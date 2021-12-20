Год на замке: что происходит на границах Беларуси?

Вот уже почти год - с 21 декабря 2020 г. - в Беларуси действует постановление правительства, которое фактически запрещает гражданам выезд из страны через наземные пункты пропуска. По официальной версии, решение принималось "в целях предупреждения распространения пандемии COVID-19". На деле же все свелось к тому, что большинство белорусов оказались заперты в своей стране без возможности посещать друзей и родственников в соседних странах или просто путешествовать.

Выезд за границу - только по серьезным основаниям

Предполагалось, что запрет будет носить временный характер и утратит силу по мере развития ситуации с коронавирусной инфекцией. К тому же в течение нынешнего года белорусские власти несколько раз кардинально меняли свое отношение к COVID-19 - от введения обязательного масочного режима на всей территории страны до его внезапной и скоропалительной отмены.

Однако, что касается выезда за границу, по сравнению с декабрем 2020 года изменения произошли совсем небольшие. Так, отдельным категориям белорусов, которые могут подтвердить, что работают или учатся за рубежом, теперь можно выезжать из страны один раз в три месяца (до этого было - раз в полгода). Аналогичная мера касается и лиц, имеющих вид на жительство в Беларуси, если они следуют в страну своего гражданства.

Без привязки к срокам поездок можно выезжать дипломатам, водителям-международникам, командированным в другую страну и тем, кто отправляется к тяжелобольным родственникам или на похороны близких лиц.

О том, готовятся ли в ближайшее время какие-либо послабления для остальных граждан, никакой новой информации нет. На сайте Государственного пограничного комитета Беларуси по-прежнему упоминается, что выезд из страны все так же "временно приостановлен".

Нет потока людей - нет транспорта

Больше всего от введенных ограничений пострадали транспортные организации, которым рейсы за границу приносили солидный доход. Но отмененные еще весной 2020 года пассажирские поезда с железнодорожной станции "Брест-Центральный" в направлении Польши и Украины до сих не восстановлены, а количество автобусов, отправляющихся за границу с местного автовокзала, в нынешнем году сократилось в несколько раз.

Расписание международных автобусных рейсов в Бресте. Число рейсов сократилось в разы

"Раньше, чтобы добраться до Варшавы, где находится главный офис компании, в которой я работаю, можно было выбирать из нескольких рейсов, но сейчас удобных вариантов почти не осталось", - сетует жительница Бреста Елена. По ее словам, теперь приходится чаще договариваться с другими попутчиками, чтобы на машине пересечь границу, а уже затем на автобусе или поезде отправляться в польскую столицу.

Еще один брестчанин Сергей рассказал, что и поездки в Украину из-за резкого сокращения пассажирских перевозок превращаются в экстрим. "Прямо сейчас из Бреста в Украину можно доехать только двумя автобусами, но и они выполняют рейсы не каждый день. А если добавить, что из-за коронавируса почти половина автомобильных переходов на границе сейчас закрыта, то и на своей машине выехать не всегда получится", - поясняет Сергей.

Сбор ввели, но границу не открыли

При этом собеседника DW удивляет аргументация белорусских властей, когда для возвращения в страну даже из неблагополучных по показателям COVID-19 государств от белорусов не требуется хотя бы ПЦР-тест. "Получается, что выехать с коронавирусом из страны считается большей угрозой, чем ввезти инфекцию сюда", - с иронией отмечает житель Бреста.

Между тем, для финансирования борьбы с коронавирусной инфекцией местным органам власти в Беларуси в 2021 году разрешили вводить сбор за пересечение границы через пункты пропуска. Таким правом воспользовались областные советы депутатов почти во всех регионов страны.

Сам сбор составляет 29 белорусских рублей (около 10 евро), а его плательщиками объявлены владельцы транспортных средств до пяти тонн независимо от количества пассажиров в автомобиле. Предварительно объявлено, что действовать этот сбор будет до 1 января 2023 года.

Как считает брестчанин Сергей, логично было бы ожидать, что введение местного сбора приведет к отмене ограничений на выезд. "Если власти рассчитывали пополнить бюджет, то, наверное, стоило максимально упростить пересечение границы. А так вообще не понятно, для чего нужен сбор на почти закрытых переходах", - недоумевает Сергей.

Улететь из страны теперь тоже непросто

Введенные в конце 2020 года ограничения на выезд из Беларуси никак не затрагивали пересечение границы воздушным транспортом. Это позволяло белорусам летать самолетами не только по работе или учебе, но и путешествовать.

Такой возможностью при закрытых наземных границах активно пользовались и жители белорусских регионов, желавшие хотя бы подобным образом спланировать отдых на море для своих семей. К тому же чартерные рейсы на курорты в Египет или Тунис авиакомпания "Белавиа" организовывала из аэропортов всех областных центров страны.

Предложения белорусского туроператора "Tez tour": рейсы в Египет доступны только из Минска

Однако теперь и этот вариант для отдыха становится недоступным. После того, как "Белавиа" попала под санкции и лишилась самолетов, использовавшихся на условиях лизинга, количество чартерных рейсов резко сократилось. Так, туристический оператор "Tez tour" официально подтвердил, что в ближайшее время не будет выполнять вылеты из Бреста в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Исходя из нынешнего белорусского расписания этой компании, добраться на курорты Египта сейчас можно только из Минска.

При этом из сообщения авиакомпании "Белавиа" следует, что к летнему сезону 2022 года там планируют пополнить флот за счет приобретения самолетов как в собственность, так и через лизинг с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

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