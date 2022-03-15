Правительство ФРГ одобрило выделение 100 млрд евро на нужды бундесвера

Правительство Германии в среду, 16 марта, одобрило законопроект, предусматривающий создание специального фонда в объеме 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера. Одновременно кабинет министров одобрил соответствующие поправки в госбюджет. Это решение стало реакцией немецких властей на российское вторжение в Украину.
Германия планирует в будущем достичь цели, о которой уже давно договорились страны НАТО, - ежегодно выделять на военные нужды не менее 2 процентов ВВП. В прошлом году оборонный бюджет ФРГ составил 47 миллиардов евро, что по данным НАТО, соответствует примерно 1,5 процента ВВП страны. Начиная с нынешнего года, правительство планирует тратить на оборону не менее 50 миллиардов евро в год.
Кроме этого, из средств спецфонда будут финансироваться крупные многолетние проекты, как, например, оснащение бундесвера американскими истребителями-бомбардировщиками F35, а также участие Германии в программе НАТО по ядерному сдерживанию. Как заявила в этой связи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), бундесвер должен стать "дееспособной и современной" армией, а Германия стать надежной опорой НАТО и ЕС.
Правительство ФРГ стремится закрепить спецфонд на нужды бундесвера в конституции. Для этого правящая коалиция нуждается в поддержке оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС, поскольку за законопроект должны проголосовать не менее двух третей бундестага и бундесрата.
Смотрите также:
-
Война в Украине - 15.03.2022
Пожилая женщина - жительница одного из подвергшихся обстрелу многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве, 15 марта. Также в этой хронике - фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 миллиона детей; акция в прямом эфире Первого канала; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Спасатели тушат пожар в жилом районе Киева, 15 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Квартира в доме, попавшем под обстрел в Киеве накануне, 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Тела погибших жителей Киева, 14 марта. По данным ООН на начало этой недели, за время боевых действий на территории Украины погибло как минимум 630 мирных жителей, 1125 человек ранено. При этом власти осажденного Мариуполя сообщают уже о 2187 погибших жителях только в этом городе.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Мэр Киева Виталий Кличко на месте спасательных работ, 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Утро после обстрела в Киеве, 15 марта. Вечером этого дня, во вторник, в городе вступает в силу 35-часовой комендантский час - до 17 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Столица Украины готова к обороне. Один из блокпостов, 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Российские войска также продолжают обстреливать и бомбить другие украинские города. Эта фотография сделана в Харькове 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Разрушенный жилой дом в центре Харькова, 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Горящие дома в Мариуполе, 14 марта. Фотография распространена отдельным отрядом "Азов" Национальной гвардии Украины.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Фотография из Донецка, над которым, как утверждает российская сторона, 14 марта была сбита украинская ракета "Точка У". По данным администрации города, в результате падения обломков здесь погибли 20 человек.
-
Война в Украине - 15.03.2022
На пустой площади. Выстроившиеся в символ "V" музыканты российского военного оркестра во Владивостоке, 15 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
"Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Акция протеста редактора Марины Овсянниковой во время эфира новостной программы российского Первого канала 14 марта вызвала активную реакцию в соцсетях - от поддержки до утверждений, что акция не могла состояться в прямом эфире…
-
Война в Украине - 15.03.2022
Одна из фотографий военной техники РФ в Украине, распространяемых государственным агентством ТАСС. Около города Попасная в Луганской области, 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
"Русский танк. Конотопские ведьмы в действии". Плакат в городе Лубны Полтавской области Украины.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Украинский военный патруль во Львове, 14 марта.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Швейная мастерская во Львове перешла на изготовление украинских флагов и сумок для оказания первой помощи.
-
Война в Украине - 15.03.2022
КПП Медыка на границе с Польшей. С начала войны из Украины уехали уже более трех миллионов беженцев. Об этом 15 марта сообщила Международная организация по миграции (МОМ) - подразделение ООН.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Еще один снимок из польского села Медыка. По данным ООН, почти половина украинских беженцев - дети.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны, - говорится в заявлении МОМ. Этот снимок - из столицы Бельгии Брюсселя.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Автобус на украино-румынской границе. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - заявил представитель Международной организации по миграции Пол Диллон.
-
Война в Украине - 15.03.2022
Берлинская неделя моды, 15 марта. На подиуме - коллекция немецкого модельера Ани Гокель. Платье в цветах украинского флага демонстрирует украинская танцовщица Наталия Овчарова, вынужденная покинуть страну из-за войны.
Автор: Николай Пермяков