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Во время протестов в Тбилиси 8 мартаФото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаГрузия

Парламент Грузии отклонил закон об "иноагентах"

Екатерина Венкина
3 мин. назад

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал против законопроекта об "иностранных агентах".

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Парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах". На пленарном заседании в пятницу, 10 марта, против проголосовали 35 депутатов, за - один. Всего на сессии присутствовали 112 депутатов.

 Заседание длилось считанные минуты, сообщило агентство "Интерфакс". Инициативы, одобренные в первом чтении, нельзя отзывать лишь на основании заявления. В этой связи документ был вынесен на второе слушание.

Идущий с ним в связке законопроект "О регистрации иностранных агентов" был отозван из парламента общественным движением "Сила народа".

"В Грузии уже есть достаточная защита"

Инициаторы уверяли, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - вариант действующего в США закона, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторял основные положения российского законодательства об "иноагентах".

"Грузии эти законы не нужны. В Грузии уже есть достаточная защита и прозрачность финансовой помощи, которая служит интересам грузинского народа", - подчеркивала Дегнан.

По мнению дипломата, теперь народ Грузии может вновь потребовать, чтобы "правительство выполнило обещание" о том, что страна станет кандидатом в члены ЕС.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против законопроекта, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.

Все задержанные на акциях протеста 7 и 8 марта освобождены

"Мы приняли решение об отзыве законопроекта, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизни людей. В связи с проходившими в последние дни акциями такие риски существовали", - отметил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. В результате беспорядков пострадали десятки полицейских, задержаны были более 70 демонстрантов.

В МВД Грузии 9 марта сообщили, что все задержанные за административные нарушения на акциях протеста 7 и 8 марта освобождены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее резко критиковавшая законопроект об "иноагентах", назвала непринятие документа успехом демонстрантов. "Хочу поздравить общество с первым успехом. Горжусь людьми, которые заставили услышать себя", - сказала она.

Закон - в случае его одобрения - обязал бы все организации с долей иностранного финансирования более 20 процентов регистрироваться в специальном реестре "иноагентов" под угрозой высоких штрафов или тюремного заключения.

Смотрите также:

Правительство Грузии отзывает законопроект.

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