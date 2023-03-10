Парламент Грузии отклонил закон об "иноагентах"

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал против законопроекта об "иностранных агентах".

Парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах". На пленарном заседании в пятницу, 10 марта, против проголосовали 35 депутатов, за - один. Всего на сессии присутствовали 112 депутатов.

Заседание длилось считанные минуты, сообщило агентство "Интерфакс". Инициативы, одобренные в первом чтении, нельзя отзывать лишь на основании заявления. В этой связи документ был вынесен на второе слушание.

Идущий с ним в связке законопроект "О регистрации иностранных агентов" был отозван из парламента общественным движением "Сила народа".

"В Грузии уже есть достаточная защита"

Инициаторы уверяли, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - вариант действующего в США закона, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторял основные положения российского законодательства об "иноагентах".

"Грузии эти законы не нужны. В Грузии уже есть достаточная защита и прозрачность финансовой помощи, которая служит интересам грузинского народа", - подчеркивала Дегнан.

По мнению дипломата, теперь народ Грузии может вновь потребовать, чтобы "правительство выполнило обещание" о том, что страна станет кандидатом в члены ЕС.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против законопроекта, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.

Все задержанные на акциях протеста 7 и 8 марта освобождены

"Мы приняли решение об отзыве законопроекта, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизни людей. В связи с проходившими в последние дни акциями такие риски существовали", - отметил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. В результате беспорядков пострадали десятки полицейских, задержаны были более 70 демонстрантов.

В МВД Грузии 9 марта сообщили, что все задержанные за административные нарушения на акциях протеста 7 и 8 марта освобождены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее резко критиковавшая законопроект об "иноагентах", назвала непринятие документа успехом демонстрантов. "Хочу поздравить общество с первым успехом. Горжусь людьми, которые заставили услышать себя", - сказала она.

Закон - в случае его одобрения - обязал бы все организации с долей иностранного финансирования более 20 процентов регистрироваться в специальном реестре "иноагентов" под угрозой высоких штрафов или тюремного заключения.

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