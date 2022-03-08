Убежать от войны и призыва. Как сейчас можно покинуть Беларусь
Наземная граница на выезд из Беларуси закрыта, самолеты в Европу не летают, а через РФ после ее вторжения в Украину тоже не улететь. Как белорусу законно покинуть страну - у DW.
Вторжение России в Украину, а также косвенная причастность Беларуси, как уверены на Западе, к этому вооруженному конфликту серьезно усложнили и без того непростую процедуру выезда белорусов за рубеж. Сначала в конце 2020 года власти РБ закрыли для подавляющего большинства своих граждан наземные пункты пропуска на границах с соседями (кроме РФ).
Потом в мае 2021 года после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске для страны закрылись западные авианаправления, а теперь из-за российского вторжения в Украину и вылет через Россию тоже стал проблематичным. Не говоря уже о самой Украине, которая также была популярным маршрутом для белорусов. DW разбирается в том, остались ли вообще варианты у граждан РБ легально отправиться за границу.
Количество желающих покинуть Беларусь резко увеличилось
За последние две недели, с тех пор как начался вооруженный конфликт в Украине, Беларусь вновь стали активно покидать ее жители - кроме политических мотивов добавились опасения военной мобилизации. Как говорит Андрей Стрижак, представитель фонда BYSOL, который сейчас оказывает консультационные услуги по выезду из Беларуси, Украины и России, за это время к ним обратились уже около 6 тысяч человек.
Из Минска сейчас можно улететь в РФ, Грузию, Армению, Турцию, Казахстан, Азербайджан и Израиль
"Если сначала это были белорусы, которые пытались покинуть Украину, то теперь мы четко видим тенденцию - стало много обращений о том, как покинуть Беларусь. Выезд из страны сильно увеличивается", - указывает Стрижак.
По его словам, консультации по выезду BYSOL оказывает абсолютно всем, вне зависимости от гражданства и политических взглядов: "Мы аккумулируем практики и опыт других людей, постоянно сверяемся с законодательством, владеем большим объемом информации, чтобы сказать человеку, как поступить в его конкретном случае. Всегда проверяем возможности человека - выездной или нет, есть виза или нет, политический или нет. И в зависимости от этого предлагаем варианты".
В целом, по его оценке Стрижка, возможности выезда из Беларуси все еще остались: "Если нет визы, то предлагаем ехать через Россию. Сейчас посольства урезали штат в Беларуси, потому что Беларусь признается на мировом уровне как агрессор в войне, и визу тут сделать труднее. Если кто-то планирует уехать в европейские страны, мы советуем людям сначала выезжать, а потом уже в других странах делать визу".
Наземным путем Беларусь можно покинуть при определенных основания
Хотя наземные пункты пропуска на выезд из Беларуси закрыты уже почти полтора года, есть определенные основания, по которым можно таким образом покинуть страну. Согласно постановлению правительства, это касается лиц, направляющихся в служебные командировки, на похороны родственников или на лечение. Также раз в течение шести месяцев могут выехать граждане Беларуси, которые учатся или работают за границей - с собой требуется иметь соответствующие подтверждающие документы в виде трудового договора или брони санаторного лечения.
При этом нужно иметь в виду, что если речь идет про Литву или Польшу, то для выезда понадобится еще и виза. Кроме того, есть вариант наземного выезда поездом в Калининград, откуда белорусы уже могут отправиться в европейские страны - в этом случае никаких других документов, кроме визы и ПЦР-теста, не нужно.
По выражению Стрижака, также существуют "экзотические" возможности наземного выезда через Россию (в другие страны. - Ред.), например, через Верхний Ларс на российско-грузинской границе: "Но для этого придется преодолевать большие расстояния, поэтому популярнее всего авиаперелеты через Россию".
Улететь из Минска можно, но есть нюансы
После принудительной посадки в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года для Беларуси закрылись западные авианаправления, а над самой страной практически перестали летать самолеты. Поэтому, чтобы отправиться в Европу, многие белорусы использовали в качестве пересадки российские аэропорты. Однако после вторжения России в Украину ЕС закрыл небо и для российских авиакомпаний, а Москва в ответ запретила европейским полеты над своей территорией. И теперь напрямую из Союзного государства Беларуси и России отправиться самолетом в европейские страны уже не получится.
С мая 2021 года страны Запада закрыли свое небо для самолетов из Беларуси
Вместе с тем несколько прямых авиарейсов из Минска на данный момент остались - в Россию, Грузию, Армению, Турцию, Казахстан, Азербайджан и Израиль. Впрочем, и тут есть нюансы. Во-первых, на некоторые направления можно улететь очень нескоро - например, авиабилеты в Тбилиси продаются только на 4 апреля, в Кутаиси - на 3 апреля, в Ереван - на 25 марта. Во-вторых, стоят они теперь значительно дороже, чем раньше.
Самыми доступными остаются рейсы из Минска в Москву - самолеты летают каждый день, а цены на билеты выросли не сильно. Маршруты из Москвы в южном направлении также сохранились. "Проще всего сейчас купить билет на самолет из Минска в Москву, а оттуда вылететь в сторону Юго-Восточной или Средней Азии, Закавказья, а потом уже далее ехать в любом желаемом направлении", - поясняет Андрей Стрижак.
