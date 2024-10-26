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ПолитикаГрузия

ЦИК Грузии: Правящая "Грузинская мечта" победила на выборах

Жан Рофе
27 октября 2024 г.

По данным Центризбиркома, после обработки данных с 3100 из 3111 избирательных участков на парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов.

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На избирательном участке в Тбилиси
На избирательном участке в ТбилисиФото: VANO SHLAMOV/AFP

Правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу на прошедших в Грузии 26 октября парламентских выборах, набирав 54,08% голосов после обработки данных с 3100 избирательных участков из общего колличества 3111. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в воскресеье, 27 октября. "Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена", - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили 

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - "Коалиция перемен" (10,92%), "Единое национальное движение" (10,12%), "Сильная Грузия" (8,72%) и "За Грузию" (7,76%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.

Экзитполы показывают противоположные итоги

Грузинские телеканалы ранее опубликовали данные экзитполов, они показали диаметрально противоположные результаты голосования. По данным опроса, опубликованным близким к власти страны телеканалом Imedi, правящая "Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов, а преодолевшие порог в 5% для прохода в парламент три оппозиционных блока - 31,2%.

Между тем опубликованный оппозиционным каналом Mtavari опрос показал другие результаты: 42% за "Грузинскую мечту" против 48% за оппозицию. По данным телеканала Formula, за "Мечту" свои голоса отдали 40,9% избирателей, а за оппозиционные блоки - 51,9%.

И "Грузинская мечта", и оппозиция заявляют о победе

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, уже объявили о победе - каждый о своей. У офиса "Грузинской мечты" в небо были запущены фейерверки.

"Европейская Грузия побеждает с 52%, несмотря на попытки фальсификации выборов и не считая голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократичность, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!" - написала Зурабишвили в соцсети X.

Оппозиция призывает правящую партию признать проигрыш

"Грузинский народ проголосовал за будущее в Европе", - заявила председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава в беседе с агентством Reuters. По ее словам, в ЕНД ожидают итоговых результатов. Утверждения "Грузинской мечты" о лидировании большинство людей воспримут крайне скептически, уверена Бокучава. "Проигравший должен иметь достаточно благородства, чтобы признать поражение", - добавила она.

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