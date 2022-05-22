Бывший военный советник Меркель: 100 млрд евро для бундесвера недостаточно

Бывший советник федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по военной политике Эрих Вад (Erich Vad) считает недостаточным предлагаемый правительством ФРГ специальный фонд для модернизации бундесвера в размере 100 млрд евро. Об этом бригадный генерал в отставке заявил в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опубликованному в воскресенье, 22 мая.

По его мнению, немецкая оборонная промышленность сможет увеличить свои возможности и обеспечить ожидаемое качество вооружений только в том случае, "если и после истечения срока действия специального фонда в 100 миллиардов евро будет поддерживаться соответствующий высокий уровень расходов на оборону в размере 2 процентов от валового внутреннего продукта". "Финансирование адекватной обороноспособности является постоянной задачей государства", - подчеркнул Вад.

По его словам, немецкая оборонная промышленность страдает от чрезмерной забюрократизированности, а также "все чаще сталкивается с проблемами" со стороны поставщиков. Речь идет как о зависимость от "критически важного или редкого сырья", так и о нежелании поставщиков поставлять продукцию "оборонным компаниям", отметил генерал.

Профсоюзы ФРГ - против бесконтрольного перевооружения

Ясмин Фахими (Yasmin Fahimi), председатель Федерации профсоюзов Германии (DGB), выступает против того, чтобы 100 млрд евро из специального фонда бундесвера были потрачены только на вооружение. "Не должно быть бесконтрольного перевооружения, которое провоцирует новые провокации", - сказала она изданиям Funke Mediengruppe. Необходимо нечто большее, чем хорошо подготовленный бундесвер, "прежде всего - сотрудничество в области развития и предотвращение конфликтов".

Закрепить в Конституции Германии

По мнению правящей коалиции в ФРГ, специальный фонд необходимо закрепить в Конституции Германии. Для принятия такого решения в бундестаге, напоминает агентство dpa, необходимо большинство в две трети голосов. Это возможно получить только при поддержке депутатов от христианских демократов, с которыми сейчас ведутся интенсивные переговоры.

Война в Украине и модернизация бундесвера

Российская агрессия против Украины привела политиков ФРГ к переоценке прежних представлений о задачах вооруженных сил страны. После 24 февраля в Германии осознали реальность угрозы миру в Европе и начали принимать необходимые меры. Уже в марте было принято решение закупить для бундесвера американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-3 и создать специальный фонд в объеме 100 дополнительных миллиардов евро в текущем году на модернизацию бундесвера.

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