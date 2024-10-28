Немецкие СМИ о выборах в Грузии: Путь в Европу закрывается

Комментируя итоги выборов в парламент Грузии, масс-медиа ФРГ пишут о многочисленных нарушениях в ходе голосования и полагают, что теперь путь в Европу для Тбилиси на время будет закрыт.

Немецкие СМИ и политики не оставили без внимания результаты парламентских выборов в Грузии, которые прошли в субботу, 26 октября. По данным Центризбиркома, на них, набрав 54,08% голосов, победила правящая партия "Грузинская мечта", которую ее оппоненты называют пророссийской. ЦИК также сообщил, что в парламент прошли четыре главных оппозиционных блока, в сумме получившие более 37%.

Оппозиция, сославшись на многочисленные нарушения в ходе голосования, отказалась признать итоги выборов, как и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала сограждан выйти на массовые протесты.

FAZ: "Грузинская мечта" утратила демократическую легитимность

"Грузинская мечта" становится кошмаром" - так озаглавил свой комментарий, посвященный выборам в парламент Грузии, Райнхард Фезер (Reinhard Veser), обозреватель консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его мнению, у грузинской оппозиции есть веские причины не признавать объявленные властями результаты выборов: "Количество случаев нарушения тайного голосования и запугивания избирателей, зафиксированных наблюдателями, многочисленные признаки систематического двойного голосования и жестокие нападения на представителей оппозиции в день выборов делают невозможным говорить о свободных и справедливых выборах".

Райнхард Фезер Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Фезер сомневается и в названном ЦИК числе голосов, отданных за правящую "Грузинскую мечту": "Учитывая настроения в стране, не верится, что партия смогла честным образом мобилизовать столько же людей, как и во время своей первой победы на выборах двенадцать лет назад, когда она была на волне энтузиазма и воспринималась как маяк надежды".

С этими выборами "Грузинская мечта" утратила прежнюю демократическую легитимность, отмечается в комментарии. Однако его автор считает, что нельзя делать и обратный вывод - о том, что проевропейская оппозиция действительно получила большинство, поскольку неясен масштаб манипуляций. Массовые и регулярные протесты в Тбилиси десятков тысяч людей против авторитарной, антизападной и все более откровенно пророссийской политики "Грузинской мечты", уточняет Фезер, не должны "заслонять того факта, что партия также пользуется искренней поддержкой и что ее непристойная игра на страхе повторения российско-грузинской войны 2008 года нравится многим людям".

По выражению обозревателя FAZ, этими выборами "Грузинская мечта" превращает в кошмар жизнь страны, которой теперь угрожает внутренняя конфронтация с непредсказуемыми последствиями. "Перед ЕС стоит сложный вопрос, как с этим справиться. Ясно одно: если "Грузинская мечта" останется у власти, путь страны-кандидата в Европу на время будет закрыт. Российский режим, с другой стороны, может с удовольствием наблюдать за разворачивающейся драмой", - резюмирует Райнхард Фезер в публикации в FAZ.

Tageszeitung: Итог выборов - горькое разочарование для оппозиции

Леволиберальное издание Tageszeitung пишет о том, что стояло на кону в этой избирательной кампании: "Возможно, мы никогда не узнаем, сколько избирателей в Грузии на самом деле проголосовали за правящую партию "Грузинская мечта" и повелись на ее грубую антивоенную пропаганду. Но, несмотря на это, результат выборов - горькое разочарование для оппозиции, которая сумела сплотиться, невзирая на все внутренние разногласия. В конце концов, речь шла и идет не о чем ином, как о том, сохранит ли южнокавказская республика свои шансы на вступление в ЕС или продолжит движение в сторону Москвы".

Бидзинa Иванишвили Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

На международный аспект грузинских выборов обращает внимание и газета Lausitzer Rundschau из Котбуса: "Политики из антилиберальных партий от Португалии до Румынии, вероятно, с интересом будут следить за линией сильного человека Грузии Бидзины Иванишвили (миллиардер, основатель и почетный председатель "Грузинской мечты", в прошлом премьер-министр страны. - Ред.).

Его правительство демонстративно поворачивается спиной к Западу, чтобы служить Москве. В этом году парламентское большинство последовало примеру Владимира Путина и приняло законы, направленные против ЛГБТ-сообщества и критически настроенных НПО. Демократию и ее нормы и правила все больше число политических деятелей топчет ногами. Путинская модель входит в моду".

Tagesschau: Оппозиция призывает Запад не признавать результаты выборов

Сильвия Штёбер (Silvia Stöber) в публикации на сайте Tagesschau , новостной программы телеканала ARD, в свою очередь, подчеркивает, что парламентская кампания в Грузии прошла в атмосфере страха и давления со стороны властей. И напоминает, что правящая партия изменила законодательство таким образом, чтобы иметь возможность в значительной степени определять состав Центризбиркома.

"День выборов стал кульминацией многомесячной кампании правящей партии, которая характеризовалась массированным давлением на либеральную оппозицию и пропагандой, направленной на нагнетание страха среди населения перед войной с Россией и потерей суверенитета в случае победы проевропейской оппозиции.

Международные и местные наблюдатели за выборами жаловались на манипуляции на многих участках для голосования, особенно в регионах, где проживают этнические меньшинства, такие как армяне и азербайджанцы. Там результаты в пользу "Грузинской мечты" были особенно высоки", - констатирует Штёбер. И добавляет, что оппозиция надеется на поддержку ЕС и США: "Она призывает (Запад. - Ред.) не признавать результаты выборов, в то время как поздравления (в адрес "Грузинской мечты". - Ред.) уже поступают из авторитарных государств - от Венгрии до России".

Реакция немецких политиков

Эксперт по европейской политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крихбаум (Gunther Krichbaum) уже в воскресенье утром отозвался на итоги выборов в Грузии. "Мы самым решительным образом осуждаем массовые нарушения избирательного законодательства, о которых идет речь. Они должны быть расследованы в срочном порядке", - сказал Крихбаум. И пообещал, что оппозиционная фракция ХДС/ХСС "естественно" продолжит поддерживать проевропейские силы в Грузии.

Рената Альт Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Со своей стороны, Рената Альт (Renata Alt), представитель Свободной демократической партии (СвДП) и глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи, заявила, что "фальсификация итогов парламентских выборов в Грузии - это еще один пугающий результат российской гибридной войны и вмешательства в грузинскую политику".

По ее словам, серьезные расхождения между данными экзитполов и официальными итогами голосования, критика со стороны ОБСЕ и многочисленные сообщения очевидцев о фальсификациях - "это и многое другое свидетельствует о грубых нарушениях избирательного законодательства и прав народа в Грузии".

На этом фоне, уверена Альт, абсолютно неприемлемо, что (премьер-министр Венгрии. - Ред.) Виктор Орбан сейчас едет в Тбилиси, чтобы поздравить "Грузинскую мечту": "(Глава Еврокомиссии. - Ред.) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) должна ясно дать понять, что он не представляет позицию Евросоюза и не выступает от имени Брюсселя. ЕС не должен прекращать тесное сотрудничество с демократической оппозицией".