Новая волна релокации: легко ли сейчас уехать из Беларуси?

Белорусы снова уезжают. Кто-то опасается массовой мобилизации, кто-то из-за угрозы потерять работу - из-за поддержки российской агрессии западные компании считают Беларусь токсичной и отказываются сотрудничать с местными командами. Кто-то из-за экономической и социально-политической ситуации в стране не видит в Беларуси будущего для себя и своих детей. DW собрала истории переехавших в Грузию, Армению, Узбекистан и Польшу.

IT-разработчик: "Когда узнают, что ты из Беларуси, настроение меняется"

IT-разработчик Андрей уехал из Беларуси, потому что опасался, что в стране могут объявить военное положение и всеобщую мобилизацию. Трудностей с переездом в Грузию, признается он, было немало, но он успел поменять паспорт и даже жениться. "Каким-то чудом мы с невестой успели пожениться, хоть все и пошло не так, как планировали, - рассказывает белорус. - А когда я получал новый паспорт, меня предупредили, что система периодически "ложится", и документ может просто не попасть в нее до моего отъезда. На доверенность и апостили, откровенно говоря, плюнул, потому что там было просто не протолкнуться".

В Грузии проблем с легализацей у белорусов нет - находиться в стране без оформления временного вида на жительство можно целый год. "В банке счет открыли без проблем, хотя в конце февраля - начале марта ходили слухи, что клиентов заставляли подписать бумаги о несогласии с войной и осуждении оккупации Украины. Потом выяснилось, что это была инициатива директора конкретного отделения, и это прекратили", - рассказывает Андрей. С дискриминацией, говорит белорус, он ни разу не сталкивался, но к тем, кто говорит на русском, местные относятся настороженно. "Как только узнают, что ты из Беларуси, настроение меняется в лучшую сторону. В Грузии, в принципе, все хорошо, но для нас это не конечная точка", - признается Андрей.

Заказчики отказываются работать с IT-командами в Беларуси

"Я уехала, потому что американские и европейские заказчики стали массово отказываться работать сIT-командами, находящимися в Беларуси, России либо Украине. Первые две - токсичные страны, в Украине есть угроза жизни сотрудников. Увольнений пока не было, но если ты не можешь работать на проекте, в перспективе - все равно расставание", - рассказывает DW аналитик в IT-фирме, пожелавшая сохранить анонимность. Недавно она также переехала в Грузию.

"Сюда не нужна виза, да и дышится свободнее по сравнению с Узбекистаном и Арменией, которые тоже стали центрами притока айтишников", - отмечает девушка. Главной сложностью, по ее словам, стала покупка авиабилетов из Беларуси: стоили они дорого, маршруты периодически закрывали, деньги вернуть было сложно. После того, как западные банки стали отказываться работать с российскими, возникли проблемы с оплатой в интернете.

"Жилье в Грузии было найти трудно, цены с конца февраля поднялись в два-три раза. Надеюсь, что хотя бы через полгода можно будет снять дешевле. Это в случае, если все не утрясется и нельзя будет вернуться домой, - добавляет собеседница. - С дискриминацией я не сталкивалась, но у коллег были проблемы с арендой жилья: когда хозяева видели российский или белорусский паспорт, разрывали контракт".

В Домодедово забрали паспорт и допрашивали в отдельной комнате

"Ухудшение ситуации в Беларуси, отсутствие каких-то экономических и тем более политических перспектив. Но красной линией для нас стала война, - говорит о причинах отъезда из Беларуси менеджер Александр. - Мы хотели ехать в Европу, но у нас нет виз, думали о Грузии, но там сейчас много людей, цены выросли, ходили слухи о дискриминации белорусов. Начали искать другие варианты. Узбекистан - динамично развивающаяся страна". Александр признается, что решение о переезде было эмоциональным, подготовиться к нему семья особо не успела. Правда, говорит мужчина, апостилировали документы, когда еще не было огромных очередей.

В Узбекистан семья добиралась с пересадкой в московском Домодедово, там у Александра забрали паспорт и долго допрашивали в отдельной комнате, куда и зачем он летит. К счастью, все закончилось хорошо. Что касается легализации в Узбекистане, по словам Александра, получить временный вид на жительство в стране довольно сложно, но если есть постоянная регистрация, этого на первое время достаточно. "Мы получили персональный номер физического лица, сделали электронную подпись, заключили договор аренды на квартиру на три месяца. Дети ходят в школу, мы работаем удаленно", - делится белорус.

Причины отъезда - призывной возраст и белорусская система образования

Александр и Зоя Пришивалко, две их дочери-подростка переехали в польский Гданьск в начале апреля. Александр работает в IT, Зоя - известный в Беларуси блогер, сексолог и психолог. По их словам, к отъезду готовились заранее, одна из причин - белорусская система образования. "Еще в начале учебного года на детей начали давить из-за их внешнего вида - оказалось, для школы проблема, что они носят оверсайз. Наладить диалог с администрацией не вышло - нам сказали, что мы "неблагонадежные", - рассказывает Зоя. Александр добавляет, что кроме этого у него вызывало недоумение так называемое патриотическое воспитание, которое, по его словам, сводилось к тому, что бывший военный рассказывал детям, что "кругом враги".

Зоя Пришивалко с семьей в аэропорту

Еще в декабре Александр и Зоя начали учить польский, собирать документы, но, признаются собеседники, уезжать планировали не раньше мая. "Когда началась война, у нас случилась паника, потому что Саша призывного возраста. Мы не понимали, что делать. Решили, что до апреля закроем все дела и уедем", - говорит Зоя. "Это потребовало невероятного количества времени, усилий и денег. Чтобы апостилировать документы, занимал очередь чуть ли не с семи утра, но все равно иногда не успевал. Все апостили, кроме одного, сделали еще по старой цене (в середине марта цена выросла в 10 раз и сейчас составляет 160 рублей (около 45 евро) за документ. – Ред.)", - рассказывает Александр.

В Гданьске семья снимает временное жилье, без договора аренды. Из-за этого они пока не могут получить PESEL - идентификационный номер в госсистеме - и устроить детей в школу. Но это, уверены супруги, временные трудности.

Работодатель настоятельно рекомендовал релоцироваться

Фитнес-тренер Евгений недавно переехал в Армению. После начала войны в Украине его жене, которая работает в IT, работодатель настоятельно рекомендовал релоцироваться. Кроме того, по словам мужчины, в последнее время многие его клиенты также уехали из Беларуси. "У нас не было виз, мы с маленьким ребенком, к тому же не так много мест, куда можно добраться из Минска. Выбирали между Узбекистаном, Казахстаном, Арменией", - рассказывает собеседник.

Основная сложность, по словам Евгения, была с покупкой билетов - цены росли, рейсы отменяли, деньги за пропавшие билеты он пытается вернуть до сих пор. В Армении белорусы могут находиться 180 дней без оформления ВНЖ, но для того, чтобы иметь возможность работать, необходимо получить так называемую социальную карту, что в ближайшее время Евгений и его жена и собираются сделать. Мужчина также отмечает, что у него, как у тренера, уже есть предложения работы.

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