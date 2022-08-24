Как война РФ против Украины изменила отношение к армии в ФРГ

О крупных изменениях порой можно судить по мелким деталям. Например, по 30-ти секундному рекламному ролику бундесвера в YouTube - первому за пять лет. В течение первых 17 секунд мы видим военнослужащих в униформе в быту - играют с детьми, покупают газету, гуляют по городу. И только в оставшиеся 13 секунд - виражи истребителей, боевые корабли, высадка десанта. Девиз: "Мы защищаем Германию".

Две мировые войны и две диктатуры в 20-м веке вызвали отвращение немцев ко всему военному, в том числе - к мундирам. И если военнослужащих в униформе показывают в Германии как нечто совершенно нормальное, это свидетельствует прямо-таки о тектонических сдвигах в обществе. Война в Украине примиряет немцев с военными, а Германия наращивает военную мощь, готовясь к будущим конфликтам.

"Смена вех" и большие обещания

Почву для этого подготовил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступив в бундестаге через три дня после вторжения России в Украину. 27 февраля 2022 года он произнес не только весьма примечательную программную речь о "смене вех", но и сделал конкретные выводы.

На перевооружение бундесвера выделяются 100 миллиардов евро Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance

На перевооружение бундесвера, десятилетиями страдавшего от недофинансирования, решено выделить 100 миллиардов евро. И провозглашенная после аннексии Крыма цель НАТО - тратить на оборону не менее двух процентов ВВП - теперь в Германии тоже под сомнение, как раньше, не ставится. Таким образом, военный бюджет ФРГ станет самым крупным в Европе. А еще канцлер пообещал защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса.

Полгода спустя немецкий специалист по вопросам трансатлантических отношений Йозеф Брамль (Josef Braml) в интервью DW констатирует: "В Вашингтоне слова о "смене вех" произвели впечатление. И немецкое правительство словами не ограничилось. А что, скорее всего, особенно порадовало американцев, так это тот факт, что значительную часть средств Германия вкладывает в приобретение боевых самолетов F-35 концерна Lockheed Martin. Это самое дорогое из всех возможных решений. Таким образом мы на десятилетия оказываемся в технологической зависимости от США".

Священные коровы на бойне реальной политики

Коалиционное правительство Шольца приступило к исполнению своих обязанностей в прошлом декабре под лозунгом "Решиться на больше прогресса". Но война в Украине вынудила социал-демократов, "зеленых" и либералов выгнать целое стадо священных коров из своих партийных храмов и принести их в жертву интересам реальной политики.

Роберт Хабек по пути в Канаду. Германия ищет альтернативу российским энергоносителям Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Разве не парадокс? Никто иной как "зеленый" министр экономики и по защите климата Роберт Хабек (Robert Habeck) оказался вынужденным - из-за сокращения поставок энергоносителей из России - реанимировать уже закрытые угольные электростанции. А ведь сокращение выбросов СО2 - практически святой Грааль для "зеленых".

Не исключено, что "зеленому" вице-канцлеру придется продлить и срок действия последних трех АЭС в Германии, отключение которых запланировано на конец года. Отказ от ядерной энергетики - еще одна священная корова "зеленых".

Политика мира военными средствами

Но и лидеры социал-демократов требуют от однопартийцев доселе немыслимого. Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), сопредседатель СДПГ, претендует не только на лидерскую роль Германии в Европе, но и открыто заявляет: "Я считаю, что политика мира должна предусматривать и применение военной силы в качестве законного политического средства". И это говорит лидер партии, к ДНК которой традиционно относится постулат разоружения!

И поставки немецких вооружений в кризисные регионы мира теперь оказываются допустимыми. А ведь как резко критиковали раньше "зеленые" продажу боевой техники, например Саудовской Аравии! Теперь они же требуют передавать Украине и тяжелые вооружения, причем, как можно скорее.

Боннский политолог Фолькер Кроненберг (Volker Kronenberg) говорит на фоне этой "смены вех" о прекращении действия прежних законов политической арифметики и видит в этом шанс найти новые пути: "Этот шок дал мощный импульс политическому созиданию. В кризисные времена бьет час исполнительной власти".

Взгляд со стороны

А за границей с удивлением потирают глаза. Британский журнал Economist вышел в середине августа с обложкой, на которой из яйца вылупляется мускулистый немецкий орел. Война в Украине пробудила довольную собой "новую Германию", пишут авторы публикации и надеются на "более сильную, смелую и решительную Германию, берущую на себя ведущую роль во имя укрепления объединенной Европы".

За границей есть разные ожидания и прогнозы в отношении Германии, указывает Фолькер Кроненберг. "В США и во Франции довольны тем, что сделали немцы. Там позитивно оценивают тот факт, что Германия осознала реалии и требования времени, преодолела, наконец, свою былую слишком деликатную сдержанность в вопросах обороны и нужд обеспечения безопасности, стала реально смотреть на вещи". Вместе с тем политолог отмечает, что "в странах Центральной и Восточной Европы хотели бы от Германии большего и желательно побыстрее".

На фоне множества кризисов и конфликтов - имеющихся и грозящих - немецкое правительство взялось за выработку национальной стратегии безопасности. Это премьера. До сих пор Германия не считала необходимым определяться с ее геостратегическими целями и путями их достижения. Война в Украине заставила.

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