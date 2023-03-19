Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия

Около 80 % жителей Грузии поддерживают вступление страны в ЕС. Эта цель записана в грузинской конституции. При этом правящую партию упрекают в пророссийских настроениях. Что происходит с политическим курсом страны?

Из трех государств Южного Кавказа - Азербайджана, Армении и Грузии - последняя всегда была наиболее европейски ориентированной. Результаты соцопросов на протяжении многих лет неизменно показывают, что 75-80 процентов грузин хотят видеть свою страну в составе Европейского Союза. Вступление в ЕС и НАТО записаны в конституции Грузии в качестве поставленных целей.

С начала полномасшабного военного вторжения в Украину Грузия, первой среди всех постсоветских государств в 2008 году ощутившая на себе российскую агрессию, заняла крайне осторожную позицию в отношении России. В то время как жители страны открыто выражали солидарность с Украиной, официальный Тбилиси, вопреки ожиданиям, не присоединился к санкциям против России.

Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах" Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

В последнее время шаги по сближению правительства Грузии с Россией становятся все более очевидными. Попытка правящей партии "Грузинская мечта" принять закон об "иноагентах", во многом схожий с российским, не увенчалась успехом лишь благодаря длительным массовым протестам, сопровождавшимся жесткими столкновениями демонстрантов с силовиками. Грузинские власти отказываются освободить из тюрьмы своего политического соперника и личного врага президента РФ Владимира Путина - бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, игнорируя неоднократные призывы Европарламента и Украины, гражданином которой является Саакашвили. Так можно ли по-прежнему считать Грузию надежным партнером Евросоюза, разделяющим демократические ценности?

Народ Грузии - надежный партнер ЕС

Политика правительства Грузии уже давно не ориентирована на Европу, считает руководитель регионального отделения Фонда имени Фридриха Наумана на Южном Кавказе Катрин Баннах (Katrin Bannach). По ее словам, это особенно очевидно, когда речь идет о проведении реформ, необходимых для сближения с Евросоюзом. "Когда речь идет о конкретных темах - например, о реформах в области юстиции, можно говорить об обратной тенденции. И попытка принять закон об "иноагентах" это еще раз продемонстрировала", - говорит Баннах.

При этом жители Грузии по-прежнему поддерживают проевропейский курс - подтверждением этому, по словам эксперта, стали протесты в Тбилиси, вынудившие правительство отозвать спорный законопроект. Поэтому, говоря о Грузии как о надежном партнере ЕС, Баннах четко разграничивает власти и граждан страны.

Катрин Баннах Фото: Zdravko Yonchev/Friedrich Naumann Foundation

"На нынешнее грузинское правительство больше нельзя положиться. Но что касается населения, что касается гражданского общества, широкий консенсус здесь таков: Грузия была надежным партнером ЕС в течение долгого времени, гордилась многолетним курсом демократических реформ в стране и хочет оставаться партнером ЕС в будущем", - отмечает эксперт.

"Осторожность и прагматичность" по отношению к РФ

Руководитель регионального отделения Фонда имени Фридриха Эберта в Грузии Марсель Рётиг (Marcel Röthig), в свою очередь, не видит признаков того, что грузинское правительство форсирует политическое сближение с Москвой - несмотря на то, что поляризация внутри страны, по его словам, усиливается, а закон об "иноагентах", который был отозван, демонстрировал "определенное сходство с российской моделью". Кое-какие действия Москвы действительно позволяют предположить, что Россия пытается склонить грузинское руководство к более дружественному курсу. В их числе - попытки Кремля вынудить Тбилиси к прямым переговорам с сепаратистскими Южной Осетией и Абхазией, а также предложение возобновить прямое воздушное сообщение между Москвой и Тбилиси, говорит собеседник DW.

Марсель Рётиг Фото: Friedrich-Ebert-Stiftung

"Однако ничего из этого до сих пор не было воплощено в реальную политику. Напротив, грузинское правительство остается осторожным и прагматичным по отношению к России", - считает Рётиг и объясняет это, прежде всего, уязвимостью Грузии. Несмотря на то, что с началом полномасштабной войны в Украине присутствие российских войск в Южной Осетии сохранилось примерно на 70 процентов, опасность военного вторжения России в Грузию по-прежнему сохраняется, считает Рётиг.

"20 процентов территории Грузии, признанной международным правом, де-факто оккупированы Россией. Граница между Грузией и Южной Осетией пролегает таким образом, что Россия может в мгновение ока расколоть страну пополам. Очевидно, что в случае российской агрессии, например, в результате аннексии Южной Осетии и Абхазии (хотя в настоящее время нет никаких признаков этого), Грузии снова придется сражаться в одиночку", - объясняет немецкий эксперт.

Этими опасениями, на его взгляд, в первую очередь, и объясняется решение грузинского правительства не присоединяться к международным санкциям. Тем не менее, руководство Грузии "неоднократно заявляло о своей поддержке территориальной целостности Украины, осуждало российскую агрессию и голосовало за Украину по каждой резолюции в ООН", напоминает Рётиг.

Чем объясняются пророссийские настроения "Грузинской мечты"?

Правящая партия "Грузинская мечта", пришедшая к власти в 2012 году, изначально отказывалась от прямой конфронтации с РФ и декларировала стремление любой ценой избежать новой войны. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили неоднократно повторяет, что "любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны". Такая позиция дает оппонентам правящей партии повод обвинить ее в пророссийских настроениях. Кое-кто в Грузии даже объясняет дружелюбную политику "Грузинской мечты" по отношению к России личными интересами основателя партии и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, который до прихода в политику был одним из известных бизнесменов в России.

