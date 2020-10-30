Лукашенко закрыл границы? Что там происходит и кого пускают в Беларусь

О проблемах с пересечением границы Беларуси на западном и южном направлениях стало известно во второй половине дня 29 октября. От граждан Беларуси начали поступать сообщения о том, что они не могут вернуться в страну: пограничники без внятных объяснений советовали разворачивать транспорт и возвращаться в сопредельные страны.

Внезапный карантин? Что происходит на границе

Как рассказал DW один из жителей Бреста, ехавший из Украины на родину через пункт пропуска "Мокраны", в четверг, 29 октября, на несколько часов въезд в Беларусь для пассажирского транспорта был приостановлен. "Пропускали только фуры, а водителям легковых автомобилей пограничники говорили, чтобы ехали обратно в Украину, потому что граница закрыта из-за какого-то карантина", - рассказывает брестчанин. При этом выезд машин из Беларуси в сторону украинского погранперехода происходил в обычном режиме.

Белорусские власти ограничили въезд в страну из стран ЕС и Украины

С аналогичной проблемой столкнулась молодая девушка Елена, которая ехала на рейсовом польском автобусе в Брест. По ее словам, автобус долго стоял в пункте пропуска "Варшавский мост", пока пограничники не разрешили пассажирам с белорусскими паспортами пересечь границу пешком, а водителя автобуса отправили обратно в Польшу.

О подобных случаях рассказывали и белорусы, возвращавшиеся на родину из Литвы. При этом пограничные службы этой страны работали, как и раньше, выпуская транспорт со своей территории в нейтральную зону.

Белорусские пограничники решают, кого впускать

Только поздним вечером 29 октября появился комментарий Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси из которого следовало, что въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной временно ограничен "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах".

На границе России и Беларуси

При этом на границе с Россией, где наблюдается резкий рост выявленных случаев заболеваемости коронавирусом, подобных ограничений нет. Также без изменений работает пункт пропуска в Национальном аэропорту "Минск".

Утром 30 октября официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский уточнил, что граждан Беларуси пропускают через границу на въезд в страну, а по остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае. "Есть полномочия у пограничников принимать такие решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу", - рассказал Антон Бычковский.

Лукашенко: на границе нужны военные люди

Неординарные события на границе Беларуси с соседями из Евросоюза и Украиной произошли в тот самый день, когда о вопросах пограничной безопасности высказался Александр Лукашенко. Назначая своих новых помощников по Гродненской и Брестской областям, а также городу Минску, Лукашенко заявил, что не хочет "публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе: мне нужны там военные люди".

Из-за введенных белорусскими властями ограничений в страну пускают не всех. КПП в Бресте

По словам Александра Лукашенко, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", - отметил Лукашенко, упрекнув при этом страны-соседи, которые "нам бросили вызов". "Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?", - подчеркнул Лукашенко.

При этом никаких указов или постановлений правительства, которые бы объясняли действия белорусских властей в нынешней ситуации на границе, и регламентировали бы порядок ее пересечения, в открытом доступе до сих пор нет.

Не коронавирус, а протесты?

В версию о том, что ограничения на въезд в Беларусь связаны с тяжелой ситуацией по COVID-19 в странах-соседях, среди жителей приграничных территорий мало кто верит. "И весной, и летом границу с Польшей и Украиной по этой причине никто не закрывал: наши власти даже гордились тем, что не пошли по этому пути", - рассказывает брестчанка Марина Спиридонова. По ее мнению, большее беспокойство вызывает ситуация в самой Беларуси, где, к примеру, нет обязательного масочного режима в магазинах и общественном транспорте, хотя больницы снова перепрофилируются для лечения зараженных коронавирусом.

Зато выглядит правдоподобным предположение, что фактический запрет для въезда в Беларусь иностранных граждан связан с непрекращающимися акциями протеста в стране после президентских выборов. Ранее Александр Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что протесты координируются извне.

Кроме того, по словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, за прошлую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам. "Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - сообщил Антон Бычковский. По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних стран: Украины, Польши и Литвы. Между тем о массовых случаях участия в акциях протеста в Беларуси граждан других государств, пока известно не было.

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