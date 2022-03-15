Правительство ФРГ одобрило выделение 100 млрд евро на нужды бундесвера

Правительство Германии в среду, 16 марта, одобрило законопроект, предусматривающий создание специального фонда в объеме 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера. Одновременно кабинет министров одобрил соответствующие поправки в госбюджет. Это решение стало реакцией немецких властей на российское вторжение в Украину.

Германия планирует в будущем достичь цели, о которой уже давно договорились страны НАТО, - ежегодно выделять на военные нужды не менее 2 процентов ВВП. В прошлом году оборонный бюджет ФРГ составил 47 миллиардов евро, что по данным НАТО, соответствует примерно 1,5 процента ВВП страны. Начиная с нынешнего года, правительство планирует тратить на оборону не менее 50 миллиардов евро в год.

Кроме этого, из средств спецфонда будут финансироваться крупные многолетние проекты, как, например, оснащение бундесвера американскими истребителями-бомбардировщиками F35, а также участие Германии в программе НАТО по ядерному сдерживанию. Как заявила в этой связи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), бундесвер должен стать "дееспособной и современной" армией, а Германия стать надежной опорой НАТО и ЕС.

Правительство ФРГ стремится закрепить спецфонд на нужды бундесвера в конституции. Для этого правящая коалиция нуждается в поддержке оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС, поскольку за законопроект должны проголосовать не менее двух третей бундестага и бундесрата.

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