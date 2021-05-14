Как в Минске судят студентов: 12 обвиняемых и задержания в день суда

На первое заседание суда Октябрьского района Минска по "делу студентов", которое началось в пятницу, 14 мая, пустили только близких родственников обвиняемых и журналистов государственных СМИ. Преподавательницу Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольгу Филатченкову, 10 студентов различных белорусских вузов и выпускницу медицинского университета обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, - статья предполагает до трех лет лишения свободы.

"История знает множество примеров, когда людей преследовали, сажали в тюрьмы и просто уничтожали только за то, что их мнение отличалось от мнения правящих элит. Это мы наблюдаем и в нашей стране в наше время. И та же история прекрасно иллюстрирует, что бывает, когда безмолвная жертва говорит "нет" своим мучителям", - заявила во время судебного заседания по "делу студентов" Ольга Филатченкова и ходатайствовала об изменении меры пресечения всем обвиняемым и вынесении оправдательного приговора.

Протест студентов Белорусского государственного университета в Минске, октябрь, 2020 год

Во время процесса запретили фото- и видеосъемку. ОМОН разогнал десятки людей, пришедших поддержать обвиняемых. 14 человек, в том числе, политика Анатолия Лебедько и журналистку TUT.BY Любовь Касперович,

задержали. Во время судебного заседания фигурантам дела предъявили обвинения, были рассмотрены несколько ходатайств. Следующее заседание состоится 15 мая. Судебные слушания будут длиться до 7 июня.

Представительнице Тихановской не доходят письма

После президентских выборов 2020 года белорусские студенты массово выступили против фальсификации результатов голосования и насилия в отношении протестующих. Они участвовали в маршах протеста, проводили акции солидарности в вузах.

12 ноября, в так называемый "черный четверг", к пяти студентам минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета Алане Гебремариам пришли из КГБ. У них дома и в офисе Ассоциации белорусских студентов были проведены обыски, молодых людей задержали. Следственный комитет завершил расследование по делу об организации "маршей студентов" 16 марта и сообщил о 12 обвиняемых. Они более полугода провели в заключении, правозащитники признали их политическими заключенными.

Алана Гебремариам

Алану Гебремариам задержали 12 ноября 2020 года. 24-летняя активистка и координаторка Ассоциации белорусских студентов входит в состав Координационного совета белорусской оппозиции и представляет Светлану Тихановскую в вопросах по делам молодежи и студентов. Общественной деятельностью Алана занимается с 2018 года, а в 2019 году она участвовала в парламентских выборах. Первое время после ареста к ней в СИЗО не пускали адвоката и не передавали письма даже от родителей.

Алана и сейчас не получает почти никакой корреспонденции, находясь практически в полной информационной изоляции, говорит DW ее приятель Валерий. "Со сложившейся ситуацией Алана справляется с переменным успехом, она привыкла к определенному уровню комфорта и уважения к себе. Понятно, что в СИЗО ничего этого нет. К тому же ей почти не приходят письма, с начала года она получила их не более десяти. Это несколько подрывает ее боевой дух, она не понимает, что происходит на воле, кто ей пишет, а кто нет", - рассказывает молодой человек.

Близкие не верят в оправдательный приговор

Среди обвиняемых и девушка Валерия, 20-летняя студентка Белорусского государственного педагогического университета, участница "Ассоциации белорусских студентов" Яна Оробейко. "Яна очень скромная, ей все время казалось, что она ничем важным не занимается. Хотя она, например, очень долго добивалась, чтобы возле одного из корпусов педагогического положили пешеходную дорожку. К слову, дорожка там появилась, - говорит Валерий. - Яна верила, что переговоры и петиции - путь к изменению общества, что диалог между властью и обществом возможен".

Яна Оробейко со своим другом Валерием

По словам парня, в конце марта Яна пять суток провела в карцере. Это надломило ее психическое состояние, перед судом она была подавлена, почти не писала писем, переживала и часто плакала. Валерий говорит, что и Алана, и Яна ждут завершения судебного процесса, чтобы появилась хоть какая-то определенность: "Девушки писали, что даже если будет тюремный срок, им будет проще. В СИЗО испытания кажутся бесконечными, люди просто сидят и ждут".

Валерий не надеется на оправдательный приговор - считает, что в нынешней ситуации в Беларуси это вряд ли возможно. Наиболее реальным, по его словам, может стать "домашняя химия" - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

"Нет оснований для применения такого уровня санкций"

На это же рассчитывает и Виталий Трахтенберг - отец еще одного из подсудимых, 19-летнего студента БГУ Ильи. За время заключения сына он виделся с ним всего три раза. Илья, по словам отца, держался хорошо, писал бодрые письма, но в последнее время настроение несколько изменилось.

"На Володарского (СИЗО №1 на улице Володарского в Минске - Ред.) сейчас становится душно, а это ни бодрости, ни радости не прибавляет, хотя на прогулки в последнее время стали выводить почти каждый день", - говорит Виталий. Двое бывших соседей Ильи по СИЗО рассказали отцу парня об условиях содержания: "Площадь камеры на пятнадцать человек - 24 на два метра, есть большое окно, но его вынуждены закрывать из-за того, что прямо напротив стоит орущий целый день громкоговоритель - "музыкальное сопровождение СИЗО". Слушать это нереально, общаться под такой ор тоже".

В последний месяц Илья получает одно-два письма в неделю - только от родителей. Виталий расценивает это как фактор психологического давления: студентам хотят показать, что о них, якобы, все забыли и они никому не нужны.

Если Илье и остальным фигурантам "дела студентов" и можно предъявить какие-либо обвинения, то лишь в нарушении правил внутреннего распорядка вузов, считает Виталий. Он уверен: молодые люди не совершили никаких действий, подпадающих под уголовную статью. "На такую ситуацию никто не рассчитывал хотя бы потому, что не было оснований для применения такого уровня санкций. Более-менее реалистичный сценарий сегодня - это год-два ограничения свободы с направлением или без направления в учреждения открытого типа", - убежден Виталий Трахтенберг.

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