В Варшаву - через Стамбул, в Ригу - через Москву. Как белорусы выбираются из закрытой страны

Сухопутная граница Беларуси с ЕС и Украиной уже полгода закрыта на выезд белорусским правительством (выезжать можно лишь по особым причинам). До 23 мая оставался открытым только воздушный коридор, самолетом разрешали летать без ограничений. Но после принудительной посадки борта Ryanair и авиаблокады по многим направлениям и этот путь для жителей страны оказался перекрытым. Из Минска остались рейсы в только в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и несколько других стран.

Кроме ограничений, которые ввела сама Беларусь, и европейских авиасанкций, остаются в силе антиковидные правила - в каждой стране разные. Россия например, пропускает белорусов транзитом только при выезде, а обратно - не из всех стран. А поводов уехать из страны сейчас много: кто-то опасается преследования из-за протестов, кто-то находится в процессе релокейта (например, сотрудники IT-компаний), у кого-то за границей - семья или работа.

Как белорусы выбираются из закрытой страны - в репортаже корреспондента DW, которая сама оказалась в Минске как раз в тот момент, когда отменяли рейсы.

Из Минска во Франкфурт - через Вильнюс, с долгой остановкой на границе

В Минск я прилетела по личным делам 16 мая. В Беларуси действует правило 10-дневного карантина, в течение этого времени выехать из страны обратно нельзя, даже если пройти тест на коронавирус.

Через литовскую границу не пропускают белорусов, которые едут транзитом

Билет обратно был куплен на 30 мая, но после того, как принудительно посадили самолет Ryanair с блогером Романом Протасевичем, стало очевидно: шансов уехать в ближайшее время будет немного, лучше это сделать при первой же возможности.

Первый день, когда я после карантина могла бы пересечь границу, был четверг, 27 мая. Из Минска во Франкфурт-на-Майне должна была лететь Lufthansa - пару кликов, и новый билет куплен. Оставалось только следить за новостями - авиакомпании одна за другой начали отменять рейсы. Lufthansa была одной из последних - за два дня до вылета объявила: рейса не будет. С ним "сгорел" и билет на поезд по Германии.

Полеты белорусским компаниям Германия не запрещала, поэтому оставался шанс улететь рейсом "Белавиа" в пятницу, 28 мая. Еще в среду утром в офисе авиакомпании, где я меняла билет с 30 мая на 28-е, уверяли: вылет состоится.

Но уже через несколько часов Польша сообщила о том, что закрывает небо для белорусских авиакомпаний, на следующий день "Белавиа" отменила рейс. В кассах авиакомпании (а деньги за билет можно вернуть, только обратившись в кассу) мой номер очереди был 427-м - в тот момент обслуживали 220-го клиента. Так пропал второй билет.

Ближайший к Минску аэропорт - в Вильнюсе (170 км от белорусской столицы). Но пересечь белорусскую границу по суше сейчас можно только тем, кто работает, учится, постоянно живет за границей или едет в командировку. У меня на руках был рабочий контракт, поэтому решила добираться на автобусе в Вильнюс, оттуда - самолетом во Франкфурт.

Белорусские пограничники людей с контрактом выпустили без проблем, но на литовской границе транзитных пассажиров неожиданно завернули: оказалось, не пропускают во время пандемии. Автобус уехал в Вильнюс без меня. Спустя пару часов мой вопрос все-таки решили положительно и пропустили в аэропорт. Пассажиру того же автобуса, который ехал на работу в одну из стран Северной Европы, пришлось вернуться домой в Минск.

Итого: потерянные билеты на самолет и поезд и почти 20 часов в пути по маршруту Минск-Франкфурт.

В Варшаву - через Стамбул с ночевкой в аэропорту из-за "литовского шенгена"

Ольга опасалась преследования за свою журналистскую работу и уезжала в соседнюю Польшу, потому что эта страна даже во время пандемии пускает белорусов с любыми шенгенскими визами: "После случившегося с самолетом Ryanair стало понятно, что уезжать нужно как можно скорее. Я решила вылетать в среду, 26 мая. Накануне прекратила полеты польская авиакомпания LOT, у "Белавиа", которая тоже летала в Польшу, в тот момент оставалось только пару билетов бизнес-класса".

Минский аэропорт

Лететь в Варшаву Ольга решила через Стамбул "Турецкими авиалиниями", билет стоил около 530 долларов. Проблемы начались в аэропорту Стамбула. Когда Ольга пересаживалась на самолет Стамбул-Варшава, ее на борт не пустили. Причина: шенгенская виза С, выданная посольством Литвы (обычный туристический шенген). Во время пандемии шенские визы не действуют, Польша после выборов-2020 сделала для белорусов исключение, однако в аэропорту Стамбула об этом, видимо, не знали.

"Когда самолет улетел без меня, был шок, - вспоминает Ольга. - И я ничего никому не могла доказать".

В аэропорту Ольге посоветовали связаться с польским консульством в Турции, однако рабочий день у дипломатов уже закончился. Ночевала белоруска на диванчике. На следующий день, с 9 до 13, шло разбирательство - Ольга созванивалась с консульством, показывала в аэропорту решение польского правительства, но сотрудников авиакомпании это не убедило.

Сработало только приглашение, которое оперативно сделали друзья из Польши - с подтверждением того, что берут на себя расходы по пребыванию в стране. Новый билет Ольге выдали на рейс авиакомпании LOT, но прямо перед посадкой все повторилось: не та виза, нет права на въезд и пр.

В самолет девушка смогла попасть уже после того, как объявили last call. В самой Варшаве никаких проблем с визой не возникло.

Итого: 34 часа в дороге Минск-Варшава транзитом через Стамбул. Всего от Минска до Варшавы - около 540 км, прямой перелет занимает около часа.

В Ригу через Москву - поездом и самолетом

Марина с маленьким ребенком уезжала 30 мая в Латвию на лето - по национальной визе. С такой наземную границу пересечь нельзя - не пропускают белорусские пограничники.

Украина и ЕС для "Белавиа" сейчас закрыты

"По сути, у меня оставалось два варианта: перелет Минск-Тбилиси-Рига или ночной поезд в Москву и оттуда - перелет в Ригу. Выбрала второй, потому что на стыковку в Тбилиси оставался всего 1 час 20 минут, если где-то задержка, не успевала бы. По цене варианты были равнозначные - около 500 евро на двоих".

Перед посадкой в поезд у Марины проверили тест на коронавирус, в Смоленске она прошла паспортный контроль (хотя официально границы между Беларусью и Россией нет). В Риге пришлось показать регистрацию на самоизоляцию и сдать еще один тест - прямо в аэропорту. Если он отрицательный - пассажира отпускают по месту изоляции, если положительный - карантин придется отбыть в одной из гостиниц, которая выделена для ковидных пациентов. У Марины тест был отрицательным.

Итого: 15 часов в пути Минск-Рига. Всего расстояние между Минском и Ригой - 480 км, лететь меньше часа.

Кстати, вернуться домой таким же маршрутом Марина, возможно, не сможет. По правилам, которые действуют сейчас, Россия пропускает не всех транзитных пассажиров, следующих в Беларусь. В списке стран, из которых белорусам можно ехать через РФ транзитом, лишь несколько европейских - Швейцария, Сербия, Финляндия, Греция, Германия, Исландия, Португалия и Мальта. Латвии в списке нет.

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