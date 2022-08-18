Уход Джонсона: почему он лишился поддержки консерваторов?

Тим Себастиан

8 ч. назад 8 ч. назад

По объемам военной помощи Украине Великобритания опережает все европейские страны. Во многом это произошло благодаря позиции премьер-министра Бориса Джонсона. В то же время в самой Великобритании коллеги премьера по правящей Консервативной партии вынудили его подать в отставку, не дожидаясь выборов. В чем причина и какие ошибки, по мнению критиков Джонсона, он допустил во внутренней политике?