"Смена фасада": эксперты - о кандидате в премьеры Грузии

Ираклий Кобахидзе, вероятно, станет следующим премьер-министром Грузии. Но для страны изменится немногое, так как реальная власть находится в руках Бидзины Иванишвили, считают эсперты.

Ираклий Кобахидзе был выдвинут в качестве кандидата в премьер-министры Грузии. Об этом было официально объявлено на съезде партии 1 февраля. Кандидатуру Кобахидзе на пост главы правительства выдвинул создатель и почетный глава партии миллиардер Бидзина Иванишвили, который имеет большое влияние на политику Грузии. Съезд членов правящей "Грузинской мечты", на котором происходили перестановки во власти, длился всего 16 минут.

Теперь кандидатуру 45-летнего Кобахидзе должен утвердить парламент страны, где "Грузинская мечта" обладает большинством. Гарибашвили подал в отставку 29 января и занял пост председателя "Грузинской мечты", который ранее был у Кобахидзе. Перестановки в рядах грузинских властей начались после того, как в конце декабря 2023 года бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили объявил об официальном возвращении в политику.

В своей речи на съезде Кобахидзе поблагодарил Иванишвили за оказанное доверие и выдвижение его кандидатуры на пост главы правительства. "То, что сегодня в Грузии - демократия, мир, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС, - это прежде всего заслуга господина Бидзины Иванишвили. За это отдельное спасибо основателю партии!" - сказал Кобахидзе.

Говоривший после него Гарибашвили также произносил похвалы почетному председателю партии. "Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" остаются главными гарантами мира и демократического развития", - отметил Гарибашвили и заявил, что войны с Россией в 2008 году не произошло бы, если бы у власти была "Грузинская мечта".

Сам Иванишвили речь произносить не стал. Лишь когда журналисты напомнили ему недавнее заявление о том, что смены главы правительства не планируется, он ответил, что Гарибашвили сам захотел уйти с поста главы кабмина.

Новый фасад или "удобный" премьер?

Многие наблюдатели и эксперты ожидали подобных действий от Иванишвили, решившегося на открытое вмешательство в политическую жизнь страны. Пост почетного председателя "Грузинской мечты", согласно уставу партии, дает ему возможность выдвигать кандидата в премьер-министры. Но большинство экспертов называют рокировки в правительстве лишь сменой фасада и каких-либо изменений от нового главы правительства не ждут.

Политолог Гела Васадзе считает, что Иванишвили назначил более удобную для себя фигуру на пост премьер-министра, чтобы лучше контролировать политический курс Грузии. По его мнению, политическая фигура Гарибашвили оказалась неприемлемой для миллиардера. "По факту самый богатый человек Грузии сам в одностороннем порядке назначает премьера. Парламент, "Грузинская мечта" и съезды - это просто декорации. Он сменил Гарибашвили на человека, который в политическом плане меньше имеет веса, потому что не имеет собственных финансовых ресурсов и хороших политических связей за рубежом", - сказал Васаладзе в комментарии DW.

Некоторые наблюдатели полагают, что кандидатура Кобахидзе будет более приемлемой для Запада, в сторону которого Гарибашвили часто делал резкие заявления. В свою очередь Васадзе считает важным то, насколько приемлем для Запада Иванишвили. "Пока мы видим, что он приемлем. А внутри страны у него нет конкурентов, потому что оппозиция находится, мягко говоря, не в лучшей форме", - добавил политолог.

Грузия при Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили занимал пост грузинского премьер-министра в 2013-2015 годах и с февраля 2021-го по нынешний январь. При нем страна тяжело пережила экономические последствия пандемии COVID-19. Впоследствии Грузия сумела поправить положение, когда в страну хлынул поток денег вместе с россиянами, бегущими из-за войны в Украине и мобилизации в РФ.

Бидзина Иванишвили Фото: VANO SHLAMOV/AFP

В 2023 году Грузия смогла получить статус страны-кандидата в Евросоюз, хотя годом ранее Тбилиси было отказано. В провале евроинтеграции значительная часть гражданского общества обвиняла Гарибашвили и Иванишвили, которые, по мнению некоторых наблюдателей, проводили пророссийскую политику.

Кроме того, в прошлом году правящая партия пыталась принять в парламенте закон, аналогичный российскому закону об "иностранных агентах". Это вызвало массовые протесты и беспорядки в Тбилиси, после которых власти отказались от своих планов.

Гела Васадзе считает, что власти просто не мешали экономическому росту и на этом их роль заканчивалась. "Что касается кандидатства в ЕС, то здесь главная заслуга у Брюсселя. Там решили, что Грузию нельзя отпускать на "самотек”, потому страна представляет интерес для Евросоюза. Но то, что Гарибашвили этому не помешал, хотя мог, - это плюс", - сказал политолог.

Кто такой Ираклий Кобахидзе?

Кобахидзе является профессором Тбилисского государственного университета, получил степень доктора права в Германии. Его политическая карьера началась в 2015 году, когда он стал исполнительным секретарем "Грузинской мечты". Несмотря на более ранний опыт работы с ООН и USAID, политическая активность Кобахидзе отмечена обвинениями в адрес неправительственных организаций, а также поддержкой закона об "иноагентах".

С 2016-го по 2019-й Кобахидзе занимал пост председателя парламента. В 2021 году он занял должность председателя "Грузинской мечты", после того, как Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики.

Почему Иванишвили вернулся в политику?

Новые парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре. По мнению многих представителей гражданского общества, Иванишвили своим возвращением и перестановками в правительстве хочет усилить контроль над парламентом в условиях предвыборной гонки и вероятной политической турбулентности.

Сам Иванишвили одной из причин своего возвращения назвал конфликты внутри правящей партии в условиях якобы "уничтожения" оппозиции. В это верит и Гела Васадзе, который считает, что миллиардер пытается усилить контроль над партией. "Внутри любой власти есть группировки. Задача Иванишвили - чтобы эти группировки были подчинены ему", - добавил политолог.

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