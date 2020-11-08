Наземный въезд в Беларусь закрыт из-за пандемии: кто от этого страдает

Временный запрет на въезд в Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства официально вступил в действие с 1 ноября - после появления постановления правительства "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". Однако реальные ограничения при пересечении границы наземным транспортом появились за несколько дней до этого, а теперь со сложностями при во возвращении на родину сталкиваются и белорусские граждане. Репортаж DW.

"Кордон" для украинцев

Гражданина Украины Ярослава, имеющего вид на жительство в Беларуси и работающего в Бресте, решение белорусских властей застало врасплох - как и многих других иностранцев, хотевших въехать в РБ. По словам Ярослава, его "завернули" на границе обратно в Украину, поскольку с собой у него не было подтверждающих документов о трудоустройстве в Беларуси. "Никто же не знал, что запрет на въезд введут так внезапно, и я во время посещения родственников просто не успел получить нужный документ", - пояснил в интервью DW Ярослав, который в итоге попал на работу лишь двое суток спустя.

Брестская областная клиническая больница

С проблемами при пересечении границы столкнулись и украинцы, которые готовятся к операциям по пересадке почек в медицинских учреждениях Беларуси. Сама подготовка занимает несколько месяцев, пациентам надо периодически приезжать для сдачи анализов.

Только в Брестской областной клинической больнице в листе ожидания на такую операцию - больше десятка украинцев, причем оплачивает ее Минздрав Украины. Однако этой категории лиц также коснулся запрет на въезд в Беларусь. Пограничники советуют им лететь самолетом из Киева в Минск, а потом наземным транспортом добираться до Бреста, но такую дорогу способен вынести далеко не каждый пациент.

В минувшие выходные никаких очередей на самом популярном у владельцев автомобилей международном пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе не наблюдалось. Но если раньше белорусов от поездок за рубеж удерживала позиция Варшавы, обязавшей по прибытии в Польшу отправляться на карантин из-за пандемии COVID-19, то теперь главным фактором стали действия властей Беларуси.

"Легенды" от студентов: как попасть домой

В первые дни ноября неожиданно проблемы возникли у белорусских студентов, которые получают образование в Польше. Как рассказала DW брестчанка Елена, чтобы попасть на родину, ей пришлось скрыть от пограничников факт учебы в Варшаве.

Тем, кому удастся въехать в Беларусь, придется провести 10 дней на самоизоляции

"Тех, кто признавался, что является студентом польского вуза, на границе допрашивали с пристрастием и отправляли обратно в Польшу, ссылаясь на то, что в Беларуси им придется провести 10 дней на самоизоляции и только после этого можно будет вернуться к месту учебы", - делится историями своих знакомых Елена.

По ее словам, белорусские студенты были вынуждены придумывать себе легенды о причинах пребывания за границей и из-за заявления Александра Лукашенко, пообещавшего, что иностранные дипломы не будут признавать в Беларуси. Лукашенко также обвинил Польшу в том, что в этой стране, по его выражению, белорусской молодежи во время учебы "промывают мозги", чтобы потом "подкинуть, как пятую колонну".

На усмотрение белорусских пограничников

Введенные ограничения на въезд в Беларусь заметно повлияли на интенсивность международных перевозок. Еще весной, во время первой волны пандемии коронавируса, было прекращено движение пассажирских поездов и отменено большинство автобусных рейсов. Осенью часть маршрутов в направлении Украины и Польши вернулись в расписание брестского автовокзала, однако уверенности в том, что они будут востребованы, нет.

Осенью часть маршрутов в Украину и Польшу вернулись в расписание брестского автовокзала

"Люди напуганы словами Лукашенко, что после выезда за пределы страны их могут не впустить обратно. И вряд ли дело в коронавирусе: ведь весной и летом он не был причиной для закрытия границы", - отмечает жительница Бреста, которая планировала выехать в Польшу как туристка.

По словам брестчанки, больше всего настораживает тот факт, что решение о том, кому позволено пересекать границу, теперь принимают пограничники по своему усмотрению. "Я пробовала выяснить в Госпогранкомитете Беларуси, есть ли документ с четкими критериями, кому и на каких условиях можно въезжать в страну. Но, похоже, такого документа не существует", - посетовала собеседница DW.

Прилетайте в Минск и уходите на самоизоляцию

В пограничном ведомстве Беларуси обращают внимание на то, что временный запрет на въезд в страну иностранцев действует только в наземных пунктах пропуска и не распространяется на Национальный аэропорт Минск. Этот же способ передвижения рекомендуется и белорусам, хотя при возвращении на родину из стран, попавших в "красную зону", им все равно надо будет провести 10 дней в режиме самоизоляции.

От подобных ограничений не спасает даже справка о том, что накануне прибытия в Беларусь лицом был сдан тест на COVID-19 и результат оказался отрицательным. "У меня такой документ был, но оказывается, что в Беларуси никакой роли он не играет и все равно нужна самоизоляция", - говорит белорусская студентка Елена. Девушка добросовестно соблюдала условия карантина, при этом за все время нахождения на родине ее никто ни разу не проверил.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза "Евронест" - без депутатов из Беларуси 1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

История отношений Беларуси и Евросоюза Минск не устраивает формат Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество есть, а договора нет Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

История отношений Беларуси и Евросоюза Упрощение визового режима 9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней. Автор: Галина Петровская

