Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии
Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Закон "О прозрачности иностранного влияния"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии - аналог закона об "иноагентах" в РФ. На рассмотрение в парламент его в 2023 году внесло общественное движение "Сила народа", основанное после начала войны в Украине экс-депутатами "Грузинской мечты" и занимающее явно антизападную позицию. Почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили (на фото) - сторонник спорной инициативы.
Содержание закона
Текст законопроекта изначально предполагал создание в Грузии реестра НКО и СМИ, финансирование которых, как минимум, на 20% зависит от зарубежных спонсоров. Внесенные туда организации и физические лица должны были предоставлять налоговые декларации. Кроме того, им предполагалось запретить получать какую-либо информацию от госслужащих.
Массовые протесты после принятия закона в первом чтении
7 марта 2023 года законопроект был принят в парламенте в первом чтении большинством голосов - за счет депутатов "Грузинской мечты" и "Силы народа". Однако это привело к волне массовых протестов, после чего дальнейшее обсуждение документа было снято с повестки.
Возращение к обсуждению закона
Весной 2024 года по инициативе "Грузинской мечты" в парламенте вернулись к обсуждению закона. В новом варианте предлагалось регистрировать организации с 20% иностранного финансирования не как "иноагентов", но как "представляющие интересы иностранной державы".
Гражданское общество - против закона об "иноагентах" в Грузии
Против спорного законопроекта выступает не только парламентская оппозиция. Члены грузинских неправительственных организаций, а также тысячи граждан с начала марта регулярно собираются на акции протеста на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси.
Полицейское насилие на протестах в Грузии
По данным корреспондента DW и местных СМИ, грузинские силовики периодически прибегают к насилию в отношении протестующих, используя дубинки, водометы, слезоточивый газ. Среди пострадавших - фотограф агентства AFP, который был избит резиновой дубинкой, хотя имел удостоверение представителя прессы. Кроме того, был избит глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.
Власти заявляют о нарушениях правопорядка протестующими
Власти объясняют массовые аресты "насильственными действиями" протестующих. По данным МВД Грузии, граждане, недовольные законом об "иноагентах", "физически и словесно нападали на полицейских, бросали в их сторону различные тяжелые предметы, камни, бутылки".
ЕС осудил насилие на протестах в Грузии
Евросоюз решительно осудил насилие в отношении демонстрантов в Тбилиси. "Грузия - страна-кандидат в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания", - заявил Жозеп Боррель. 25 апреля Европарламент принял резолюцию о том, что Брюссель не будет начинать переговоры с Грузией о вступлении в ЕС, если Тбилиси не откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
Власти Германии не приветствуют закон об "иноагентах" в Грузии
Берлин с "определенным сожалением" относится к тому, что, несмотря на негативную общественную реакцию в Грузии и за рубежом, "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранном влиянии, заявила зампредставителя канцлера ФРГ. Грузия, получившая в 2023 году статус кандидата на вступление в ЕС, рискует лишиться "исторического шанса", если примет закон, предупредили в МИД ФРГ.