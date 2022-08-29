  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Олаф Шольц в Праге
Олаф Шольц в ПрагеФото: David W Cerny/REUTERS
ПолитикаЕвропа

Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

Канцлер ФРГ высказался за крупное расширение Евросоюза. Выступая с речью в Карловом университете в Праге, Шольц также пообещал помогать Украине обороняться от России столько, сколько потребуется.

https://www.dw.com/ru/kancler-frg-solc-prizval-prinat-v-es-ukrainu-moldovu-i-gruziu/a-62959770

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. "Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза", - заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, 29 августа.

"В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией", - указал Шольц.

Шольц: Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

Федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

В своей речи Олаф Шольц также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.

Призыв к глубоким реформам в ЕС

По словам германского канцлера, Евросоюзу для своего расширения необходимо предпринять кардинальные шаги и, в частности, реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.

Шольц предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.

Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей. "Мне также представляется разумным последовательно увязывать выделение платежей ЕС с соблюдением правовых норм", - добавил он.

Смотрите также:

Почему Украине срочно нужны немецкие вооружения?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Великобритания еще до войны помогала Украине и что ждать после отставки Бориса Джонсона?

Как Великобритания еще до войны помогала Украине и что ждать после отставки Бориса Джонсона?

По объемам военной помощи Украине Великобритания опережает все европейские страны. Во многом это произошло благодаря позиции премьер-министра Бориса Джонсона. В то же время в самой Великобритании коллеги премьера по правящей Консервативной партии вынудили его подать в отставку, не дожидаясь выборов. В чем причина и какие ошибки, по мнению критиков Джонсона, он допустил во внутренней политике?
Политика
26 августа 2022 г.
26:00 мин.
external

Как страны Балтии вносят свой вклад в поддержание мира в Европе (07.06.2022)

Как страны Балтии вносят свой вклад в поддержание мира в Европе (07.06.2022)

Отправка гуманитарных конвоев, внедорожников, микроавтобусов, фургонов и сбор средств для армии Украины. "Если войну не остановить там, она быстро придет и к нам", - уверены жители Латвии и Литвы.
Общество
7 июня 2022 г.
03:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц в Праге

Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Политика
47 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

26.08.2022 премьеры Польши и Словакии Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер дали старт газопроводу-интерконнектору

Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Экономика и бизнес
3 ч. назад
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Российский солдат на Запорожской АЭС

185-й день войны России против Украины: главные события

185-й день войны России против Украины: главные события

Конфликты
28 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу