Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине

Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER). Как сообщает Федеральная полиция Германии в понедельник, 31 мая, посадка была совершена накануне около 20.00 по местному времени. Причиной послужила "информация, поступившая по телефону ирландской авиакомпании", которая затем дала указание пилотам совершить посадку в Берлине.
Все 165 пассажиров покинули самолет и ожидали продолжения полета в терминале аэропорта, их багаж был выгружен. В результате проверки самолета и багажа, которая завершилась около 3.00, полиция не выявила угроз для безопасности. В 03.46 самолет вылетел в Краков. Дальнейшим расследованием происшествия займется полиция федеральной земли Бранденбург, говорится далее в сообщении.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга - гражданка России Софья Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны.
Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС, многие европейские авиакомпании отказались использовать белорусское воздушное пространство.
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Новый правительственный терминал в Берлине
Немногим более месяца назад в новом столичном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) открылся новый правительственный терминал - на неделю раньше основного гражданского аэропорта. За работу этого специального терминала в Шёнефельде отвечает особое подразделение ВВС Германии - правительственный авиаотряд Люфтваффе.
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Новый правительственный терминал в Берлине
Сейчас здесь подвели итоги первых недель работы терминала. Как сообщает информационное агентство dpa, в Люфтваффе этим комплексом пока остались довольны. Он соответствует всем необходимым требованиям для обслуживания правительственных рейсов - приема глав иностранных государств, премьер-министров, официальных делегаций и других высокопоставленных гостей.
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После первого месяца работы агентство dpa также опубликовало серию снимков, сделанных внутри правительственного терминала. До этого мы показывали только снимки, сделанные снаружи, но очень хотели удовлетворить свое собственное любопытство и интерес читателей. Воспользуемся случаем.
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Новый правительственный терминал в Берлине
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Новый правительственный терминал в Берлине
Не будем здесь углубляться в ход дискуссий. Отметим, лишь что до осуществления этих планов, например, правительственные вертолеты из-за отсутствующей инфраструктуры будут базироваться не здесь, а в старом и уже закрытом для регулярных рейсов Тегеле. Техническое же обслуживание самолетов до тех пор будет производиться на старой базе - в военной части аэропорта Кельн-Бонн.
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Новый правительственный терминал в Берлине
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Согласно данным Люфтваффе, за первый месяц работы терминал обслужил девять официальных визитов - посадок и взлетов. Среди них был, в частности, визит в Германию наследника британского престола принца Чарльза в День народной скорби по жертвам войны и тирании.
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В свою очередь, для рабочих поездок членов правительства ФРГ и представителей законодательной власти терминал использовался десять раз: четыре раза - для вылетов, и шесть раз - для прилетов.
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Новый правительственный терминал в Берлине
Отметим, что новый (временный) правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта был готов еще два года назад, но не вводился в эксплуатацию из-за задержек и проблем, возникших при строительстве всего нового столичного аэропорта.
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Новый правительственный терминал в Берлине
Первым членом федерального правительства, приземлившимся в BER, по воле случая оказалась министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Планировалось, что она станет одним из последних пассажиров правительственного терминала в берлинском аэропорту Тегель перед закрытием, но задержалась на конференции аграрных министров ЕС в Люксембурге, поэтому приземлилась уже в Шёнефельде.
Автор: Максим Нелюбин