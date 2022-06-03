 На что бундесвер потратит 100 млрд евро специального фонда? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.06.2022

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Германия

На что бундесвер потратит 100 млрд евро специального фонда?

Бундестаг поддержал создание специального фонда в 100 млрд евро для перевооружения бундесвера. DW рассказывает, какое оружие будет закуплено. Большую часть средств получит люфтваффе.

CH-47 Chinook - один из самых популярных транспортных вертолетов мира

CH-47 Chinook - один из самых популярных транспортных вертолетов мира

Люфтваффе в восторге: наконец-то немецкие военно-воздушные силы получат новый тяжелый транспортный вертолет, в котором давно нуждались. До сих пор у бундесвера не хватало средств на подобные приобретения. Теперь, благодаря специальному фонду в 100 млрд евро, военные смогут получить CH-47F Chinook американского производителя Boeing. CH-47F - это последняя версия проверенной, но постоянно совершенствующейся модели, которая имеется на рынке.

Chinook является "современным и проверенным", пояснила министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). И его приобретение облегчает сотрудничество между бундесвером и союзниками. Сближение армий европейских стран стало важным критерием после нападения России на Украину.

Chinook придет на смену модели пятидесятилетней давности

Армия США уже давно использует Chinook для перевозки солдат, транспортных средств и материалов военного назначения. Вертолет особенно востребован в зарубежных миссиях, поскольку самолеты не везде могут приземляться.      

Вооруженные силы Германии также имеют тяжелый транспортный вертолет CH-53. Но этой модели уже около 50 лет, что приводит к проблеме с запасными частями. В последнее время участились сообщения о поломках, и только несколько вертолетов оказались в рабочем состоянии.

"Дополнительные 100 млрд также являются необходимым сигналом для войск. Если Германия хочет иметь боеспособных военных, то мы должны оснастить их наилучшим образом", - говорит Айлин Матле (Aylin Matlé), эксперт по вопросам безопасности Германского общества внешней политики (DGAP). Речь идет о приобретениях, которые в некоторых случаях были отложены на десятилетия. 

Львиную долю получат военно-воздушные силы

Это касается, в том числе покупки истребителей F-35, которые уже находятся на вооружении Великобритании, Нидерландов и других союзников. Бундесвер хочет приобрести 35 дорогостоящих самолетов-невидимок у американского производителя Lockheed Martin. Они должны заменить устаревающие истребители "Торнадо",  которые министерство обороны уже давно хотело бы заменить. Моделей на выбор было достаточно, но не хватало денег, поскольку истребители - одна из самых дорогих покупок в сфере вооружений. 

Многоцелевой истребитель-невидимка F-35

Многоцелевой истребитель-невидимка F-35

Бундесвер теперь намерен преодолеть и это препятствие благодаря специальному фонду, обещанному канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz ) через несколько дней после нападения России на Украину. "F-35 предлагает уникальный потенциал для сотрудничества с нашими союзниками по НАТО", - считает министр обороны Ламбрехт, объясняя свой выбор. Как и "Торнадо", F-35 могут в чрезвычайной ситуации нести американское ядерное оружие, хранящееся в Германии. 

Но не только американские компании ожидают выгоду от специального фонда бундесвера. Европейский производитель самолетов Airbus также получит большой кусок пирога: ему предстоит так доработать истребитель Eurofighter, чтобы оснастить его средствами радиоэлектронной борьбы. Имеется в виду разведка и поражение радиолокационных станций противника. Airbus имеет крупный завод в Баварии и пользуется тем, что на люфтваффе предполагается выделить почти 41 млрд евро из специального фонда. Для его создания в Основной закон вносятся изменения, что является беспрецедентным в истории ФРГ.

Боевые беспилотники и бронетранспортеры

Правительство Германии, наконец-то, ставит точку в многолетнем споре о закупке боевых беспилотников для бундесвера. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца, в частности, долгое время выступали против этого. Однако война в Украине заставила критиков замолчать. Она еще раз показала, что боевые дроны могут стать ключевым фактором успешного ведения военных действий. Бундесвер сейчас закупает соответствующее вооружение для беспилотника Heron TP, который он ранее заказал у Израиля.

Военно-морской флот хочет потратить большую часть из выделенных ему 19 млрд евро на подводные лодки U212, фрегаты и корветы. Также в список входят многоцелевые боевые катера: небольшие, чрезвычайно маневренные суда.

Основной боевой танк бундесвера Leopard 2

Основной боевой танк бундесвера Leopard 2

Почти 17 млрд евро будут потрачены на сухопутные войска. Они понадобятся прежде всего для обновления парка боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В долгосрочной перспективе также существуют планы по созданию преемника основного боевого танка Leopard 2, который будет разработан совместно с Францией.

"Будут также инвестиции в тяжелые вооружения, такие как танки, но это не главное", - говорит эксперт DGAP Матле. "Например, несколько миллиардов должны пойти на более современные технологии связи, позволяющие войскам вести защищенные и безопасные переговоры. Это также необходимо для ведения современной войны", - поясняет он. Инвестиции в новое оборудование связи - почти 21 млрд евро для всех трех видов вооруженных сил - являются второй по величине статьей расходов. Личное снаряжение военнослужащих должно быть обновлено очень быстро. Дополнительные деньги на обмундирование планируется выделить уже в этом году.

Какую стратегию выберет Германия?

Даже если Германия сможет лучше выполнять свои обязательства перед НАТО за счет специального фонда, "одними деньгами дело не решить", считает Матле. Инвестиции должны быть встроены в политическую стратегию. "Хотим ли мы теперь сосредоточиться исключительно на сдерживании России в альянсе НАТО и, возможно, также в альянсе с ЕС?", - задается вопросом эксперт. Ответы должны быть даны в стратегии национальной безопасности, которую правительство хочет представить в следующем году.

Фундаментальная критика программы перевооружения бундесвера звучит из рядов Левой партии. Посткоммунисты называют специальный фонд "краеугольным камнем для постоянного роста расходов на вооружение" в Германии. "Приобретение ядерных бомбардировщиков F-35, новых танковых систем и боевых беспилотников приводит к резкому росту цен на акции и прибыли крупных производителей оружия", - считает Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), внешнеполитический эксперт фракции левых в бундестаге. В то же время, по ее словам, бедность в Германии растет.

Пока неясно, что будет с бундесвером, когда 100-миллиардный фонд будет исчерпан. Правда, растет и регулярный оборонный бюджет - в этом году он достиг рекордно высокого уровня в 50,4 млрд евро. Но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно для продолжения финансирования дорогостоящих проектов перевооружения. Федеральный министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул, что специальный фонд бундесвера является "исключением, которое будет сделано один раз".

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  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Почему немецкий бундесвер нуждается в срочной модернизации (16.02.2017)

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