Дальнобойщики на границе Беларуси и ЕС: очереди и отсутствие сервиса

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Что происходит на автомобильных грузовых переходах на границе Беларуси со странами Евросоюза и как реагируют дальнобойщики на очереди, в которых они стоят сутками, - в репортаже DW.
После закрытия польского пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" (на белорусской территории граничит с пунктом пропуска "Брузги") заметно осложнилась ситуация и на других погранпереходах между Беларусью и Евросоюзом. Особенно это касается движения грузового транспорта.
Сейчас пересечь белорусско-польскую границу большегрузные автомобили могут только через два погранперехода. По данным Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, на утро 3 декабря в пункте пропуска "Берестовица" скопилось около 400 фур, а в "Козловичах" - полтысячи. А на утро 6 декабря - уже соответственно около 500 и почти тысяча фур.
В белорусском пограничном ведомстве заявляют, что договоренности по оформлению большегрузов польская сторона выполняет лишь на 70%, из-за чего происходит скопление машин и на других направлениях. Примерно те же претензии у Госпогранкомитета и к литовским коллегам: в очереди на пяти переходах с этой страной сейчас застряли около 2,7 тысяч фур.
При этом в ГПК отмечают, что даже после прохождения всех контрольных служб на белоруской стороне водителям приходится ожидать въезда в Литву и Польшу более четырех часов. Латвийская сторона впускает фуры без задержек, но и там скапливается транспорт из-за перераспределения потока грузовиков после закрытия погранперехода "Брузги" - "Кузница Белостоцкая".
Как убедился корреспондент DW, очередь из фур к пункту пропуска "Козловичи", который находится возле Бреста, растянулась почти на 15 километров. Опытные водители-дальнобойщики признаются, что такое расстояние не является критичным, если бы не один нюанс: за сутки колонна продвигается не более чем на три километра.
Водитель украинского большегруза Сергей признается, что привык, когда для прохождения белорусско-польской границы ему хватало от девяти до двенадцати часов, однако теперь ситуация куда серьезнее. "Свой прошлый рейс делал две недели назад в Евросоюз через литовскую границу и тогда простоял четыре дня. Теперь решил приехать на "Козловичи", но, наверное, потрачу столько же времени", - сетует Сергей. О причинах появления таких очередей он гадать не желает: "Нам же никто ничего толком не рассказывает: знаем, что один переход поляки закрыли, но вряд ли только из-за этого приходиться так долго стоять на границе".
Украинского водителя дополняет белорус Виктор, работающий в польской транспортной компании: "Если кто-то нетерпеливый звонит на таможню с жалобами, то там всегда ответ такой: "Работаем в штатном режиме". Разве это нормально?". Больше всего водителей огорчает, что простой на границе влияет на график разгрузки и загрузки, за срыв которого предусмотрены штрафные санкции. "Некоторые компании берут эти расходы на себя, но иногда за все приходится расплачиваться самим дальнобойщикам", - пояснил Виктор.
Как рассказывают водители, для тех, кто перевозит скоропортящийся товар, предусмотрен специальный пропуск (он стоит несколько тысяч евро в год) и возможность забронировать время на посещение пункта пропуска, однако теперь и это не всегда помогает быстро пересечь границу.
"Когда ты стоишь несколько суток на обочине, а тебя обгоняет сразу десяток фур и все якобы с пропусками, доходит до конфликтов: нервы у многих на пределе", - делится водитель из Калининграда Александр. Сам он решил первый раз попробовать проехать в Евросоюз через белорусско-польскую границу, поскольку на литовском направлении очередь из фур сейчас еще больше. "Рассчитывал, что попаду в Европу быстрее, хотя теперь в этом не уверен: стал в очередь 2 декабря в восемь вечера, и за ночь продвинулся только на три километра", - не скрывает огорчения российский водитель.
А еще он прогнозирует, что с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками, когда грузопоток обычно растет, ситуация будет лишь усугубляться: "Может, что-то и изменится, но пока из разговоров с коллегами делаю вывод, что в этом году хороших новостей ждать не стоит".
У дальнобойщиков есть возможность сравнить и уровень сервиса на различных пунктах пропуска по разные стороны границы. "Когда ехал через "Привалку" (белорусско-литовский переход возле Гродно), то испытал шок, - вспоминает украинец Сергей. - Мало того, что приходилось бороться с теми, кто хотел нагло вклиниться в очередь уже перед самим пунктом пропуска, так еще и не было элементарных бытовых условий".
По его словам, на просьбы водителей пропустить в туалет белорусские пограничники угрожали вызвать ОМОН, хотя никакой альтернативы на трассе при подъезде к погранпереходу не предусмотрено. Это же касается и питания: дальнобойщиков спасают либо приготовленная дома и взятая в рейс еда, либо предприимчивые местные жители, которые привозят к очереди домашние обеды. "Со стороны Литвы хотя бы в накопитель попадаешь, а там уже хоть какие-то удобства имеются (можно принять душ, пообедать в кафе), пока придет время для оформления груза", - подмечает дальнобойщик.
Ситуацию при подъезде к "Козловичам" он оценивает получше, но в целом многочасовое стояние в приграничных очередях оптимизма не добавляет. "Что тут скрывать: приходится и гнать по трассе, и режим сна нарушать, и много чем еще жертвовать, чтобы компенсировать эти простои. Нам создали такую ситуацию, которая толкает на нарушения законов и плохо сказывается на дорожной безопасности", - подытожил Сергей, с которым солидарны его коллеги-водители.
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