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили в прошлом - один из известных бизнесменов в России Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Глава отделения Фонда Наумана на Южном Кавказе Катрин Баннах, впрочем, говорит, что эти предположения недоказуемы. Действия и риторика правительства, по словам Баннах, "все больше следуют российскому образцу", и руководство страны, действительно, достаточно дружественно относится к России. Однако связано ли это с тем, что Иванишвили "в прошлом заработал свои миллиарды в России, что у него до сих пор существуют деловые или даже личные связи с РФ, не более чем спекулятивный вопрос", считает Баннах.

Вместе с тем она отмечает, что настойчивая риторика сохранения мира любой ценой, используемая правящей партией, может быть одним из способов сохранения политической власти. "Грузинская мечта" регулярно обвиняет оппозицию в желании втянуть Грузию в войну. "Разжигателями войны" правительство в последние несколько месяцев называет не только своих оппонентов, но и Евросоюз, его союзников , депутатов европарламента и представителей того гражданского общества, против которого был направлен закон об "иноагентах". С помощью этой стратегии правительство старается повлиять на людей, потому что жители Грузии, конечно же, не хотят войны", - говорит немецкий эксперт.

Обнародованные в феврале 2023 года результаты последнего социологического опроса , проведенного американским Национальным демократическим институтом по международным вопросам (NDI), косвенно подтверждают аргументы Катрин Баннах. Его итоги показали четырехкратное превосходство партии Бидзины Иванишвили над оппозиционной коалицией Михаила Саакашвили: "Грузинскую мечту" выбрали 25 % респондентов, а "Национальное движение" - всего 6 %.

Понять, на чем в немалой степени основывается электоральный рейтинг правящей партии, могут помочь ответы респондентов на вопросы о том, насколько защищенными они чувствуют себя, живя в Грузии. 66 процентов участников опроса ответили, что чувствуют себя в безопасности, тогда как свою уязвимость ощущают 34 %. Среди причин опасений всего 5 % из второй группы опрошенных назвали войну в Украине и 4 % - действия России в Грузии. Такие результаты могут говорить о том, что стратегия правительства представить себя гарантом мира оказывается успешной.

Членство в ЕС, прагматичные отношения с РФ

Как же сочетается стремление Грузии присоединиться к ЕС с дружелюбной политикой правительства в отношении РФ? "Каждая страна самостоятельно определяет свой путь. Но ни одна страна не может изменить свое географическое положение, - говорит глава регионального отделения Фонда Эберта в Грузии Марсель Рётиг. - Россия всегда будет оставаться фактором в грузинской политике". Вместе с тем, если бы правительство страны отказалось от вступления в Евросоюз, оно утратило бы большую часть избирателей, отмечает эксперт: присоединение к ЕС задекларировано в конституции страны и одобрено более чем 80 процентами жителей Грузии. Поэтому для официального Тбилиси "важно и членство в ЕС, и прагматичные отношения с Москвой".

Катрин Баннах, в свою очередь, оценивает политику грузинского руководства на пути к европейской интеграции более критично, называя ее "политикой двуликого Януса". Задекларированное в конституции стремление к присоединению к Евросоюзу не подкрепляется реформами, констатирует она: из двенадцати условий Еврокомиссии, необходимых для предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС, правительство Грузии выполнило лишь малое число пунктов.

"Большинство вопросов в сферах верховенства закона, судебной реформы были решены довольно контрпродуктивным способом, как и проблемы с олигархизацией и поляризацией общества", - считает глава Фонда Наумана на Южном Кавказе. Баннах допускает, что правительство Грузии не заинтересовано в предоставлении стране статуса кандидата в ЕС, поэтому намеренно затягивает выполнение условий Еврокомиссии, чтобы в случае неудачи на переговорах с Брюсселем обвинить в этом своих политических оппонентов и гражданское общество.

Надежда на гражданское общество

При этом она возлагает большие надежды на грузинский народ, который, по ее словам, выходит на улицы, чтобы отстоять свою свободу и путь своей страны в Европу. Именно благодаря массовым народным протестам власти страны были вынуждены отозвать закон об "иноагентах". Однако грузинскому гражданскому обществу важно сохранять бдительность и быть готовым к следующему маневру властей, предупреждает немецкий эксперт.

Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

"Грузию отличает от других бывших советских республик то, что граждане здесь очень активны в общественно-политической жизни и имеют влияние на политику. Это происходит, в том числе, и благодаря решительному отказу грузинского общества от российской сферы влияния", - говорит Баннах. Она призывает Евросоюз занять четкую позицию и продолжить диалог с гражданским обществом Грузии. "Я уверена, что если этот диалог продолжится, "Грузинская мечта" будет вынуждена на него реагировать, и это затруднит ее попытки подорвать государственные институты и консолидировать власть", - говорит Баннах.

Немецкий эксперт Марсель Рётиг также не теряет веры в европейское будущее страны на Южном Кавказе. "У Грузии есть уникальная возможность в ее истории, которую нельзя упускать. Я боюсь, что поляризация усилится, продолжатся разногласия по поводу СМИ и риторики между сторонами, а европейский вопрос станет невольной темой предвыборной кампании. Но я по-прежнему оптимистично смотрю на перспективы Грузии, потому что мы наблюдаем за страной, которая, в конце концов, сплотится ради достижения великой объединяющей цели", - уверен глава отделения Фонда Эберта в Грузии.

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