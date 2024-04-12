Ираклий Кобахидзе в Берлине: омраченный "иноагентами" визит

Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал камнем преткновения в отношениях Грузии и Германии и предметом острого спора глав правительств двух стран.

За один день пребывания в Берлине, 12 апреля, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе успел встретиться с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), спикером бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и пообедать в ведомстве федерального канцлера с его хозяином Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Кобахидзе хоть и встречали с военными почестями, но нельзя сказать, что прием в Берлине ему оказали чрезвычайно радушный. Еще до прибытия нового, назначенного только в феврале этого года премьер-министра Грузии в Германию, представители немецкого правительства и некоторые депутаты бундестага не скрывали своего критического отношения к внутриполитическим инициативам правящей в Грузии партии.

Грузия рискует европейской перспективой

Так, несколько дней назад заместитель официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона об "иноагентах", заявила, что немецкое правительство с "определенным сожалением" относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" намерена повторно внести в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии.

На демонстрации в Тбилиси против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", апрель 2024 года Фото: Vano Shlamov/AFP

С "сожалением" и "тревогой" приняли к сведению сообщения о планах правящей в Грузии партии и в МИД ФРГ. "В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня, - напомнил пресс-секретарь министерства Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). - Свобода печати и СМИ… являются основами любой демократии и важными предпосылками для присоединения к ЕС". Грузия, дал понять дипломат, рискует "историческим шансом" на членство в Евросоюзе.

"Своей последней законодательной инициативой правящая в Грузии партия снова делает ставку на запугивание и дискредитацию гражданского общества", - заявил накануне визита Кобахидзе в Берлин в интервью газете Tagesspiegel председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из входящей в правящий блок партии "зеленых". Тем самым, добавил он, "на карту ставится будущее Грузии в Европейском Союзе". Хофрайтер выразил надежду, что канцлер Шольц укажет гостю из Грузии на риск лишиться перспективы стать в обозримом будущем членом ЕС.

Непривычно откровенный канцлер

Канцлер оправдал надежды депутата. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Ираклием Кобахидзе он вообще был непривычно резок и откровенен.

Напомнив о поддержке Германии курса Грузии на присоединение к ЕС, Шольц заявил, что в Берлине очень надеялись, что в Тбилиси не предпримут попытку снова принять снятый с повестки дня в прошлом году закон об иностранном влиянии. "Но теперь есть новая законодательная инициатива в том же направлении, наша критика остается неизменной, как и в прошлый раз, и мы надеемся, что и этот законопроект не будет принят, - заявил канцлер. - Мы считаем, что такие законы не нужны".

Ираклий Кобахидзе в долгу не остался. Говоря на почти безупречном немецком языке, премьер заметил, что он, как и целый ряд других грузинских политиков, учившихся в Германии, усвоил, что "демократия, правовая государственность, основные права человека и государственный суверенитет являются высшими принципами, которые необходимо с особым вниманием защищать". Проект же закона "О прозрачности иностранного влияния", по его словам, полностью соответствует "всем правовым принципам и правам человека" и к тому же "был недавно утвержден Еврокомиссией".

На этом Ираклий Кобахидзе не остановился. "Неправительственные организации, действующие по заданию своих финансистов, преследуют цель оказать влияние на политическое развитие в Грузии, - заявил он. - Начиная с 2020 года они уже дважды пытались добиться смены правительства не в результате парламентских выборов, а путем уличных протестов".

По его словам, "радикальные и поляризирующие организации" уже много лет финансируются из-за рубежа. В порядке вещей, добавил Кобахидзе, стала практика нелегального финансирования политических партий неправительственными организациями. "Работоспособная демократия должна уметь защищаться, - заключил премьер-министр. - Этому, кстати, я научился в Германии".

"В Евросоюзе таких правил нет, - парировал канцлер, отвечая на дополнительный вопрос на эту тему. - Есть дискуссии об улучшении прозрачности в определенных сферах, но это совсем другая концепция, чем та, о которой идет речь. Нечто подобное было в Венгрии, но Европейский суд то правило аннулировал".

"Качели" между Москвой и Брюсселем

В Германии политику грузинского правительства считают амбивалентной, называют "качелями" между Москвой и Брюсселем. С одной стороны, Тбилиси заявляет о своей приверженности курсу на евроатлантическую интеграцию, а, с другой, - почти копирует российские репрессивные меры в отношении внепарламентской оппозиции и ЛГБТ-сообщества. Автор респектабельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает в этой связи внимание на фигуру самого Кобахидзе.

Райнхард Фезер (Reinhard Veser) напоминает, что 45-летний грузинский премьер, занимая ранее пост лидера партии "Грузинская мечта", был ярым сторонником грузинского варианта закона "об иноагентах", а его противников называл "либеральными фашистами", "наркоманами" и "безбожными преступниками".

"Именно Кобахидзе, - отмечает автор FAZ, - был в последние годы зачинщиком все более антизападного тона его партии и регулярно озвучивал теории заговора, согласно которым Запад, дескать, вместе с "радикальной оппозицией" пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Фезер предполагает, что политическое мировоззрение Кобахидзе сформировалось под влиянием Бидзины Иванишвили, которого считают не только основателем "Грузинской мечты", но и закулисным центром власти в Грузии.

С 2016 до 2019 года, напоминает FAZ, Кобахидзе был спикером грузинского парламента и был вынужден уйти в отставку после бурных общественных протестов, которые он сам спровоцировал, когда позволил депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову занять место спикера грузинского парламента.