Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Глава регионального отделения фонда Эберта в Грузии рассказал DW о том, что означает отзыв спорного законопроекта об "иноагентах", и почему ситуация в стране продолжает оставаться взрывоопасной.

После двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что отзывает из парламента спорный законопроект об "иноагентах". Однако процедуры "отзыва законопроекта" не существует: законопроект, принятый в первом чтении, должны вынести на второе чтение и проголосовать против, поэтому оппозиция объявила о новой акции протеста. Руководитель регионального отделения Южного Кавказа Фонда имени Фридриха Эберта в Грузии Марсель Рётиг (Marcel Röthig) рассказал DW о том, почему заявление правящей партии нельзя назвать победой демонстрантов и почему ситуация в стране продолжает оставаться взрывоопасной.

DW: Какая сейчас обстановка в Тбилиси? Какие ожидания от ближайших дней?

Марсель Рётиг: На мой взгляд, в городе наступило большое облегчение. Напряжение нескольких последних дней сейчас исчезло. Но все говорят, что это еще не конец, потому что люди с таким подозрением относятся к правительственному большинству в парламенте, что вначале хотят увидеть, что парламент действительно отклонил законопроект об "иноагентах". Дело в том, что законопроект нельзя отозвать: такой парламентской процедуры просто не существует. После того, как он прошел первое чтение, должно состояться второе, и депутаты должны проголосовать против. И только тогда вопрос будет решен. Значит, парламент должен собраться снова, и когда это произойдет, пока неясно.

Марсель Рётиг Фото: Friedrich-Ebert-Stiftung

Кроме того, если прочитать заявление правящей коалиции, то становится понятно: они все еще убеждены в необходимости этого законопроекта и иностранном влиянии, и хотят сделать все, чтобы проинформировать грузинское общество и убедить его в полезности этого закона. И поэтому есть опасения, что, хотя закона об "иноагентах" пока что нет, СМИ будут продолжать нагнетать настроения против "иностранного влияния", и ситуация из-за этого лучше не станет: климат и настроения в стране будут поляризоваться, и это очень плохо для Грузии.

- Если законопроект нельзя просто отозвать, почему правящая партия сделала публичное заявление о его отзыве?

- Возможно, это такая тактика, чтобы немного успокоить население. Они пообещали. Это своего рода честное слово - вопрос лишь в том, поверят в него или нет.

- Эта тактика сработала?

- Думаю, что на данный момент - да. Я не могу себе представить, что в ближайшие несколько дней будут новые протесты или еще больше насилия. Правящая коалиция сделала это вовремя - если бы они ждали дольше, было бы уже поздно. Но главная проблема - это поляризация, и она никуда не делась. Приближается избирательная кампания 2024 года, осенью этого года мы ждем решения Европейского Союза по 12 пунктам (в июне 2022 года Еврокомиссия выдвинула Грузии список из 12 критериев, необходимых для статуса кандидата в ЕС. - Ред. ), и для возобновления протестов достаточно будет какого-то небольшого повода.

Самое худшее, что может произойти, это избирательная кампания, в которой тема Европы становится объектом предвыборной борьбы. Поляризация - это элемент политической игры, и делается это вполне сознательно. Поэтому я не ожидаю, что климат улучшится, напротив, он, как минимум, останется напряженным, а в результате этих действий он еще больше ухудшился.

- Как вы интерпретируете заявление правящей партии об отзыве проекта: как победу оппозиции, народа, демократии?

- В данном случае это ничья между правительством и оппозицией. Явного победителя нет, а проиграла грузинская демократия: то, что дошло до такого уровня эскалации - это нехорошо. Протесты проходили, в основном, мирно, и это можно увидеть на видео и фотографиях, но были и протестующие, бросавшие бутылки с коктейлями Молотова. Поэтому, на мой взгляд, грузинской демократии был нанесен урон.

- Оппозиция уже давно обвиняет правящую партию в пророссийских настроениях и действиях. Есть ли какие-то признаки в обществе, указывающие на то, что новые протесты не ограничатся только требованием отозвать законопроект об "иноагентах"?

- Да, этот признак - общая поляризация, о которой я уже упоминал. Закон об "иноагентах" не был триггером, но он стал последней каплей после всего того, что накопилось в стране за последние месяцы и годы. Обвинение в пророссийских настроениях - это часть словарного запаса в процессе поляризации. Оппозиция упрекает правительство в том, что оно пророссийское, а правительство обвиняет оппозицию в желании втянуть Грузию в войну. И то, и другое - ерунда, но они ведут друг с другом политическую игру, которая накаляет атмосферу.

- Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в стране?

- Я не могу представить, что ситуация станет лучше, потому что нет ни одной здоровой политической силы, которая пыталась бы дистанцироваться от этой поляризации. Обе стороны ведут политический конфликт настолько жестко, что у промежуточных сил нет больших возможностей для маневра.

Что касается перспективы вступления Грузии в ЕС, то сейчас этот вопрос более открытый, чем когда-либо. Еще несколько недель назад я был уверен, что страна получит статус кандидата в ЕС. Теперь же мне кажется, что Еврокомиссия будет еще пристальнее следить за тем, чтобы Грузия соответствовала всем 12 критериям, необходимым для этого статуса.

Я, как и раньше, надеюсь что это произойдет. Грузия заслуживает этого статуса, и думаю, что отказ в нем принесет намного больше вреда, чем его предоставление. Но я также вижу, что конфликт в стране в следующие месяцы еще больше обострится, и я не исключаю возможности новых вспышек насилия.

Смотрите также: