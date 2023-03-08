В Тбилиси вновь протестовали против закона об иноагентах

Оппозиция намерена протестовать ежедневно до тех пор, пока власти не отзовут законопроект об иноагентах. Число участников протестной акции 8 марта выросло по сравнению с демонстрацией накануне.

В столице Грузии Тбилиси вечером в среду, 8 марта, перед зданием парламента страны вновь собрались тысячи сторонников оппозиции, недовольные намерением властей провести спорный закон об иностранных агентах. Они возмущены действиями законодателей, которые накануне приняли соответствующий законопроект в первом чтении. По сообщению наблюдателей, перед зданием грузинского парламента собралось значительно больше людей, чем накануне. Среди них много студентов.

Участники новой протестной акции выдвинули два требования - отозвать из парламента законопроект, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных во время протестной акции 7 марта. На выполнение этих условий они отвели властям всего один час, угрожая в противном случае перейти к "другим действиям".

Вечером участники митинга окружили парламент, некоторые протестующие жгли файеры и пытались сломать ворота во двор здания. На первом этаже были разбиты несколько окон. Полиция применила против нападавших слезоточивый газ и водометы. Затем полицейские в защитной экипировке с щитами оттеснили толпу протестующих от ворот парламента и с площади перед ним.

Открывая вечернюю акцию, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили призвал сторонников ежедневно проводить акции протеста. Он публично сжег листы бумаги, на которых, по его словам, напечатан законопроект об иноагентах.

Призыв к отставке властей

"Вчерашний разгон мирного митинга все расставил на свои места. Власть полностью дискредитировала себя и уже не является легитимной. Дело лишь времени, когда действующие власти снимут с себя полномочия", - сказал журналистам бывший депутат парламента Гедеван Попхадзе.

Аналогичные акции протеста проводятся 8 марта и в других городах Грузии. Еще днем в Тбилиси прошли женские марши. Участницы раздавали стикеры с надписью "Женщины против тотального контроля".

Накануне в ходе протестной акции и на следующий день после нее правоохранительные органы задержали 76 человек, все они обвиняются по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. По сообщению МВД Грузии, в столкновениях с демонстрантами пострадали около 50 полицейских.

Спорный законопроект

Принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах обязывает всех юридических и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в социальном реестре. За нарушение этого правила предусмотрен крупный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.

По мнению оппозиции, данный закон принимается с целью подавления инакомыслия и гражданской активности, как это произошло в России. Они также считают, что этот создаст угрозу для демократии и будет препятствовать интеграции Грузии в Европу.

Смотрите также: