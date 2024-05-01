Евросоюз решительно осудил насилие в отношении демонстрантов в Тбилиси. "Грузия - страна-кандидат в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания", - заявил Жозеп Боррель. 25 апреля Европарламент принял резолюцию о том, что Брюссель не будет начинать переговоры с Грузией о вступлении в ЕС, если Тбилиси не откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".