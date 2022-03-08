Убежать от войны и призыва. Как сейчас можно покинуть Беларусь

Вторжение России в Украину, а также косвенная причастность Беларуси, как уверены на Западе, к этому вооруженному конфликту серьезно усложнили и без того непростую процедуру выезда белорусов за рубеж. Сначала в конце 2020 года власти РБ закрыли для подавляющего большинства своих граждан наземные пункты пропуска на границах с соседями (кроме РФ).

Потом в мае 2021 года после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске для страны закрылись западные авианаправления, а теперь из-за российского вторжения в Украину и вылет через Россию тоже стал проблематичным. Не говоря уже о самой Украине, которая также была популярным маршрутом для белорусов. DW разбирается в том, остались ли вообще варианты у граждан РБ легально отправиться за границу.

Количество желающих покинуть Беларусь резко увеличилось

За последние две недели, с тех пор как начался вооруженный конфликт в Украине, Беларусь вновь стали активно покидать ее жители - кроме политических мотивов добавились опасения военной мобилизации. Как говорит Андрей Стрижак, представитель фонда BYSOL, который сейчас оказывает консультационные услуги по выезду из Беларуси, Украины и России, за это время к ним обратились уже около 6 тысяч человек.

Из Минска сейчас можно улететь в РФ, Грузию, Армению, Турцию, Казахстан, Азербайджан и Израиль

"Если сначала это были белорусы, которые пытались покинуть Украину, то теперь мы четко видим тенденцию - стало много обращений о том, как покинуть Беларусь. Выезд из страны сильно увеличивается", - указывает Стрижак.

По его словам, консультации по выезду BYSOL оказывает абсолютно всем, вне зависимости от гражданства и политических взглядов: "Мы аккумулируем практики и опыт других людей, постоянно сверяемся с законодательством, владеем большим объемом информации, чтобы сказать человеку, как поступить в его конкретном случае. Всегда проверяем возможности человека - выездной или нет, есть виза или нет, политический или нет. И в зависимости от этого предлагаем варианты".

В целом, по его оценке Стрижка, возможности выезда из Беларуси все еще остались: "Если нет визы, то предлагаем ехать через Россию. Сейчас посольства урезали штат в Беларуси, потому что Беларусь признается на мировом уровне как агрессор в войне, и визу тут сделать труднее. Если кто-то планирует уехать в европейские страны, мы советуем людям сначала выезжать, а потом уже в других странах делать визу".

Наземным путем Беларусь можно покинуть при определенных основания

Хотя наземные пункты пропуска на выезд из Беларуси закрыты уже почти полтора года, есть определенные основания, по которым можно таким образом покинуть страну. Согласно постановлению правительства, это касается лиц, направляющихся в служебные командировки, на похороны родственников или на лечение. Также раз в течение шести месяцев могут выехать граждане Беларуси, которые учатся или работают за границей - с собой требуется иметь соответствующие подтверждающие документы в виде трудового договора или брони санаторного лечения.

При этом нужно иметь в виду, что если речь идет про Литву или Польшу, то для выезда понадобится еще и виза. Кроме того, есть вариант наземного выезда поездом в Калининград, откуда белорусы уже могут отправиться в европейские страны - в этом случае никаких других документов, кроме визы и ПЦР-теста, не нужно.

По выражению Стрижака, также существуют "экзотические" возможности наземного выезда через Россию (в другие страны. - Ред.), например, через Верхний Ларс на российско-грузинской границе: "Но для этого придется преодолевать большие расстояния, поэтому популярнее всего авиаперелеты через Россию".

Улететь из Минска можно, но есть нюансы

После принудительной посадки в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года для Беларуси закрылись западные авианаправления, а над самой страной практически перестали летать самолеты. Поэтому, чтобы отправиться в Европу, многие белорусы использовали в качестве пересадки российские аэропорты. Однако после вторжения России в Украину ЕС закрыл небо и для российских авиакомпаний, а Москва в ответ запретила европейским полеты над своей территорией. И теперь напрямую из Союзного государства Беларуси и России отправиться самолетом в европейские страны уже не получится.

С мая 2021 года страны Запада закрыли свое небо для самолетов из Беларуси

Вместе с тем несколько прямых авиарейсов из Минска на данный момент остались - в Россию, Грузию, Армению, Турцию, Казахстан, Азербайджан и Израиль. Впрочем, и тут есть нюансы. Во-первых, на некоторые направления можно улететь очень нескоро - например, авиабилеты в Тбилиси продаются только на 4 апреля, в Кутаиси - на 3 апреля, в Ереван - на 25 марта. Во-вторых, стоят они теперь значительно дороже, чем раньше.

Самыми доступными остаются рейсы из Минска в Москву - самолеты летают каждый день, а цены на билеты выросли не сильно. Маршруты из Москвы в южном направлении также сохранились. "Проще всего сейчас купить билет на самолет из Минска в Москву, а оттуда вылететь в сторону Юго-Восточной или Средней Азии, Закавказья, а потом уже далее ехать в любом желаемом направлении", - поясняет Андрей Стрижак.

И обращает внимание на то, что хотя варианты выезда для белорусов все еще остаются, покидать территорию Союзного государства для них стало намного сложнее - особенно мужчинам призывного возраста. "По нашей информации и по информации наших коллег, сейчас белорусов с особым пристрастием допрашивают на границе. Спрашивают, почему они покидают страну, как относятся к ситуации в Беларуси. Но пока все еще выпускают", - подвел итог Стрижак.

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