И обращает внимание на то, что хотя варианты выезда для белорусов все еще остаются, покидать территорию Союзного государства для них стало намного сложнее - особенно мужчинам призывного возраста. "По нашей информации и по информации наших коллег, сейчас белорусов с особым пристрастием допрашивают на границе. Спрашивают, почему они покидают страну, как относятся к ситуации в Беларуси. Но пока все еще выпускают", - подвел итог Стрижак.
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История отношений Беларуси и Евросоюза
30 лет непростой дипломатии
В 2022 году дипломатическим отношениям Республики Беларусь и Евросоюза исполняется 30 лет. 28 из них страну возглавляет Александр Лукашенко, и за это время отношения Минска и Брюсселя проходили различные стадии – от сближения и расширения сотрудничества в различных сферах до резкого отдаления и взаимных санкций. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Остановка на старте
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 г. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 г., резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Основа разногласий
В основе разногласий Брюсселя и Минска - разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 г. Евросоюз не считает их демократичными. Не был признан законным и референдум 2004 г., давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Последней каплей стали президентские выборы 2020 г.: страны ЕС не признали победу Лукашенко и прервали с ним дипломатические отношения.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Посольские скандалы
До событий 2020 г. послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998-го их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999-го. В феврале 2012 г. 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым Минск предложил поехать "в свои столицы для консультаций".
История отношений Беларуси и Евросоюза
Непризнание Лукашенко и отъезд послов ЕС
После того, как в сентябре 2020 г. Лукашенко провел тайную "инаугурацию", Евросоюз заявил о непризнании его в качестве президента Беларуси. В результате последовавших санкций ЕС МИД РБ отозвал своих послов из Польши и Литвы и предложил послам этих стран покинуть Беларусь. Позже из страны был вынужден уехать также глава представительства ЕС в Беларуси.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Санкции за репрессии
Впервые отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 г. Либерализация 2007-2008 гг. завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 г. в ответ на освобождение политзаключенных.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Украинский фактор нормализации
В 2015 г. отношения Минска и Брюсселя достигли наивысшей точки после событий декабря 2010 г. Усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине способствовали ускоренной нормализации отношений с Западом и, в частности, с ЕС. Освобождение политзаключенных и отсутствие репрессий во время президентских выборов 2015 г. дали Брюсселю формальное основание "заморозить" большинство санкций.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Санкции ЕС после выборов 2020 года
После выборов 2020 г. Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Минска за фальсификацию результатов голосования и за репрессии в отношении протестующих. С учетом последнего, пятого пакета санкций, принятого в декабре 2021 г., в санкционных списках находятся 183 человека, включая самого Александра Лукашенко, а также 26 предприятий.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Принудительная посадка самолета Ryanair
23 мая 2021 г. самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта. В результате был задержан находившийся на борту бывший редактор оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Санкции в отношении "Белавиа"
Впоследствии спецслужбы Беларуси обнародовали видео с "признанием" Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток. В ответ на перехват самолета ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью, а самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ было запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Мигрантский кризис
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября 2021 г. Многочисленные группы беженцев, находившихся в Беларуси, в течение нескольких недель пытались прорваться через границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза. В Европе назвали организацию незаконной миграции с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Сотрудничество в "Восточном партнерстве"
Еще в 2009 г. Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но очень скоро выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Сотрудничество без договора
Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Минск надеялся подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства", которая стала бы первым шагом к заключению базового соглашения, однако подписание документа все время откладывалось. А т. к. он имел фиксированный временной период (2017-2020 гг.), то за время переговоров был вообще утрачен его смысл.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Выход Беларуси из "Восточного партнерства"
В конце июня 2021 г., в ответ на санкции, последовавшие после принудительной посадки самолета Ryanair, Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства". Евросоюз до этого уже заморозил сотрудничество на политическом уровне с режимом Александра Лукашенко. Поэтому на саммит ВП 15 декабря 2021 г. приглашение в Минск из Брюсселя даже не посылали.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Экономическое партнерство
В последние годы Евросоюз был для Беларуси вторым по важности торговым партнером после России. На экспорт шли в основном нефтепродукты. По данным МИД РБ, товарооборот с ЕС в 2020 г. составил 12 млрд долларов США, снизившись на 9,2% к 2019 г. Сальдо сложилось отрицательное в размере 1 млрд долларов (аналогичное в 2019 г.). Доля ЕС в общем объеме экспорта Беларуси составила 18,8% (18,5% в 2019 г.).
История отношений Беларуси и Евросоюза
Помощь от Евросоюза
В 2014-2020 гг. пакет помощи ЕС для Беларуси составил 170 млн евро. Финансировались совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Велись переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии, действовала программа для студентов. После выборов 2020 г. ЕС пересмотрел свою помощь Беларуси, полностью отказавшись от сотрудничества с властями на национальном уровне.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Экономические санкции ЕС
В июне 2021 г. Евросоюз ввел против Беларуси экономические санкции. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Война России против Украины
24 февраля 2022 г. Россия напала на Украину. Несмотря на заверения Лукашенко о том, что белорусские военные не участвуют в войне, ЕС и международное сообщество рассматривают Беларусь как соучастницу военного преступления России против Украины. 27 февраля Евросоюз заявил о новых санкциях против Беларуси, которые затронут импорт нефтепродуктов, табачных изделий, дерева, цемента и стали.