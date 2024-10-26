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В Грузии проходят судьбоносные парламентские выборы

Сергей Ромашенко
26 октября 2024 г.

Результаты голосования определяет дальнейший вектор развития страны. Избиратели должны сделать выбор между прозападной и пророссийской моделью.

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В Грузии проходят парламетские выборы
В Грузии проходят парламетские выборыФото: VANO SHLAMOV/AFP

В Грузию в субботу, 26 октября, проходят парламентские выборы, которые определят дальнейший курс развития страны. Более 3,5 млн избирателей имеют возможность сделать выбор между прозападным оппозиционным альянсом и пророссийской правящей партией "Грузинская мечта".

Согласно опросам, у оппозиции хорошие шансы на успех. В то же время "Грузинская мечта" надеется получить абсолютное большинство, чтобы внести конституционные поправки о запрете прозападной оппозиции.

Массовые протесты в Грузии

В Грузии в нынешнем году произошли массовые протесты против проведенного правительством закона об "иноагентах", который напоминает аналогичное российское законодательство и призван подавить оппозицию. После этого Брюссель заморозил переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, а США ввели санкции. В начале октября напряженность вызвал еще один принятый в Грузии закон, ограничивающий права представителей ЛГБТ-сообщества.

В нынешних выборах принимают участие 18 субъектов, представивших в ЦИК партийные списки, но, по мнению социологов, реальные шансы на получение депутатских мандатов имеют лишь пять из них - "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единое национальное движение", "Коалиция перемен", "Сильная Грузия" и "За Грузию".

Премьер Грузии сравнил выборы с референдумом

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил проходящие в стране парламентские выборы с референдумом, где должно окончательно решиться дальнейшее направление развития страны.

"Это выборы, эквивалентные референдуму, выборы, эквивалентные выборам 2012 года, на которых еще раз необходимо окончательно определиться с направлением развития страны. Это референдум между войной и миром, референдум между аморальными и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим страны", - заявил он.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее открыто выступила в поддержку оппозицонных сил, в коротком обращении к журналистам на избирательном участке, где она голосовала, сказал: "Я хочу поздравить всю Грузию с сегодняшним днем. На этих выборах я проголосовала не за кого-то конкретного, я отдала свой голос за новую Грузию. Вечером мы все будем победителями".

 

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