другое свидетельствует о грубых нарушениях избирательного законодательства и прав народа в Грузии".

На этом фоне, уверена Альт, абсолютно неприемлемо, что (премьер-министр Венгрии. - Ред.) Виктор Орбан сейчас едет в Тбилиси, чтобы поздравить "Грузинскую мечту": "(Глава Еврокомиссии. - Ред.) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) должна ясно дать понять, что он не представляет позицию Евросоюза и не выступает от имени Брюсселя. ЕС не должен прекращать тесное сотрудничество с демократической оппозицией".

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