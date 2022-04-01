Беларусь снимает антиковидные ограничения на границах

Власти Беларуси отменяют ограничения на пересечение государственных границ, введенные в октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса. С 00.00 часов 3 апреля не будет ограничиваться въезд в Беларусь для иностранных граждан и выезд для белорусов, сообщил в пятницу, 1 апреля, Госпогранкомитет в Минске со ссылкой на принятое накануне постановление правительства

При этом от иностранцев и лиц без гражданства при въезде в страну будут требовать ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Граждане Беларуси смогут покидать страну без этих документов.

Исключение - россияне и жители Украины

Исключения составляют иностранные граждане, въезжающие в Беларусь с связи с войной в Украине, в том числе следующие транзитом через третьи страны, а также россияне, въезжающие через белорусско-российский участок границы. От этих граждан не будут требовать ПЦР-тест и сертификат о вакцинации.

"Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется как на наземном участке, так и в аэропортах", - указывается далее.

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