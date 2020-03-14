Какие уроки извлекает бундесвер из войны в Украине

100 дополнительных миллиардов евро в текущем году и решение закупить для бундесвера американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 - не единственные последствия российской агрессии против Украины для армии ФРГ. Уполномоченная бундестага по делам немецких военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) назвала эту войну "украинским шоком", который привел к переоценке целого ряда представлений о вооруженных силах Германии и их задачах.

100 миллиардов евро плюс "Х" на модернизацию бундесвера

"Наши солдаты гарантируют наши мир, свободу и безопасность, война же Путина в Украине наглядно демонстрирует, насколько реальна угроза этому миру", - заявила она 15 марта на пресс-конференции в Берлине, представляя свой ежегодный доклад о положении в армии ФРГ. И это означает, добавила Хёгль, что "решение своих главных задач - оборона территории и выполнение союзнических обязательств - будет представлять и уже представляет для бундесвера как никогда серьезный вызов".

Ева Хёгль

Уполномоченная приветствовала, назвав "хорошей новостью", единоразовое выделение для бундесвера дополнительно 100 миллиардов евро и регулярное повышение оборонного бюджета страны. Эти средства, по ее словам, позволят полностью восстановить дееспособность немецких вооруженных сил, которая оставляла желать лучшего вследствие постоянных сокращений расходов на оборону в 2000-е и 2010-е годы.

В ходе посещений немецких контингентов, в частности, в Мали, Нигере или в Литве Ева Хёгль, по ее собственным словам, "с ужасом" узнала, что даже в зарубежных миссиях бундесвера ощущаются дефициты в оснащении и состоянии боевой техники - будь то бронежилеты или бронетранспортеры Fuchs. "Война в Украине, вероломная агрессия в нашей непосредственной близости с угрозой вовлечения стран НАТО, - заявила она, - обострила осознание важности военного сдерживания, важности модернизации бундесвера и его превращения в боеспособную армию".

Численность армии ФРГ повышается до 203 тысяч военнослужащих

Численность бундесвера составляла на конец прошлого года 183 695 военнослужащих, в том числе 26 606 женщин (12,85%), сообщила Хёгль. Армию ФРГ планируется увеличить до 203 тысяч военнослужащих, не восстанавливая призыв и ликвидированную систему военкоматов.

Бундесвер на учениях

В принципе уполномоченная не против обсуждения темы возвращения в Германии к всеобщей воинской обязанности, но не считает ее актуальной в настоящее время. "Украинский шок", считает она, сам по себе приведет к тому, что больше молодых немцев и немок захотят служить в армии. Но способен ли бундесвер численностью в 203 тысячи военнослужащих обеспечить оборону территории страны от такого нападения, которое совершила Россия на Украину?

Да, немецкая армия такой численности способна обеспечить и оборону страны, и оборону в рамках союзнических отношений, ответила Ева Хёгль на вопрос корреспондента DW. Ведь и оборона каждой страны осуществляется в НАТО коллективно, пояснила она, методом разделения задач, при котором не каждый участник альянса должен непременно обладать всеми военными способностями.

Война в Украине и моральный дух в бундесвере

На протяжении многих десятилетий, прошедших после окончания развязанной нацистской Германией Второй мировой войны, немцы испытывали - и испытывают до сих пор - чувство исторической ответственности за преступления "третьего рейха". Даже в самые холодные годы холодной войны было невозможно себе представить, чтобы немецкий солдат был бы готов выстрелить в солдата российского. А какие настроения у немецких военнослужащих теперь - после нападения России на Украину?

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35

"Сразу после начала этой ужасной войны я говорила со многими военнослужащими, была в частях, входящих в состав NATO Response Force (Сил быстрого реагирования НАТО. - Ред), или относящихся к силам поддержки в Литве, - рассказала в ответ уполномоченная. - Эта война, разумеется, тревожит, влияет, воздействует на солдат совсем иначе, чем на нас всех. И им становится теперь понятно, что конкретно означает быть солдатом".

По ее словам, немецкие военнослужащие в Литве прекрасно отдают себе отчет в реальности нависшей над ними угрозы, но они готовы ей противостоять и сообща с союзниками работать над тем, чтобы "во-первых, предотвратить расширение войны и вовлечение в нее стран НАТО, но и, во-вторых, быть готовым к самому плохому сценарию развития событий".

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