В Грузии протестуют, несмотря на отзыв закона об иноагентах

Тысячи людей вновь собрались на акцию протеста в центре Тбилиси. Оппозиция требует от властей гарантий того, что Грузия будет следовать прозападным курсом.

В Грузии, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах, продолжаются антиправительственные выступления. Тысячи людей в четверг, 9 марта, вновь собрались на протестную акцию в центре Тбилиси. Участники акции держали флаги Грузии, Украины и Евросоюза.

Оппозиция призвала сторонников продолжать протесты до получения гарантий того, что Грузия будет следовать прозападным курсом. Ранее правящая партия Грузии отозвала из парламента законопроект, который напоминает аналогичное законодательство в России и используется там для подавления инакомыслия. Решение об отзыве документа было принято на фоне массовых протестов, сопровождавшихся насилием и задержаниями десятков оппозиционеров.

Парламент 7 марта принял спорный законопроект в первом чтении. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 9 марта пообещал, что его соратники провалят документ во втором чтении. По его словам, председатель парламента Шалва Папуашвили уже направил письмо в Венецианскую комиссию об отзыве законопроекта об иноагентах.

Спорный законопроект

"Мы приняли решение об отзыве законопроекта, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь любого человека. В связи с проходившими в последние дни акциями такие риски существовали", - сказал Мдинарадзе. В результате беспорядков в последние дни пострадали десятки полицейских, задержано более 70 демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее резко критиковавшая законопроект об иноагентах, назвала отзыв этого документа из парламента успехом демонстрантов. "Я хочу поздравить общество с первым успехом. Я горжусь людьми, которые заставили услышать себя", - сказала она в телеобращении из Нью-Йорка, где она находится с официальным визитом.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" ранее объявила, что она отзывает законопроект из парламента без всяких условий. В партии отметили, что законопроект "выставили в дурном свете, вводящем в заблуждение", и пообещали лучше объяснить его смысл на переговорах с общественностью.

Законопроект обязывал все организации с долей иностранного финансирования более 20 процентов регистрироваться в специальном реестре иноагентов под угрозой высоких штрафов или тюремного заключения.

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