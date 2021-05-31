Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине

Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER). Как сообщает Федеральная полиция Германии в понедельник, 31 мая, посадка была совершена накануне около 20.00 по местному времени. Причиной послужила "информация, поступившая по телефону ирландской авиакомпании", которая затем дала указание пилотам совершить посадку в Берлине.

Все 165 пассажиров покинули самолет и ожидали продолжения полета в терминале аэропорта, их багаж был выгружен. В результате проверки самолета и багажа, которая завершилась около 3.00, полиция не выявила угроз для безопасности. В 03.46 самолет вылетел в Краков. Дальнейшим расследованием происшествия займется полиция федеральной земли Бранденбург, говорится далее в сообщении.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга - гражданка России Софья Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны.

Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС, многие европейские авиакомпании отказались использовать белорусское воздушное пространство.

Смотрите также: