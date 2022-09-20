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коворкинг-офис "Kropka" в Тбилиси
В Тбилиси белорусы уже согдали коворкинг-офис "Kropka"Фото: Privat
МиграцияГрузия

Активисты из РБ создают в Грузии НПО, бизнес покидает страну

Александр Бураков
14 мин. назад

С марта по август около 4000 перебравшихся в Грузию белорусов зарегистрировались там как ИП, но теперь скорее настроены уезжать. А вот новые белорусские НПО прижились в Грузии.

https://www.dw.com/ru/belorusskie-aktivisty-v-gruzii-sozdaut-npo-a-biznes-pokidaet-stranu/a-63180512

Среди тех, кто прибывает в Грузию как туристы, но потом остается на длительный срок, выделяются белорусы. Их число в этой кавказской стране стало расти с осени 2020 года - после подавления властями РБ массовых акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов. По данным грузинского МВД, в страну в марте-июне 2022 года въехали 54 тысячи граждан Беларуси, 15 тысяч из них там остались. Тенденция продолжилась и в июле-августе.

При этом с марта по август в Грузии 3872 обладателя белорусских паспортов зарегистрировались как индивидуальные предприниматели (ИП), кроме того белорусы создали еще и 173 общества с ограниченной ответственностью (ООО). Примерно половина регистраций ИП и ООО произошла в марте. Чем занимаются белорусы в Грузии и с какими сталкиваются проблемами, - у DW.

Белорусские НПО в Грузии

Граждане Беларуси, осевшие в Грузии, прежде всего, отличаются активностью в создании и регистрации здесь неправительственных организаций (НПО), говорит глава ликвидированного белорусскими властями Центра правовой информации Lawtrend Ольга Смолянко. У этого центра теперь тоже грузинская прописка.

Ольга Смолянко
Ольга СмолянкоФото: Privat

Официальная статистика о том, сколько белорусских НПО зарегистрировано в Грузии, не озвучивалась, продолжает Смолянко, поэтому назвать точную цифру сложно. Но в Тбилиси уже появился свой коворкинг-офис "Kropka" для белорусских активистов гражданского общества, а в августе прошел небольшой фестиваль, посвященный социальной деятельности, собравший пару десятков инициатив.

"Объясняется все просто: с августа 2020 года в Беларуси были закрыты около 1000 неправительственных организаций, на многих активистов, включая низовых, возбуждены уголовные дела, и при их релокации Грузия стала одной из ключевых стран", - уточняет Ольга Смолянко. Здесь белорусы могут жить год без визы. Важно, продолжает эксперт, и то, что Беларусь остается в фокусе внимания, а активисты и далее занимаются тем же, что делали на родине.

Белорусский исполнитель Андрей Такиданг выступает с концертом в одном из баров Тбилиси
Белорусский исполнитель Андрей Такиданг выступает с концертом в одном из баров ТбилисиФото: Privat

Бизнес будет уходить из Грузии

Грузинское законодательство при этом позволяет легко создавать НПО. Однако после вторжения России в Украину в феврале 2022 года у белорусских организаций такого рода появилась проблема открытия банковского счета. То есть, продолжает Смолянко, банки выступают определенным регулятором, открывая счета выборочно. По ее оценке, отношение к белорусам в Грузии сильно испортилось после предоставления Минском своей территории для ракетных ударов российской армии по Украине.

Глава зарегистрированной в Батуми некоммерческой организации "Бизнес-ассоциация белорусов Грузии" Сергей Крючков считает, что для предпринимателей ситуация складывается еще драматичнее. Многие, по его выражению, сознательно выбрали Грузию как страну для жизни и готовы были вкладывать в ее развитие свои средства, силы и знания. Но с февраля нынешнего года бюрократические проволочки в отношении белорусов приобрели системный характер.

Сергей Крючков
Сергей КрючковФото: Privat

Например, ИП без объяснения причин не выдают справки о том, что они являются налоговыми резидентами Грузии, и даже местные юристы тут лишь разводят руками. До сих пор не решены те же проблемы с открытием банковских счетов, а общая ситуация, констатирует Крючков, только ухудшается. В Батуми белорусы осели достаточно компактно, добавляет он, но уже начался отток: "Даже по нашим Telegram-чатам видно, что многие ИП предпочли уехать в другие страны".

Регистрация половины белорусских бизнесов именно в марте объясняется массовой релокацией иностранных фирм из Беларуси. В Грузии, делится Сергей Крючков, идеальные условия для фрилансеров, зарабатывающих до тысячи долларов в месяц и получающих деньги из-за границы - для них налогов вообще нет. Что же касается айтишников, работающих на крупные компании, то налоги и отчисления в пенсионный фонд в Грузии платит за них работодатель.

Белорусская диаспора готова организационно оформиться

Чтобы попробовать как-то урегулировать проблемы белорусов в Грузии, было решено самоорганизоваться и зарегистрировать объединение диаспоры, говорит член соответствующего оргкомитета Татьяна Лопухина. Триггером для такого решения отчасти стала инициатива грузинской оппозиционной партии "Лело для Грузии" ввести визовый режим для россиян и белорусов. В ответ в середине августа белорусы провели пикет возле офиса партии.

Татьяна Лопухина
Татьяна ЛопухинаФото: Privat

Грузины, поясняет Лопухина, опасаются, что россияне, приезжая сюда, могут влиять на экономику страны - например, денежные переводы из РФ укрепляют национальную валюту, а отток средств может обрушить курс лари. Кроме того, россиян могут воспринимать как русскоязычное население, которое потом "нужно будет освобождать". "Но белорусы не представляют таких угроз, и наш посыл - нас никак нельзя приравнивать к гражданам РФ", - заверяет Татьяна Лопухина.

Граждане Беларуси, перебравшиеся в Грузию, относятся к ней как к собственному дому, продолжает Лопухина, но сейчас они в некотором недоумении. К выше перечисленным проблемам, по ее словам, можно добавить, например, острую нехватку мест в русскоязычной части детских садов и школ, и выхода пока нет. Из-за этого целые семьи айтишников-релокантов, которым в Беларуси ничего не угрожает, стали возвращаться в Минск, открыв в Грузии счета для своей работы. Таких, отмечает Лопухина, тоже хватает.

Посольство Польши в Тбилиси
Посольство Польши в ТбилисиФото: Privat

Еще одна собеседница DW, попросившая не называть ее имени, полагает, что в большинстве своем белорусы все же воспринимают Грузию как транзитную страну. Практически все они прекрасно знают, где в Тбилиси находится посольство Польши - это основное место, где можно получить гуманитарную визу в ЕС. По мнению собеседницы, счет тех, кто действительно хочет надолго осесть в Грузии, идет на единицы, а большинство лишь готовят почву для дальнейшего переезда в страны ЕС.

Этим объясняется и мартовский наплыв белорусов в Грузию - польское посольство просто перестало тогда выдавать визы гражданам РБ из-за наплыва беженцев из Украины на свою территорию. Теперь же большинство белорусов, активно участвовавших в прошлогодних уличных акциях в Тбилиси в поддержку Светланы Тихановской и белорусских демсил, можно встретить в центре Варшавы.

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