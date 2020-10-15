МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тысяч белорусов в Польшу и Украину

Из Беларуси только за прошедшие два неполных месяца выехали в Польшу и Украину 13 тысяч граждан, сообщило белорусское МВД в среду, 21 октября. "На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше - не более 500 человек выехали в эти две страны", - сказал начальник департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. Он также сообщил, что за тот же период в Украину уехали около 3 тыс. человек.

Бегун не согласился с тем, что массовый выезд белорусов за границу спровоцировал политический кризис в стране после президентских выборов, омраченных сообщениями о масштабной фальсификации результатов голосования. При этом он не исключил, что некоторые из уехавших, которые собирались переселиться на ПМЖ за границу уже давно, воспользовались этим кризисом, чтобы, по его словам, облегчить себе получение политического убежища.

Представитель МВД также объяснил отток белорусов за границу соображениями трудоустройства. "Часть выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции "айтишникам", поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - пояснил он.

Политический кризис в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов августовских президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в этой стране с 1994 года. Участники акций не признают результаты голосования, считая их сфальсифицированными.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября предъявила Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

После президентских выборов 9 августа Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и в настоящее время находится в Литве. СК Беларуси объявил ее в межгосударственный розыск.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

