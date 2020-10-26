СМИ: Белорусы не могут вернуться в страну из Польши, Литвы и Украины

Белорусские независимые СМИ сообщают, что в четверг, 29 октября, у белорусов, пытающихся вернуться из Польши, Литвы и Украины, возникли проблемы с пересечением белорусской границы. Как отмечает Tut.by, никакой официальной информации об этом от белорусских властей нет, связаться с Погранкомитетом журналистам не удалось.

На пограничных форумах сообщают, что в страну пропускают только грузовые автомобили и диптранспорт. Сообщается также, что водителей и пассажиров предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу, отмечает Tut.by. Издание пообщалось с белорусом, пытающимся въехать из Украины через переход "Новая Гута". По его словам, белорусский пограничник сообщил, что граница закрыта в связи с карантинными мерами, но пояснив, какими именно. При этом машины из Беларуси выезжают без проблем.

Ранее в четверг Александр Лукашенко, назначая своих новых помощников по Брестской и Гродненской области, напомнил о высказанном ранее распоряжении закрыть границу. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также сообщил, что в сферу ответственности его новых помощников в областях будут входить мероприятия на границе, поэтому ему "нужны на этих должностях военные люди".

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