В Тбилиси полиция и протестующие вступили в столкновения

В грузинской столице продолжаются протесты против законопроекта об "иноагентах". Силовики вновь применили водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих, демонстранты возводят на улицах баррикады.

В столице Грузии участники акции протеста против закона об "иностранных агентах" в ночь на четверг, 9 марта, вступили в столкновения с полицией. Для разгона митингующих силовики, как и днем ранее, применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты пытались перегородить улицы баррикадами, некоторые из них забрасывали грузинский спецназ различными предметами.

Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии", и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы, как и днем ранее, собрались тысячи сторонников оппозиции, недовольных намерением властей принять спорный законопроект. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.

Часть митингующих попыталась сломать ворота во двор здания парламента. Полиция, применяя слезоточивый газ и водометы, оттеснила толпу от парламента и с площади перед ним. Спустя некоторое время люди вновь направились к зданию, а спецназ вновь начал разгон и задержания протестующих. По сообщениям очевидцев, противостояние в центре Тбилиси продолжается.

Накануне в ходе протестной акции и на следующий день после нее правоохранительные органы задержали 76 человек, всех их обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновениях с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Спорный законопроект об "иностранном влиянии" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну".

Авторы документа предлагают наделять статусом "агентов иностранного влияния" неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Другой спорной инициативой "Силы народа" является законопроект "о регистрации иностранных агентов", согласно которому "иноагентами" могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.

Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об "иноагентах", принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в США в экстренном обращении к митингующим в Тбилиси 7 марта заявила, что поддерживает их протест и что наложит на законопроект вето.

В Евросоюзе заявили, что грузинский законопроект об "иностранном влиянии", принятый парламентом страны в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз.

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