Комментарий: Беларусь придет к своему мирному Майдану

Белорусские протесты 2020 года более уместно сравнивать с украинской "оранжевой революцией" 2004 года. Тогда победителем президентских выборов в Украине Центризбирком (ЦИК) признал премьера Виктора Януковича. Оппозиция, у которой в руках были данные различных экзит-полов, обвинила ЦИК в фальсификации результатов. Люди вышли на Майдан, протестуя против обмана и требуя признания победы оппозиционного кандидата Виктора Ющенко.

Почему Тихановская не может провозгласить себя президентом?

В итоге Верховный суд результаты второго тура отменил и назначил третий тур (да-да, оказывается, такое тоже может быть), в котором победил Ющенко. В те дни украинцы, подобно белорусам в 2020-м, тоже протестовали сугубо мирно, пели песни и вязали друг другу оранжевые ленточки на руки. В Киеве тогда чудом удалось избежать силового противостояния.

Сергей Руденко

Сейчас, наверняка, мало кто вспомнит, но в первый день "оранжевой революции" Ющенко провозгласил себя президентом. Лидер оппозиции вышел на трибуну Верховной рады и зачитал присягу главы государства, держа руку на Библии. Да, этот жест носил исключительно символический характер и не имел никаких юридических последствий. Да, возможно, со стороны это выглядело нелепо - ЦИК же назвал Януковича президентом. Но желание Ющенко доказать, что именно он, а не Янукович, получил большинство голосов во втором туре выборов, и определило тогда дальнейший ход событий в Украине.

Могло ли нечто подобное произойти сейчас в Беларуси? Отчасти. У Светланы Тихановской нет, как у Виктора Ющенко, сильного аргумента в виде данных авторитетных экзит-полов. Нет у нее и своей фракции в парламенте. Но теоретически - если Александр Лукашенко тайком принял присягу главы государства в узком кругу приближенных, то почему так же не могла поступить Тихановская? Кто скажет, что точно такая же присяга в ее исполнении - менее законна, нежели у Лукашенко? Конечно, глупо сравнивать две демократии - украинскую и белорусскую, а тем более - две оппозиции. Но все же: справедливость есть и за нее надо бороться. Даже тогда, когда эта борьба не дает быстрого результата.

Европа или Россия?

Как в 2004 году, так и в 2014-м перед украинцами стоял выбор - Европа или Россия. В первом случае вектор движения государства определял победитель пары президентской гонки Янукович-Ющенко, во втором это пытался сделать единолично Янукович. По большому счету, два Майдана стали борьбой украинцев за свое европейское будущее и против Януковича. Не будь улицы и активной группы внутри общества, Украина давно бы превратилась в часть Российской Федерации в том или ином виде во главе с каким-нибудь генерал-губернатором.

Перед белорусами же, в том числе и оппозицией, вопрос "Мы с Россией или с Европой", кажется, не стоит так остро. Они как будто хотят быть и там, и там. Многие белорусы хотят сохранить тесное сотрудничество с Москвой - только без диктатора Лукашенко. В Беларуси все еще надеются, что "добрый царь" Путин встанет на защиту взбунтовавшегося народа и поможет ему свалить ненавистного Лукашенко. И это, пожалуй, главное отличие белорусских протестов от украинских. Любые попытки Москвы вмешаться во внутренние дела Украины всегда негативно воспринимались в стране. А после аннексии Крыма и войны на Донбассе о таком Кремль может даже и не мечтать.

Все апелляции белорусской оппозиции к российской интеллектуальной элите и лично к товарищу Путину - свидетельство сильной зависимости Беларуси от России. В таких условиях любые уличные протесты обречены на провал, поскольку выходит, что белорусского президента выбирает не народ, а Москва. Избиратели в данном случае выступают всего лишь в роли статистов. Будущее своей страны белорусы должны определять только сами.

Цена свободы

Начиная с 2014 года, украинцы доказали, что за свою свободу они готовы бороться до конца. Расстрелянные десятки людей в центре Киева, гибель в ходе конфликта в Донбассе более трех тысяч военных, 12 тысяч раненных. Украина заплатила очень высокую цену за право оставаться независимым и демократическим государством. Не дай Бог, конечно, белорусам когда-нибудь испытать то горе, которое пережили родные погибших на востоке Украины. Но борьба за свободу и право быть услышанным, к сожалению, часто не обходится без жертв.

Да, украинский Майдан 2014-го был хорошо организован и самим гражданским обществом, и предпринимателями, которые ему симпатизировали. В том числе - и олигархами, владевшими влиятельными СМИ. Протестующих поддержали оппозиционные фракции в парламенте и областные советы в отдельных регионах Украины. Ничего этого нет, да и, вероятно, не скоро будет в Беларуси.

Понятно желание сотен тысяч белорусов, выходящих на акции протеста по всей стране, мирным путем вынудить Лукашенко уйти из власти. Но украинский опыт показывает, что авторитарный режим понимает только язык силы. По-иному он разговаривать не умеет. Украинцы это хорошо знают. Наверняка, это когда-то поймут и белорусы. По крайней мере тот путь, которым они идут, рано или поздно приведет их к настоящему мирному Майдану. Вот тогда в Беларуси и появится реальная оппозиция. Вот тогда и определятся лидеры протестов, которые возьмут на себя ответственность за будущее страны. Вот тогда, возможно, и будет разрешен вопрос - Европа или Россия.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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