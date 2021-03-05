Как работает судебный конвейер в Бресте и что происходит в СИЗО?

14 мая начался суд уже над четвертой партией обвиняемых по "хороводному делу". Речь идет о событиях 13 сентября 2020 года, когда в центре Бреста сотни людей пели песни, водили хороводы, пока милиция не разогнала их с помощью водомета. Согласно обвинению, участники той акции "громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги на проезжей части, хлопали в ладоши, грубо нарушив общественный порядок и препятствуя работе транспорта".
Кого судят за хоровод?
Ранее по "хороводному делу" уже успели осудить 32 человека. Большинство из них наказаны ограничением свободы, но есть и те, кто получил реальный срок. Так, на один год лишения свободы осужден гражданин России Данила Чемоданов, а белорусы Дмитрий Буневич и Алексей Артецкий получили 1 год 8 месяцев и полтора года колонии общего режима соответственно.
Протесты в Бресте в сентябре 2020 года
При этом, судя по материалам уголовного дела, от действий протестующих реально пострадали только несколько торговых павильонов, которые вынуждены были закрыться на некоторое время, и транспортные организации города. В частности, из-за простоя троллейбусов ущерб составил 619 белорусских рублей (около 200 евро) и брестский автопарк пострадал на 40 рублей (13 евро).
Среди тех, кто попал в новую партию обвиняемых по "хороводному делу" - поэт и пчеловод Николай Попека. Он известен в Беларуси как учредитель единственной в своем роде "Медовой премии", которая уже почти 20 лет присуждается местным литераторам. Николай Попека настаивал на том, чтобы ознакомиться с материалами дела на белорусском языке. Однако судья Сергей Маручек в своем письменном ответе сообщил, что "оснований для этого не имеется".
Хороводы разгоняли с помощью водометов
Также в списке новых фигурантов "хороводного дела" - семейная пара Андрей и Полина Лешко. Супруги настаивают, что стояли на тротуаре и наблюдали за хороводом, но через несколько месяцев их вызвали в качестве свидетелей, а затем они стали подозреваемыми. У семьи Лешко - двое детей, Полина беременна третьим ребенком. Супруги лишились источника дохода, поскольку из-за подписки о невыезде Андрей теперь не может работать дальнобойщиком.
За беспорядки приговор может быть суровым
Параллельно близится к завершению очередной процесс по делу о массовых беспорядках, происходивших в Бресте 10 августа прошлого года - на следующий день после президентских выборов.
Потерпевшие силовики? Милицейский кордон в Бресте а августе 2020 года
По версии следствия, во время акции протеста "обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами". Потерпевшими по делу признаны 19 милиционеров, а заявленная общая сумма причиненного ущерба составила около 24 тысяч белорусских рублей (примерно 7800 евро).
Приговор должен быть озвучен на следующей неделе, но уже известно, что для 13 человек, находящихся на скамье подсудимых, прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Обвиняемой по этому делу проходит и 18-летняя Виталия Бондаренко, которую собирались судить месяц назад, но тогда она уехала за границу. Девушка вернулась ради того, чтобы увидеть перед отправкой в колонию своего возлюбленного ровесника - Дениса Хазея, осужденного на 3 года. После свидания Виталию задержали и поместили в СИЗО.
Задержали за терроризм - судят за угрозу силовикам
В закрытом режиме в Бресте проходит суд и над инвалидом из Барановичей Владимиром Гундарем. 60-летний мужчина был задержан в конце прошлого года и стал фигурантом дела Николая Автуховича, которого государственные СМИ успели назвать лидером "террористической группы".
Владимир Гундарь
Однако сейчас Гундаря судят не по "террористической" статье: он обвиняется в том, что во время обыска в квартире якобы угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон. Впрочем, узнать подробности обвинения не может даже жена Владимира - Алена Гундарь, которую не подпустили к дверям зала, где проходит процесс.
Супруга обвиняемого подтверждает, что Владимир Гундарь был знаком с Автуховичем, поскольку в свое время также служил в Афганистане и у них были общие темы для бесед. Кроме того, Владимир не скрывал оппозиционных взглядов и активно участвовал в общественной жизни в Барановичах.
Но, по словам Алены Гундарь, из-за серьезных проблем со здоровьем и боязни заразиться коронавирусом муж в последнее время почти исключил личные контакты с людьми. Именно поэтому обвинения в терроризме вызывают у родственников инвалида-"афганца" полное недоумение.
Ночные переклички в изоляторе
Помимо новостей из Дома правосудия родственники обвиняемых и правозащитники с тревогой реагируют на сообщения, что с задержанными в изоляторах Бреста теперь стали гораздо хуже обращаться. Эту информацию подтверждают люди, отбывавшие административный арест либо находившиеся в СИЗО в ожидании суда.
Брестский СИЗО
Брестчанка Марина Червинская, вышедшая на волю после задержания 9 мая, рассказала, что некоторым арестантам не давали спать по ночам, устраивая незапланированные переклички, а днем на досмотры водили в наручниках. По всей видимости, такому психологическому прессу подвергаются только те, кого конвоиры считают "политически неблагонадежными".
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Автор: Янина Мороз