Президент Грузии: Правящая партия выбрала диктатуру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью DW объяснила, почему не признала итоги выборов в парламент, исключила создание оппозицией коалиции с "Грузинской мечтой" и рассказала, чего ожидает от ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала официальные результаты выборов в парламент страны, состоявшихся 26 октября, и призвала население к мирным протестам. В интервью DW Зурабишвили назвала причины такого своего шага, объяснила, почему оппозиция не пойдет на создание правительственной коалиции с правящей партией "Грузинская мечта", а также перечислила те действия, которых ожидает сейчас от ЕС.

DW: Международные наблюдатели высказали ряд опасений по поводу того, как выглядел избирательный процесс, но не стали называть результаты выборов в парламент Грузии сфальсифицированными. Почему до сих пор не признаны итоги голосования?

Саломе Зурабишвили: Ну, во-первых, международные миссии наблюдателей не осуждают выборы как не соответствующие закону так быстро после их завершения. Наблюдателям еще предстоит получить много информации.

Наши местные наблюдатели совершенно ясно говорят о количестве инцидентов (с нарушением закона. - Ред.), и полученная мною информация об изощренности и многочисленных формах мошенничества заставляет меня сделать то заявление, которое я сделал вчера.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью DW Фото: Juri Rescheto/DW

Потому что результаты (Центризбиркома. - Ред.) идут вразрез с многолетней тенденцией всех опросов общественного мнения, которые мы проводили в этой стране, особенно после принятия "российского закона" (так его противники называют закон о прозрачности иностранного влияния, регулирующий, в частности, зарубежное финансировании НКО. - Ред.). И после протестов на улицах, которые показали, что население хочет сохранить свою европейскую перспективу и поддерживает проевропейские силы.

Так что эти выборы были украдены, и я думаю, что грузинский народ, выйдя на улицы, подтвердит это суждение.

- Партия "Грузинская мечта" правила в одиночку, но теперь ей необходимо создать коалицию. Оппозиция заявляет, что не будет работать вместе с ней. Действительно не будет? Разве у оппозиции не будет больше рычагов влияния, если она создаст правительственную коалицию с "Грузинской мечтой"?

- Вы шутите. Я думаю, что, во-первых, "Грузинская мечта" не намерена создавать коалицию с кем-либо. У них есть большинство в парламенте, они надеялись на конституционное большинство. И я думаю, что это объясняет масштабы нарушений, которыми они стремились довести (свой результат. - Ред.) до 60%, чтобы выполнить свою программу, которая заключается в том, чтобы сначала объявить импичмент президенту, затем посадить оппозиционеров в тюрьму и подвергнуть суду некоторые оппозиционные партии.

Не думаю, что это программа для коалиции. Коалиция была программой проевропейских сил, я намеревалась вместе с четырьмя проевропейскими партиями сформировать техническое правительство, чтобы облегчить начало создания этой коалиции. Такого шанса не дала нам правящая партия, которая при любых обстоятельствах сохранила бы 30% мест в парламенте и была бы демократической оппозиционной силой. Но они выбрали не этот путь. Они выбрали диктатуру, а не демократию.

- После парламентских выборов в грузинской столице Тбилиси сохраняется спокойствие. Теперь вы призываете к уличным протестам. Почему вы уверены, что люди откликнутся на ваш призыв?

- Вы будете здесь сегодня вечером. Мы сможем посмотреть на это вместе.

- Чего вы надеетесь добиться таким протестом?

- Мне не нужно ничего добиваться. Я ясно выразила свое мнение. Я думаю, что именно грузинский народ должен его поддержать, потому что именно народ стал свидетелем кражи своих голосов. Именно народ силой заставляют жить при режиме, который будет больше похож на то, что происходит в России, а не в европейской демократической стране. Люди будут уезжать, если ситуация не изменится, а права и свободы человека окажутся под большим вопросом.

- Если мирные протесты не достигнут цели, что тогда?

- Я не могу предсказать будущее. Я думаю, что вы не каждый день начинаете протесты, особенно мирные, как это происходит в этой стране. Для того чтобы быть уверенным в том, что вы достигнете своей цели, существует множество различных стратегий.

Полагаю, что (оппозиционные. - Ред.) политические партии думают о том, чтобы потребовать проведения повторных выборов. Возможно - при поддержке наших европейских партнеров, чтобы мы были уверены, что выборы будут прозрачными и справедливыми. Партии также собирают больше информации о произошедших событиях, чтобы действительно их проанализировать. Привести свидетельства (нарушений закона. - Ред.) в форму, чтобы у политических партий была возможность разработать стратегию.

Я останусь (на посту президента. - Ред.) как можно дольше, потому что, возможно, это не навсегда, но чтобы быть единственным независимым институтом в этой стране, который будет до конца бороться с этим путем к диктатуре.

- Правящая партия позиционирует себя как единственную силу, способную сохранить мир с Россией. Это важно для многих грузин, которые хотят предотвратить войну, как в Украине. Что бы вы сказали этим людям?

- Я бы сказала им, что нет ни одного грузина, который хотел бы войны. Потому что мы знали не одну войну, не только с Россией, но, по сути, за последние два столетия - с Россией. Так что это общая забота всего населения.

Но мы также знаем, что единственная страна, которая может начать войну, - это Россия. И что единственное, что может защитить Грузию от войны, - это внутренняя стабильность. Это демократия. И это быстрое движение в сторону Европы.

- Что сейчас стоит на кону для Грузии?

- Ее будущее.

- И чего вы ожидаете от ЕС в этой ситуации? Какие конкретные шаги вы хотите увидеть от Брюсселя?

- Я думаю, что Брюссель, как и после принятия "российского закона", должен очень четко определить, чего он требует от этого правительства, чтобы оно выполнило все рекомендации, которые были сделаны Еврокомиссией, - это отказ от всех "российских законов". А также проведение свободных и справедливых выборов. Я думаю, что правительство не выполнило ни одного из этих требований.

Напротив, в качестве предвыборного обещания они анонсировали арест лидеров оппозиции, ограничение возможностей гражданского общества и взятие под контроль СМИ. Я не думаю, что это приемлемо для европейских партнеров.

- Вечером 28 октября в Тбилиси прилетит венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Сейчас Венгрия председательствует в Европейском совете. Орбан уже поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах. Что вы думаете об этом его визите?

- Я не думаю, что у него есть какой-либо мандат от Евросоюза. И я думаю, что политически очень хорошо подкованному грузинскому населению ясно, что если Орбан и приедет, то только как друг нынешнего правящего большинства в новой попытке психологически впечатлить население. Но мы (психологически. - Ред.) более устойчивы.