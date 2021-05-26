И "последний" стал первым: новый титул Лукашенко после перехвата Ryanair

После перехвата рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту Александра Лукашенко можно назвать уже не последним, а первым диктатором - и не только в Европе, считает Сергей Елкин.
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27 мая в Лиссабоне состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой обсуждался инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair. Ее итоги - в материале DW.
Саммит Путина и Лукашенко пройдет на фоне новых санкций ЕС против Беларуси. Как они повлияют на переговоры и возможный транзит власти в Минске, и будет ли прорыв в интеграции двух стран?
Политики ЕС отреагировали быстро и жестко на принудительную посадку самолетa Ryanair в Минске. Это необходимо, чтобы не допустить повторных инцидентов, считает Барбара Везель.
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