  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Ираклий Кобахидзе в Берлине: омраченный "иноагентами" визит

Никита Жолквер
12 апреля 2024 г.

Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал камнем преткновения в отношениях Грузии и Германии и предметом острого спора глав правительств двух стран.

https://p.dw.com/p/4ehlB
На пресс-конференции Ираклия Кобахидзе и Олафа Шольца в Берлине, 12 апреля
На пресс-конференции Ираклия Кобахидзе и Олафа Шольца в Берлине, 12 апреляФото: Nikita Jolkver/DW

За один день пребывания в Берлине, 12 апреля, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе успел встретиться с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), спикером бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и пообедать в ведомстве федерального канцлера с его хозяином Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Кобахидзе хоть и встречали с военными почестями, но нельзя сказать, что прием в Берлине ему оказали чрезвычайно радушный. Еще до прибытия нового, назначенного только в феврале этого года премьер-министра Грузии в Германию, представители немецкого правительства и некоторые депутаты бундестага не скрывали своего критического отношения к внутриполитическим инициативам правящей в Грузии партии.

Грузия рискует европейской перспективой

Так, несколько дней назад заместитель официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона об "иноагентах", заявила, что немецкое правительство с "определенным сожалением" относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" намерена повторно внести в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии.

На демонстрации в Тбилиси против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", апрель 2024 года
На демонстрации в Тбилиси против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", апрель 2024 года Фото: Vano Shlamov/AFP

С "сожалением" и "тревогой" приняли к сведению сообщения о планах правящей в Грузии партии и в МИД ФРГ. "В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня, - напомнил пресс-секретарь министерства Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). - Свобода печати и СМИ… являются основами любой демократии и важными предпосылками для присоединения к ЕС". Грузия, дал понять дипломат, рискует "историческим шансом" на членство в Евросоюзе.

"Своей последней законодательной инициативой правящая в Грузии партия снова делает ставку на запугивание и дискредитацию гражданского общества", - заявил накануне визита Кобахидзе в Берлин в интервью газете Tagesspiegel председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из входящей в правящий блок партии "зеленых". Тем самым, добавил он, "на карту ставится будущее Грузии в Европейском Союзе". Хофрайтер выразил надежду, что канцлер Шольц укажет гостю из Грузии на риск лишиться перспективы стать в обозримом будущем членом ЕС.

Непривычно откровенный канцлер

Канцлер оправдал надежды депутата. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Ираклием Кобахидзе он вообще был непривычно резок и откровенен.

Напомнив о поддержке Германии курса Грузии на присоединение к ЕС, Шольц заявил, что в Берлине очень надеялись, что в Тбилиси не предпримут попытку снова принять снятый с повестки дня в прошлом году закон об иностранном влиянии. "Но теперь есть новая законодательная инициатива в том же направлении, наша критика остается неизменной, как и в прошлый раз, и мы надеемся, что и этот законопроект не будет принят, - заявил канцлер. - Мы считаем, что такие законы не нужны".

Ираклий Кобахидзе в долгу не остался. Говоря на почти безупречном немецком языке, премьер заметил, что он, как и целый ряд других грузинских политиков, учившихся в Германии, усвоил, что "демократия, правовая государственность, основные права человека и государственный суверенитет являются высшими принципами, которые необходимо с особым вниманием защищать". Проект же закона "О прозрачности иностранного влияния", по его словам, полностью соответствует "всем правовым принципам и правам человека" и к тому же "был недавно утвержден Еврокомиссией".

На этом Ираклий Кобахидзе не остановился. "Неправительственные организации, действующие по заданию своих финансистов, преследуют цель оказать влияние на политическое развитие в Грузии, - заявил он. - Начиная с 2020 года они уже дважды пытались добиться смены правительства не в результате парламентских выборов, а путем уличных протестов".

По его словам, "радикальные и поляризирующие организации" уже много лет финансируются из-за рубежа. В порядке вещей, добавил Кобахидзе, стала практика нелегального финансирования политических партий неправительственными организациями. "Работоспособная демократия должна уметь защищаться, - заключил премьер-министр. - Этому, кстати, я научился в Германии".     

"В Евросоюзе таких правил нет, - парировал канцлер, отвечая на дополнительный вопрос на эту тему. - Есть дискуссии об улучшении прозрачности в определенных сферах, но это совсем другая концепция, чем та, о которой идет речь. Нечто подобное было в Венгрии, но Европейский суд то правило аннулировал".

"Качели" между Москвой и Брюсселем

В Германии политику грузинского правительства считают амбивалентной, называют "качелями" между Москвой и Брюсселем. С одной стороны, Тбилиси заявляет о своей приверженности курсу на евроатлантическую интеграцию, а, с другой, - почти копирует российские репрессивные меры в отношении внепарламентской оппозиции и ЛГБТ-сообщества. Автор респектабельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает в этой связи внимание на фигуру самого Кобахидзе.

Райнхард Фезер (Reinhard Veser) напоминает, что 45-летний грузинский премьер, занимая ранее пост лидера партии "Грузинская мечта", был ярым сторонником грузинского варианта закона "об иноагентах", а его противников называл "либеральными фашистами", "наркоманами" и "безбожными преступниками".

"Именно Кобахидзе, - отмечает автор FAZ, - был в последние годы зачинщиком все более антизападного тона его партии и регулярно озвучивал теории заговора, согласно которым Запад, дескать, вместе с "радикальной оппозицией" пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Фезер предполагает, что политическое мировоззрение Кобахидзе сформировалось под влиянием Бидзины Иванишвили, которого считают не только основателем "Грузинской мечты", но и закулисным центром власти в Грузии.

С 2016 до 2019 года, напоминает FAZ, Кобахидзе был спикером грузинского парламента и был вынужден уйти в отставку после бурных общественных протестов, которые он сам спровоцировал, когда позволил депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову занять место спикера грузинского парламента.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Отделение полиции в Местиа

Архитектурные символы новой Грузии

Архитектурные символы новой Грузии

Проекты бюро J. Mayer H. und Partner, Architekten в Грузии
Архитектура1 июля 2014 г.7 фото
external

Бывший премьер Грузии: правительство страны действует в российских интересах (24.03.2023)

Бывший премьер Грузии: правительство страны действует в российских интересах (24.03.2023)

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал интервью DW. Политик рассказал, что современное грузинское правительство Грузии действует в интересах России. Тем временем российское влияние в Грузии растет в самых разных сферах - от экономики до безопасности.
Политика24 марта 2023 г.02:13 мин.
Демонстрация протеста грузинской оппозиции (фото из архива)

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем тут причина?

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем тут причина?

В грузинский парламент внесен законопроект "об иностранном влиянии". О его сути, инициаторах и возможных последствиях для евроинтеграции Грузии в случае одобрения - у DW.
Политика20 февраля 2023 г.
Показать еще