 Выезжать из Беларуси теперь можно, но не в Украину | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.04.2022

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Беларусь

Выезжать из Беларуси теперь можно, но не в Украину

С 3 апреля гражданам Беларуси больше не требуется специальных разрешений для выезда из страны через сухопутную границу. DW - о ситуации на белорусских КПП.

На белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе

Более 15 месяцев (с 21 декабря 2020 года) оставалось в силе постановление правительства Беларуси, согласно которому фактически действовал запрет на свободное пересечение границы с ЕС и Украиной через наземные пункты пропуска.

Зачем вводился запрет на выезд?

Такие ограничения власти мотивировали ситуацией с распространением COVID-19, хотя запрет никак не затрагивал пересечение границы по воздуху.

Грузовики перед белорусско-полькой границей

На дальнобойщиков ограничения не распространялись

Что же касается наземных КПП, то ограничения не распространялись на очень узкую группу лиц: дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников. Раз в три месяца разрешалось выезжать также белорусам, которые работают или учатся за рубежом, отправляются на лечение, едут к больным или на похороны родственников.

Согласно новому постановлению премьер-министра Беларуси Романа Головченко снимаются все ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска как иностранцами, так и гражданами Беларуси.

Этим же документом регулируется необходимость предоставления ПЦР-тестов либо сертификатов о вакцинации от коронавируса. Для белорусов они будут не нужны ни при выезде из страны, ни при возвращении. Для въезжающих в Беларусь иностранцев требование о тестах или прививках остается - за исключением граждан третьих стран, которые прибывают в Беларусь в связи с ситуацией в Украине.

Ажиотажа в пунктах пропуска пока не наблюдается

Корреспондент DW посетил 3 апреля автомобильный пункт пропуска "Варшавский мост" на белорусско-польской границе в Бресте. В прежние годы он считался одним из самых популярных среди тех, кто ехал в ЕС.

Машины на белорусско-польской границе

Автомобильных пробок на белорусско-польской границе пока нет

Однако в воскресный день здесь не было ажиотажа, который бы свидетельствовал о резко возросшем количестве желающих выехать из Беларуси. За несколько часов к КПП подъехали всего пара десятков машин, большинство - с польскими номерами.

По словам сотрудницы страховой компании, чье рабочее место находится возле пункта пропуска, польские водители приезжают главным образом для того, чтобы заправиться, поскольку бензин в Беларуси сейчас в два с лишним раза дешевле, чем в соседней стране.

А вот белорусов по-прежнему немного: в основном речь идет о тех, кто едет по рабочим делам или в командировку. "Раньше из Бреста многие регулярно отправлялись в Польшу за покупками. Но за время пандемии и ограничений на выезд у людей просто закончились визы для таких поездок. А получить новые сейчас очень сложно", - отмечает собеседница DW.      

Граница с Украиной остается закрытой

На брестском автовокзале пока тоже нет большого спроса на билеты за границу. Основной контингент пассажиров - иностранные граждане и белорусы с рабочими визами.

Автовокзал в Бресте

Автовокзал в Бресте

С автовокзала в Бресте сейчас выполняются по одному рейсу в неделю в немецкие Мюнхен и Кельн, трижды в неделю автобус ходит в Прагу, есть также два десятка рейсов в польские города. Рейсов в украинские в расписании брестского автовокзала теперь нет, хотя это направление было весьма популярным среди белорусов в допандемийные времена. Главный плюс был в том, что для поездок в Украину не требовалась виза.

С началом российского военного вторжения украинские власти временно перекрыли границы с Россией и Беларусью. Правда, до конца февраля для граждан Украины оставалась возможность вернуться домой через пункты пропуска на границе с Беларусью, но с расширением военных действий сделать это стало невозможно. Находившиеся в Беларуси украинцы с тех пор могли попасть на родину лишь через Польшу. 

Как рассказала DW украинка Светлана, которая уже более десяти лет работает в одном из медицинских учреждений Бреста, от поездок домой ей пока пришлось отказаться. "Раньше мой график складывался по принципу "двое суток на работе - двое дома", и это было удобно: от Бреста до моей украинской деревни около 80 километров. Но как началасьвойна договорилась с родными, что пока останусь в Беларуси, хотя очень переживаю за семью", - говорит Светлана.   

В Россию белорусам можно ехать без ограничений

Что касается пересечения белорусско-российской границы, то там запреты, связанные с распространением коронавирусной инфекции, действовали на протяжении почти двух лет. 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением отменил все антиковидные ограничения на въезд в Россию (в том числе для граждан Беларуси).

Сразу после этого появилась информация, что из Беларуси в Россию пустят новые автобусные маршруты и поезда. В частности, с 25 марта автобус регулярно ходит в Москву из города Мозырь в Гомельской области. Возобновляет пассажирское сообщение с Россией и Белорусская железная дорога. Вслед за поездами в Москву и Санкт-Петербург со 2 мая начнет ходить поезд Минск - Анапа, проезд в котором предусмотрен только для граждан Беларуси и России.

При этом в Госпогранкомитете Беларуси напомнили о том, что пограничный контроль в наземных пунктах пропуска на белорусско-российской границе не проводится. Кроме того, гражданам России для въезда в Беларусь через эти пункты пропуска не требуется ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации.

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    Автор: Галина Петровская, Мария Василькова


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