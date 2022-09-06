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Жозеп Боррель и Ираклий Гарибашвили в Брюсселе
Жозеп Боррель и Ираклий Гарибашвили в БрюсселеФото: Olivier Matthys/AP/picture alliance
ПолитикаГрузия

В ЕС назвали условия, при которых Грузия станет кандидатом

Ксения Польская, Брюссель
38 мин. назад

Представители Грузии и Евросоюза обсудили выход на новый уровень отношений. ЕС хочет видеть судебную реформу, верховенство права и свободу СМИ в Грузии. Тбилиси обещает выполнить все условия.

https://www.dw.com/ru/v-es-nazvali-uslovia-pri-kotoryh-gruzia-mozet-stat-kandidatom/a-63036902

Историческим назвали участники седьмое заседание совета ассоциации ЕС-Грузия, прошедшее во вторник, 6 сентября, в Брюсселе. Это первое заседание на новом этапе отношений Европейского Союза и Грузии после предоставления ей "европейской перспективы", в то время как Молдова и Украина уже получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

Для успешного продвижения на пути в Евросоюз Тбилиси необходимо прилагать больше усилий в сфере реформ судебной системы, верховенства закона и свободы СМИ, подчеркнул верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции после круглого стола с грузинской делегацией. Кроме того, он указал, что в стране должен быть достигнут национальный консенсус о вступлении в Евросоюз, а в процессе интеграции в ЕС необходимо задействовать весь политический спектр Грузии. Основную ответственность за выполнение этих задач Боррель возложил на правящую партию "Грузинская мечта".

Среди основных тем диалога Брюсселя и Тбилиси - война России против Украины, а также ситуация в сепаратистских регионах Грузии. Глава европейской дипломатии подчеркнул приверженность ЕС территориальной целостности Грузии и пообещал ей особую поддержку в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией. 

Гарибашвили указал на политический раскол в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции заверил, что его правительство обязуется соблюсти все критерии Евросоюза и полностью готово к работе со всеми политическими партиями и гражданским обществом. При этом он указал, что "некоторые радикальные политические партии не принимают участие в этом процессе".

Он выразил надежду на "мирное разрешение конфликта с Россией", начавшегося с войны 2008 года и напомнил, что 20 процентов территории Грузии оккупировано РФ. 

3 марта Грузия вместе с Молдовой вслед за Украиной оформилизаявки на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Изначально правительство Грузии планировало подать заявку в 2024 году, однако после полномасштабного российского вторжения в Украину ускорило процесс, "исходя из политического контекста и новой реальности", пояснил тогда глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Грузия не стала кандидатом на членство в ЕС

23 июня страны Евросоюза признали Украину и Молдову, но не Грузию,кандидатами на вступление в ЕС. В отношении Тбилиси глава Совета ЕС Шарль Мишель в тот день указал: "Мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией. - Ред.) будут реализованы". Грузии был предоставлен статус "европейской перспективы". Еврокомиссия выдвинула ей список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции. 

Соглашение об ассоциации ЕС и Грузии действует с июня 2014 года. Брюссель каждый год представляет доклады о его реализации. В августе 2022 года он указал Тбилиси на необходимость продолжения реформ и недостатки в правовой сфере. "Мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, госуправления и прав человека", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сейчас официальными кандидатами на членство в ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.

Смотрите также:

Грузия между Евросоюзом и Россией

 

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