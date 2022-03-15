 Правительство ФРГ одобрило выделение 100 млрд евро на нужды бундесвера | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2022

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Германия

Правительство ФРГ одобрило выделение 100 млрд евро на нужды бундесвера

Законопроект, одобренный кабинетом министров, предусматривает создание специального фонда, из которого будут финансироваться крупные проекты по модернизации германской армии.

Учения бундесвера на западе Германии

Учения бундесвера на западе Германии, фото из архива

Правительство Германии в среду, 16 марта, одобрило законопроект, предусматривающий создание специального фонда в объеме 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера. Одновременно кабинет министров одобрил соответствующие поправки в госбюджет. Это решение стало реакцией немецких властей на российское вторжение в Украину.

Германия планирует в будущем достичь цели, о которой уже давно договорились страны НАТО, - ежегодно выделять на военные нужды не менее 2 процентов ВВП. В прошлом году оборонный бюджет ФРГ составил 47 миллиардов евро, что по данным НАТО, соответствует примерно 1,5 процента ВВП страны. Начиная с нынешнего года, правительство планирует тратить на оборону не менее 50 миллиардов евро в год.

Кроме этого, из средств спецфонда будут финансироваться крупные многолетние проекты, как, например, оснащение бундесвера американскими истребителями-бомбардировщиками F35, а также участие Германии в программе НАТО по ядерному сдерживанию. Как заявила в этой связи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), бундесвер должен стать "дееспособной и современной" армией, а Германия стать надежной опорой НАТО и ЕС.

Правительство ФРГ стремится закрепить спецфонд на нужды бундесвера в конституции. Для этого правящая коалиция нуждается в поддержке оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС, поскольку за законопроект должны проголосовать не менее двух третей бундестага и бундесрата.

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