"Хороводное дело" в Бресте: новые обвинения, суды и депортация в Россию

В Бресте 25 октября начался суд над новой группой обвиняемых по "хороводному делу". На скамье подсудимых - 16 человек, которые 13 сентября 2020 года пели песни и водили хоровод на перекрестке в центре Бреста, пока людей не разогнал милицейский водомет. Ранее по такому же обвинению в "грубом нарушении общественного порядка" было осуждено 87 человек.

Обыски и задержания накануне суда в Бресте

Накануне нового судебного процесса в самом Бресте и расположенном в 80 километра районном центре Пружаны прошли обыски у активистов, которые являются фигурантами "хороводного дела". Правозащитникам известно как минимум четыре случая, когда после обысков участников той акции поместили в изолятор.

В частности, в брестском СИЗО оказалась жительница Пружан Анна Баран, которую начали судить 25 октября по делу "о хороводе". Однако, судя по всему, этим не ограничится, и женщине предъявят обвинение по другой уголовной статье - "за оскорбление представителя власти". О чем конкретно идет речь, пока не ясно, поскольку посетивший Анну Баран адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Анна Баран

Неофициально известно, что такое же обвинение может быть выдвинуто Владимиру и Екатерине Гончаровым. Их также начали судить 25 октября по "хороводному делу", а за несколько дней до этого вместе с тремя детьми отвезли из Пружан в Брест на допросы.

Семья Лаптанович: дали срок и завели новое дело

Также в Пружанах прошел обыск у Юлии Лаптанович, которую вместе с мужем Игорем в августе нынешнего года уже успели осудить за участие в брестском хороводе. Согласно приговору суда, Лаптанович получил 2,5 года лишения свободы, а Юлия - 3 года ограничения свободы ("домашняя химия").

Как рассказывают очевидцы, на обыск в дом к Юлии Лаптанович - матери троих детей - силовики пришли вместе с представителями службы опеки. В результате хозяйку дома задержали, и теперь она находится в брестском СИЗО, но дети остались с бабушкой, на которую Юлия успела оформить доверенность. На каком основании женщина заключена под стражу, остается неизвестным, но правозащитники не исключают, что Юлию Лаптанович могут обвинить "в финансировании экстремистской деятельности".

Еще до этих событий Юлия делилась с журналистами, что без мужа, который был главным кормильцем в семье, пока его не задержали в марте 2021 года, очень трудно. Но женщина обещала себе и детям выдержать это испытание.

Игорь и Юлия Лаптанович

"Даже зная, что нам грозит тюрьма, муж не думал об эмиграции: говорил, что мы не нарушаем законы, живем честно, родились здесь и граждане этой страны. Так почему мы должны бежать?" - рассказывала тогда Юлия.

Обвиняемых по "хороводному делу" станет еще больше?

Ранее в Следственном комитете заявляли, что в рамках уголовного дела за хоровод в Бресте обвинение предъявлено 108 гражданам. Однако самое массовое дело по количеству обвиняемых за время протестов в Беларуси с лета 2020 года может иметь продолжение.

Связано это с тем, что в силовых структурах стали более внимательно изучать компьютеры, смартфоны и накопители информации, изъятые ранее у активных участников прошлогодних протестов. В качестве примера следователи приводят историю 37-летней жительницы Бреста, которая сначала являлась подозреваемой по этому уголовному делу, но имевшаяся видеозапись с ее изображением была плохого качества.

Дело в отношении брестчанки прекратили, однако после досмотра смартфона другого участника хороводной акции выяснилось, что эта женщина попала в кадр и там, а портретная экспертиза подтвердила, что на видеозаписи запечатлена именно она. Жительнице Бреста снова предъявили обвинение, и уголовное дело в отношении нее готовится для направления в суд.

Правозащитники не исключают, что новая волна обысков в последние дни также может быть связана с поиском фото- и видеоматериалов, с помощью которых можно было бы идентифицировать участников массовых протестов.

Данил Чемоданов

Депортация в Россию из колонии в Бобруйске

В минувшие выходные стало известно, что отбыл свой срок - 1 год лишения свободы все по тому же "хороводному делу" - и сразу депортирован в Россию 24-летний Данил Чемоданов. Он является гражданином России, хотя последние 22 года прожил в Беларуси (в том числе семь лет в Бресте).

Наказание молодой человек отбывал в колонии в Бобруйске и вышел на свободу 23 октября, после чего парня сразу доставили в местный отдел по гражданству и регистрации, где сообщили о депортации. Согласно документам, Данилу нельзя будет въезжать в Беларусь в течение двух лет.

По информации правозащитников, после подписания документов Чемоданова доставили к границе с Россией и дальше он пошел пешком. Затем на попутной машине Данил добрался до ближайшего вокзала в городе Новозыбкове, а уже оттуда (с пересадкой в Москве) он должен доехать к своим родственникам.

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