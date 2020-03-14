Какие уроки извлекает бундесвер из войны в Украине

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Российская агрессия против Украины привела к переоценке прежних представлений о задачах вооруженных сил ФРГ. В Германии осознали реальность угрозы миру в Европе и принимают необходимые меры.
100 дополнительных миллиардов евро в текущем году и решение закупить для бундесвера американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 - не единственные последствия российской агрессии против Украины для армии ФРГ. Уполномоченная бундестага по делам немецких военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) назвала эту войну "украинским шоком", который привел к переоценке целого ряда представлений о вооруженных силах Германии и их задачах.
"Наши солдаты гарантируют наши мир, свободу и безопасность, война же Путина в Украине наглядно демонстрирует, насколько реальна угроза этому миру", - заявила она 15 марта на пресс-конференции в Берлине, представляя свой ежегодный доклад о положении в армии ФРГ. И это означает, добавила Хёгль, что "решение своих главных задач - оборона территории и выполнение союзнических обязательств - будет представлять и уже представляет для бундесвера как никогда серьезный вызов".
Уполномоченная приветствовала, назвав "хорошей новостью", единоразовое выделение для бундесвера дополнительно 100 миллиардов евро и регулярное повышение оборонного бюджета страны. Эти средства, по ее словам, позволят полностью восстановить дееспособность немецких вооруженных сил, которая оставляла желать лучшего вследствие постоянных сокращений расходов на оборону в 2000-е и 2010-е годы.
В ходе посещений немецких контингентов, в частности, в Мали, Нигере или в Литве Ева Хёгль, по ее собственным словам, "с ужасом" узнала, что даже в зарубежных миссиях бундесвера ощущаются дефициты в оснащении и состоянии боевой техники - будь то бронежилеты или бронетранспортеры Fuchs. "Война в Украине, вероломная агрессия в нашей непосредственной близости с угрозой вовлечения стран НАТО, - заявила она, - обострила осознание важности военного сдерживания, важности модернизации бундесвера и его превращения в боеспособную армию".
Численность бундесвера составляла на конец прошлого года 183 695 военнослужащих, в том числе 26 606 женщин (12,85%), сообщила Хёгль. Армию ФРГ планируется увеличить до 203 тысяч военнослужащих, не восстанавливая призыв и ликвидированную систему военкоматов.
В принципе уполномоченная не против обсуждения темы возвращения в Германии к всеобщей воинской обязанности, но не считает ее актуальной в настоящее время. "Украинский шок", считает она, сам по себе приведет к тому, что больше молодых немцев и немок захотят служить в армии. Но способен ли бундесвер численностью в 203 тысячи военнослужащих обеспечить оборону территории страны от такого нападения, которое совершила Россия на Украину?
Да, немецкая армия такой численности способна обеспечить и оборону страны, и оборону в рамках союзнических отношений, ответила Ева Хёгль на вопрос корреспондента DW. Ведь и оборона каждой страны осуществляется в НАТО коллективно, пояснила она, методом разделения задач, при котором не каждый участник альянса должен непременно обладать всеми военными способностями.
На протяжении многих десятилетий, прошедших после окончания развязанной нацистской Германией Второй мировой войны, немцы испытывали - и испытывают до сих пор - чувство исторической ответственности за преступления "третьего рейха". Даже в самые холодные годы холодной войны было невозможно себе представить, чтобы немецкий солдат был бы готов выстрелить в солдата российского. А какие настроения у немецких военнослужащих теперь - после нападения России на Украину?
"Сразу после начала этой ужасной войны я говорила со многими военнослужащими, была в частях, входящих в состав NATO Response Force (Сил быстрого реагирования НАТО. - Ред), или относящихся к силам поддержки в Литве, - рассказала в ответ уполномоченная. - Эта война, разумеется, тревожит, влияет, воздействует на солдат совсем иначе, чем на нас всех. И им становится теперь понятно, что конкретно означает быть солдатом".
По ее словам, немецкие военнослужащие в Литве прекрасно отдают себе отчет в реальности нависшей над ними угрозы, но они готовы ей противостоять и сообща с союзниками работать над тем, чтобы "во-первых, предотвратить расширение войны и вовлечение в нее стран НАТО, но и, во-вторых, быть готовым к самому плохому сценарию развития событий".
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