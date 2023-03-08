Боррель: Закон Грузии об "иноагентах" не отвечает нормам ЕС

Жозеп Боррель призвал Грузию поддержать приверженность демократии в свете акции против законопроекта об "иноагентах". Полиция ранее разогнала протестующих в Тбилиси слезоточивым газом и водометами.

Законопроект об "иностранном влиянии", принятый парламентом Грузии в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном во вторник, 7 марта.

"Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы", - указал Боррель, отметив, что окончательное принятие документа "может иметь серьезные последствия" для отношений Грузии и ЕС.

Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напомнил о праве людей на мирный протест.

Президент Грузии поддержала протестующих против нового законопроекта

Ранее в этот же день в Тбилиси началась масштабная акция протеста на фоне принятия законопроекта об "иноагентах" в первом чтении. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Для разгона участников митинга грузинский спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление, в котором утверждает, что акция протеста приняла насильственный характер, а ее участники применяли против полицейских "различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся". По данным ведомства, в ходе акции пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Она пообещала наложить на документ вето. "Все институты власти в Грузии, в первую очередь я, обязаны сделать все, чтобы наша страна вошла в Евросоюз, чтобы у нас всегда был путь к евроинтеграции", - заявила она. "Те, кто поддерживает этот законопроект" и голосует за него, "нарушают конституцию", добавила глава государства.

Кто подготовил законопроект об "иноагентах"

Спорный законопроект об "иностранном влиянии" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну".

Авторы документа предлагают наделять статусом "агентов иностранного влияния" неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Другой спорной инициативой "Силы народа" является законопроект "о регистрации иностранных агентов", согласно которому "иноагентами" могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.

Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об "иноагентах", принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу.

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