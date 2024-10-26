Президент Грузии встревожена случаями насилия на выборах

Правозащитники фиксируют первые нарушения на парламентских выборах в Грузии, а один из участков закрыли из-за попытки вброса бюллетеней.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность по поводу инцидентов с применением насилия на проходящих в стране парламентских выборах. "Я хочу обратить внимание на вызывающие глубокую тревогу случаи насилия на различных избирательных участках", - заявила Зурабишвили в субботу, 26 октября, на фоне распространившихся в соцсетях видео насильственных столкновений на нескольких избирательных участках.

Избирательные участки открылись в 8.00 (7.00 мск) по местному времени. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, к 17.00 (16.00 мск) явка избирателей составила 50,6%.

Голосование уже в первые часы омрачилось рядом нарушений, о которых сообщают правозащитники и наблюдатели. В окружные избирательные комиссии поступило уже 133 жалобы, сказала на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. По словам Иоселиани, которую цитирует "Интерфакс", в основном жалобы касаются нарушения тайны голосования, правил маркировки, происшествий за пределами участков, агитации, выдворения с участка, нарушения прав наблюдателя, нарушений законодательства.

ЦИК Грузии говорит о вбросе бюллетеней на одном из участков

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту возможного вброса бюллетеней на избирательном участке в районе Марнеули вблизи Тбилиси, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. "Я призываю окружную избирательную комиссию в Марнеули разобраться в ситуации и принять соответствующее решение", - сказал Каландаришвили на брифинге.

Позднее пресс-секретарь ЦИК Иоселиани сообщила, что процесс голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули прерван окружной избирательной комиссией, а результаты признаны недействительными.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава сказала журналистам, что провокация в Марнеули была организована правящей партией "Грузинская мечта", так как на этом участке побеждала оппозиция. "Нами точно установлен провокатор, который является членом "Грузинской мечты", однако он до сих пор не задержан полицией", - пояснила Бокучава.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге, что провокация организована оппозицией с помощью подкупа. Целью этого, по его словам, является "объявление выборов нелегитимными".