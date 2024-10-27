Наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Грузии

По словам главы миссии ОБСЕ, парламентские выборы в Грузии проходили в напряженной обстановке, были выявлены факты нарушения тайны голосования.

Международные наблюдатели выразили обеспокоенность в связи с многочисленными нарушениями, имевшими место на парламентских выборах в Грузии. Эксперты фиксировали случаи запугивания избирателей, давления на госслужащих, насилия в отношении наблюдателей, подкупа голосов, многократного голосования и вброса бюллетеней, сообщила в воскресенье, 27 октября, миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На пресс-конференции в Тбилиси глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил наличие широкого выбора из 18 партий у грузинских избирателей, но, по мнению наблюдателей, голосование проходило "на фоне укоренившейся поляризации в обстановке, омраченной опасениями по поводу недавно принятого законодательства, его влияния на фундаментальные свободы и гражданское общество".

Хотя, по словам Ализара, день выборов в целом был хорошо организован, он "характеризовался напряженной обстановкой, с частыми нарушениями тайны голосования и рядом процедурных несоответствий, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на доверии общества к процессу".

Представители миссии потребовали провести расследование фактов нарушений на выборах и призвали к дальнейшим демократическим реформам в Грузии.

Правящая "Грузинская мечта" победила на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу на прошедших в Грузии 26 октября парламентских выборах, набрав 54,08% голосов после обработки данных с 3100 избирательных участков из общего количества 3111, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - "Коалиция перемен" (10,92%), "Единое национальное движение" (10,12%), "Сильная Грузия" (8,72%) и "За Грузию" (7,76%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.

Грузинская оппозиция заявила о фальсификациях и непризнании результатов. Кроме того, преодолевшие порог в 5% оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

Премьер Грузии отверг обвинения в подтасовке итогов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ложными все обвинения в адрес партии "Грузинская мечта", касающиеся подтасовки итогов выборов. "В условиях проведения выборов с помощью электронного голосования что-то подделать невозможно, технически невозможно. Поэтому все обвинения в наш адрес являются ложными", - заявил Кобахидзе на брифинге в воскресенье.

По его словам, у оппозиции "нет никаких ресурсов" начать массовые протесты из якобы подтасованных результатов. "В ближайшее время состоится первое заседание парламента, будет утверждено правительство и все процессы в стране продолжатся в обычном режиме", - сказал премьер.