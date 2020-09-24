Новая техника белорусской милиции: водометы с красителем

Вечером 23 сентября, после секретной инаугурации Александра Лукашенко, в Беларуси прошли массовые акции протеста. DW - о том, что происходит в Минске на следующий день и реакции соцсетей на действия милиции.
"Важнейшее политическое событие года". С этих слов начался выпуск новостей утром 24 сентября на телеканале "Беларусь 1". Речь шла о состоявшейся накануне инаугурации Александра Лукашенко. Однако в соцсетях, как показывает сервис MediaMetrics, белорусы делятся ссылками на новости об этом событии с заголовками в другой коннотации - акцент делается на тайне церемонии.
Пользователи соцсетей обсуждают интервью "Московского комсомольца" с сестрами Груздевыми (лояльный Лукашенко белорусский дуэт), из которого следует, что им даже не сказали на какое мероприятие их пригласили, и только по ходу дела выяснилось, что это инаугурация. До появления этого интервью Facebook гадал, каким образом семь сотен гостей церемонии смогли сохранить ее в тайне. Ну, и одна из главных шуток: "Тайная инаугурация - первый признак 80%-ной поддержки". В соцсетях прошел флешмоб, в ходе которого пользователи короновали себя или своих домашних животных.
Вирусным оказалось видео, на котором водитель "Яндекс.Такси" спасает демонстранта, за которым гонится милиция. Это уже тема вечерних протестов. Значимым для обсуждения оказались два вопроса. Первый: сравнима ли жестокость милиции 23 сентября с тем, как она действовала в первые дни после выборов 9 августа? Нет, на этот раз не применяли светошумовые гранаты, а лишь поливали водой, били дубинками и стреляли в воздух.
Второй: чем подкрашивали воду в водометах, как это отмыть и насколько токсичен краситель? Пользователи делятся предположением, что это мог быть краситель из семейства родаминов, он флуоресцирует при подсветке лазерной указкой и, вероятнее всего, использовался как маркер - чтобы удобнее было задерживать демонстрантов. В телеграм-чате "Взаимопомощь РБ/ Минск" пишут, что на коже этот краситель может держаться несколько дней, но смывается ацетоном, а с одежды почти не отстирывается. Если это родамин, то вещество действительно токсично. Официальных сообщений - чем красили воду в водометах - не было.
Отдельная тема - как жители домов возле мест разгона спасали от людей с дубинками демонстрантов и журналистов, открывая им подъезды, приглашая в квартиры. В социальных сетях звучат слова благодарности таким же "спасительным" кафе и проклятия тем, которые выгоняли на улицу тех, кто пытался найти у них убежище.
По официальным данным, вечером 23 сентября было задержано 364 участника протестов. В чатах была перекличка: кто пошел на протест, и кто не вернулся. Составлялись списки: кто в каком РОВД, кого отпустили. За решеткой остались 320 человек, они ожидают суда. Утром 24 сентября волонтеры обменивались информацией из судов (кому дали 15 суток, кому штраф). Судебный конвейер работал с самого утра, но пропустить всех задержанных за день не получается и часть процессов пройдет 25 сентября.
Как только власти сообщили, что 23 сентября инаугурация уже состоялась, в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы к началу всеобщей забастовки. Однако утром 24 сентября транспорт продолжал работать, уборщики убирали мусор и, в отличии от 9-12 августа, не был заблокирован интернет.
Одна из особенностей нынешних протестов в Беларуси заключается в том, что в будние дни люди ходят на работу, а на протесты - в выходные или после работы. В сетях идут бесконечные споры: должны ли демонстранты противостоять людям в черном, какой эффект дали попытки освобождать задержанных. На данный момент преобладает мнение о ценности именно мирных протестов, но градус противостояния очевидно возрастает.
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